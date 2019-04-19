Англия: Премьер-лига 2018-2019
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Брайтон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:0 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|22
|1
|11
|64 - 35
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|68 - 43
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 48
|64
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|49 - 49
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|40 - 57
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|32 - 53
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Тоттенхэм
98.6% (68)
Ничья
0% (0)
Брайтон
1.4% (1)
2:0 Тоттенхэм
55.1% (38)
2:1 Тоттенхэм
26.1% (18)
3:0 Тоттенхэм
8.7% (6)
1:0 Тоттенхэм
5.8% (4)
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