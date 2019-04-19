Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:0 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Брайтон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги
Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
2. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
3. Тоттенхэм Заявка 34 22 1 11 64 - 35 67
4. Арсенал Заявка 34 20 6 8 68 - 43 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 19 7 8 63 - 48 64
7. Уотфорд Заявка 34 14 7 13 49 - 49 49
8. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
9. Вулверхэмптон Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
16. Саутгемптон Заявка 34 9 9 16 40 - 57 36
17. Брайтон Заявка 34 9 7 18 32 - 53 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 23.04.2019, осталось 1 день 20 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон
    Тоттенхэм
    98.6% (68)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    1.4% (1)
    2:0 Тоттенхэм
    55.1% (38)
    2:1 Тоттенхэм
    26.1% (18)
    3:0 Тоттенхэм
    8.7% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    5.8% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...