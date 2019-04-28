Франция: Лига 1 2018-2019
Анже
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Стадион: Раймон Копа
ПСЖ
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако
Последние игры между собой
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|61 - 30
|69
|3.
|Лион
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|60 - 45
|63
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|55 - 39
|62
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|Заявка
|35
|14
|13
|8
|51 - 40
|55
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|46 - 45
|46
|11.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|12.
|Ренн
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|49 - 50
|45
|13.
|Анже
|Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|14.
|Бордо
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|16.
|Амьен
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|29 - 49
|34
|17.
|Монако
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|36 - 54
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|Заявка
|35
|7
|7
|21
|27 - 54
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Анже
1.4% (1)
Ничья
8.6% (6)
ПСЖ
90% (63)
1:2 ПСЖ
47.1% (33)
0:2 ПСЖ
17.1% (12)
1:3 ПСЖ
10% (7)
0:1 ПСЖ
10% (7)
1:1 Ничья
5.7% (4)
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