Франция: Лига 1 2018-2019

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Анже
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже
Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже Анже 1:1 Марсель
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако
Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
ПСЖ 3:1 Анже Лига 1 ПСЖ 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:5 ПСЖ Лига 1 Анже 0:1 ПСЖ Кубок
Анже 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 35 20 9 6 61 - 30 69
3. Лион Заявка 35 18 9 8 60 - 45 63
4. Сент-Этьен Заявка 35 18 8 9 55 - 39 62
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье Заявка 35 14 13 8 51 - 40 55
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Нант Заявка 35 13 7 15 46 - 45 46
11. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
12. Ренн Заявка 35 11 12 12 49 - 50 45
13. Анже Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
14. Бордо Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
16. Амьен Заявка 35 8 10 17 29 - 49 34
17. Монако Заявка 35 7 12 16 36 - 54 33
18. Кан Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон Заявка 35 7 7 21 27 - 54 28
20. Генгам Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
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    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
    Анже
    1.4% (1)
    Ничья
    8.6% (6)
    ПСЖ
    90% (63)
    1:2 ПСЖ
    47.1% (33)
    0:2 ПСЖ
    17.1% (12)
    1:3 ПСЖ
    10% (7)
    0:1 ПСЖ
    10% (7)
    1:1 Ничья
    5.7% (4)
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