Италия: Серия A 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Эмполи

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус
Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи
Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Эмполи 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Эмполи Серия A
Эмполи 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:3 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Эмполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 28 6 3 70 - 28 90
2. Наполи Заявка 37 24 7 6 72 - 33 79
3. Аталанта Заявка 37 19 9 9 74 - 45 66
4. Интер Милан Заявка 37 19 9 9 55 - 32 66
5. Милан Заявка 37 18 11 8 52 - 34 65
6. Рома Заявка 37 17 12 8 64 - 47 63
7. Торино Заявка 37 15 15 7 49 - 36 60
8. Лацио Заявка 37 17 8 12 55 - 43 59
9. Сампдория Заявка 37 14 8 15 58 - 51 50
10. Сассуоло Заявка 37 9 16 12 52 - 57 43
11. СПАЛ 2013 Заявка 37 11 9 17 42 - 53 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 45 - 54 41
13. Кальяри Заявка 37 10 11 16 35 - 52 41
14. Парма Заявка 37 10 11 16 40 - 59 41
15. Удинезе Заявка 37 10 10 17 37 - 52 40
16. Фиорентина Заявка 37 8 16 13 47 - 45 40
17. Эмполи Заявка 37 10 8 19 50 - 68 38
18. Дженоа Заявка 37 8 13 16 39 - 57 37
19. Фрозиноне Заявка 37 5 9 23 29 - 69 24
20. Кьево Заявка 37 2 13 22 25 - 75 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Эмполи

    До начала игры, которая состоится 26.05.2019, осталось 2 дня 19 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Интер Милан - Эмполи
    Интер Милан
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Эмполи
    0% (0)
    2:0 Интер Милан
    44.4% (24)
    2:1 Интер Милан
    31.5% (17)
    1:0 Интер Милан
    14.8% (8)
    3:0 Интер Милан
    3.7% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...