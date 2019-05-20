Италия: Серия A 2018-2019
Интер Милан
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Стадион: Сан-Сиро
Эмполи
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +9 =6 -5Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус
Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Кальяри 2:1 Интер Милан Фиорентина 3:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Рапид Вена Интер Милан 2:1 Сампдория Рапид Вена 0:1 Интер Милан Парма 0:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Болонья
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи
Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|70 - 28
|90
|2.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|72 - 33
|79
|3.
|Аталанта
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|74 - 45
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 32
|66
|5.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|52 - 34
|65
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 47
|63
|7.
|Торино
|Заявка
|37
|15
|15
|7
|49 - 36
|60
|8.
|Лацио
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|55 - 43
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|58 - 51
|50
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|9
|16
|12
|52 - 57
|43
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|42 - 53
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|45 - 54
|41
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|35 - 52
|41
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 59
|41
|15.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|37 - 52
|40
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|47 - 45
|40
|17.
|Эмполи
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|50 - 68
|38
|18.
|Дженоа
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|39 - 57
|37
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|29 - 69
|24
|20.
|Кьево
|Заявка
|37
|2
|13
|22
|25 - 75
|16
Интер Милан
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
Эмполи
0% (0)
2:0 Интер Милан
44.4% (24)
2:1 Интер Милан
31.5% (17)
1:0 Интер Милан
14.8% (8)
3:0 Интер Милан
3.7% (2)
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