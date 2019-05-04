Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
1:0
2' ГолЛачны Милош
11' Желтая карточкаГаррийо Хосе
1:1
15' ГолPeter Kolesar
22' Желтая карточкаTil Mavretic
14
Adam
Morong
25
Шпехар
Дино
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
21
Гаррийо
Хосе
23
Касадо
Хосе
79
Til
Mavretic
20
Sadam
Sulley
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноПолузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сус МартинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
-
44 Lazaros RotaЗащитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касадо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Til MavreticПолузащитник
- Нападающий
-
20 Sadam SulleyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Tomas Drab
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
2'
1:0
11'
15'
1:1
22'
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок
Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра
Земплин Последние 20 матчей: +11 =3 -6Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин
Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК Земплин 4:2 Липани
Последние игры между собой
Середь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Земплин: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|0
|1
|17 - 6
|73
|2.
|ДАК
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|57
|3.
|Жилина
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|48
|4.
|Ружомберок
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|47
|5.
|Земплин
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|39
|6.
|Середь
|1:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|35
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