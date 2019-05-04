Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Середь
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Земплин
0'
1:0
2' Гол
Лачны Милош
11' Желтая карточка
Гаррийо Хосе
1:1
15' Гол
Peter Kolesar
22' Желтая карточка
Til Mavretic
41'
31
David
Samuel
Nwolokor
2
Дыбала
Матей
6
Михалик
Любомир
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
8
Rudolf
Bilas
7
Баэс
Альдо
14
Adam
Morong
25
Шпехар
Дино
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
22
Matus
Kira
44
Lazaros
Rota
21
Гаррийо
Хосе
13
Danil
Beskorovainas
37
Alejandro
Mitrano
23
Касадо
Хосе
15
Stanislav
Danko
79
Til
Mavretic
7
Christos
Kountouriotis
20
Sadam
Sulley
9
Peter
Kolesar
Середь
4-2-3-1
Земплин
4-1-2-3

Ход матча

2'
Лачны Милош
1:0
11'
 
Гаррийо Хосе
15'
1:1
Peter Kolesar
22'
 
Til Mavretic

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок
Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра
Земплин Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин
Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК Земплин 4:2 Липани

Последние игры между собой

Середь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Земплин: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Земплин 2:0 Середь Суперлига Земплин 1:0 Середь Суперлига Середь 2:1 Земплин Суперлига Земплин 4:1 Середь Вторая лига
Середь 0:1 Земплин Вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 0 1 17 - 6 73
2. ДАК 6 4 1 1 11 - 4 57
3. Жилина 6 1 1 4 7 - 9 48
4. Ружомберок 6 3 2 1 7 - 5 47
5. Земплин 1:1 7 2 1 4 6 - 13 39
6. Середь 1:1 7 1 1 5 4 - 15 35
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Til Mavretic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Peter Kolesar бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Гаррийо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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