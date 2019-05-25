Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Панама (до 20 лет)
0:1
Второй тайм: 77'
Мали (до 20 лет)
0'
0:1
39' Гол
Конте Бубакар
77'
Панама (до 20 лет)
Мали (до 20 лет)

Ход матча

39'
0:1
Конте Бубакар
46'
Родригес Томас II
Герреро Эдуардо
 
46'
Вельч Ховани
Орельен Анхель
 
71'
 
Диарра Мамади
Драме Хаджи

Предыдущие игры

Панама (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Панама (до 20 лет) 2:2 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 Сальвадор (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 2:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) Dominica U20 0:4 Панама (до 20 лет)
Панама (до 20 лет) 2:1 Канада (до 20 лет) Martinique U20 1:5 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 4:0 Guadeloupe U20 Панама (до 20 лет) 1:1 Коста-Рика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 3:1 Гаити (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 4:0 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:1 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 0:1 Гана (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 2:1 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) Ямайка (до 20 лет) 0:2 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет)
Мали (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Гана (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Burkina Faso U20
Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 3:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:6 Замбия (до 20 лет) Египет (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 0:3 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:4 Мексика (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 0:0 Греция (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет)
  • Второй тайм
  • 71'
    Мали (до 20 лет) делает замену. Hadji Drame уходит с поля, а Mamady Diarra выходит на его замену.
  • 46'
    Панама (до 20 лет) делает замену. Angel Orelien уходит с поля, а Jovani Welch выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Панама (до 20 лет) делает замену. Eduardo Guerrero уходит с поля, а Tomas Rodriguez выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Aboubacar Konte бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Панама (до 20 лет) 0:1 Мали (до 20 лет)
Панама (до 20 лет)
39% (57)
Ничья
20.5% (30)
Мали (до 20 лет)
40.4% (59)
1:0 Панама (до 20 лет)
18.5% (27)
1:1 Ничья
17.8% (26)
0:1 Мали (до 20 лет)
16.4% (24)
1:2 Мали (до 20 лет)
12.3% (18)
2:1 Панама (до 20 лет)
11.6% (17)
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