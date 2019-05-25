Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Панама (до 20 лет)
0:1
Второй тайм: 77'
Мали (до 20 лет)
0:1
39' ГолКонте Бубакар
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Мендес ХорхеЗащитник
- Защитник
-
19 Вест ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вельч ХованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonardo Pipino
- Основной состав
-
16 Койта ЮссуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fanyeri Diarra
Ход матча
39'
0:1
Предыдущие игры
Панама (до 20 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Панама (до 20 лет) 2:2 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 Сальвадор (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 2:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) Dominica U20 0:4 Панама (до 20 лет)
Панама (до 20 лет) 2:1 Канада (до 20 лет) Martinique U20 1:5 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 4:0 Guadeloupe U20 Панама (до 20 лет) 1:1 Коста-Рика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 3:1 Гаити (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 4:0 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:1 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 0:1 Гана (до 20 лет) Австрия (до 20 лет) 2:1 Панама (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 2:2 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) Ямайка (до 20 лет) 0:2 Панама (до 20 лет) Панама (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет)
Мали (до 20 лет) Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мали (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Гана (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:0 Burkina Faso U20
Сенегал (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Гвинея (до 20 лет) 3:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:6 Замбия (до 20 лет) Египет (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:3 Мали (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:1 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Германия (до 20 лет) Гана (до 20 лет) 0:3 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) Сербия (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 0:2 Мали (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 1:4 Мексика (до 20 лет) Мали (до 20 лет) 0:0 Греция (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Франция (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 2:0 Мали (до 20 лет)
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мали (до 20 лет)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Саудовская Аравия (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Панама (до 20 лет)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Панама (до 20 лет)
39% (57)
Ничья
20.5% (30)
Мали (до 20 лет)
40.4% (59)
1:0 Панама (до 20 лет)
18.5% (27)
1:1 Ничья
17.8% (26)
0:1 Мали (до 20 лет)
16.4% (24)
1:2 Мали (до 20 лет)
12.3% (18)
2:1 Панама (до 20 лет)
11.6% (17)
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