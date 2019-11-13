ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020

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Россия (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года)
Латвия (до 21 года) Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года)
Литва (до 21 года) 0:2 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Украина (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Кубок Содружества Россия (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Кубок Содружества Россия (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Европа Латвия (до 21 года) 0:4 Россия (до 21 года) Европа

Группа 5

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша (до 21 года) 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Россия (до 21 года) 4 2 2 0 8 - 2 8
3. Болгария (до 21 года) 4 1 2 1 4 - 1 5
4. Сербия (до 21 года) 4 1 1 2 2 - 3 4
5. Эстония (до 21 года) 4 1 0 3 2 - 14 3
6. Латвия (до 21 года) 4 0 2 2 2 - 4 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 15.11.2019, осталось 2 дня 6 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Латвия (до 21 года)
    0% (0)
    2:0 Россия (до 21 года)
    46.3% (25)
    3:1 Россия (до 21 года)
    18.5% (10)
    3:0 Россия (до 21 года)
    16.7% (9)
    2:1 Россия (до 21 года)
    9.3% (5)
    1:0 Россия (до 21 года)
    5.6% (3)
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