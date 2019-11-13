ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2019-2020
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года)
Латвия (до 21 года) Последние 20 матчей: +3 =8 -9Латвия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) Эстония (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года)
Литва (до 21 года) 0:2 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Украина (до 21 года) 3:2 Латвия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:1 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:2 Шотландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Группа 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша (до 21 года)
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Россия (до 21 года)
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|3.
|Болгария (до 21 года)
|4
|1
|2
|1
|4 - 1
|5
|4.
|Сербия (до 21 года)
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Эстония (до 21 года)
|4
|1
|0
|3
|2 - 14
|3
|6.
|Латвия (до 21 года)
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Россия (до 21 года)
100% (54)
Ничья
0% (0)
Латвия (до 21 года)
0% (0)
2:0 Россия (до 21 года)
46.3% (25)
3:1 Россия (до 21 года)
18.5% (10)
3:0 Россия (до 21 года)
16.7% (9)
2:1 Россия (до 21 года)
9.3% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
5.6% (3)
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