Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ахмат
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Стадион: Ахмат-Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль
Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб
Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Урал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Ахмат
76.1% (70)
Ничья
15.2% (14)
Оренбург
8.7% (8)
1:0 Ахмат
37% (34)
2:1 Ахмат
30.4% (28)
1:1 Ничья
13% (12)
2:0 Ахмат
8.7% (8)
1:2 Оренбург
5.4% (5)
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