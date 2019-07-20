Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ахмат
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль
Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар Анжи 0:1 Ахмат Ахмат 1:3 Локомотив Москва Оренбург 1:3 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Уфа 0:1 Ахмат
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб
Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 2:1 Ахмат Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ростов Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Урал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Локомотив Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Тамбов Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Уфа Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16. Сочи Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 05.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург
    Ахмат
    76.1% (70)
    Ничья
    15.2% (14)
    Оренбург
    8.7% (8)
    1:0 Ахмат
    37% (34)
    2:1 Ахмат
    30.4% (28)
    1:1 Ничья
    13% (12)
    2:0 Ахмат
    8.7% (8)
    1:2 Оренбург
    5.4% (5)
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