Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Кристал Пэлас
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси
Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Челси: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 9
Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 8
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|17.
|Эвертон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 27
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 26
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|6 - 23
|5
Челси
100% (50)
Ничья
0% (0)
Кристал Пэлас
0% (0)
2:0 Челси
48% (24)
2:1 Челси
26% (13)
3:1 Челси
14% (7)
1:0 Челси
6% (3)
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