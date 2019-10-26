Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси
Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 9
Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига
Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
3. Лестер Заявка 11 7 2 2 27 - 8 23
4. Челси Заявка 11 7 2 2 25 - 17 23
5. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 10 - 14 15
10. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
11. Тоттенхэм Заявка 11 3 4 4 17 - 16 13
12. Вест Хэм Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
13. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
17. Эвертон Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
18. Саутгемптон Заявка 11 2 2 7 10 - 27 8
19. Норвич Заявка 11 2 1 8 11 - 26 7
20. Уотфорд Заявка 11 0 5 6 6 - 23 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
    Челси
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    2:0 Челси
    48% (24)
    2:1 Челси
    26% (13)
    3:1 Челси
    14% (7)
    1:0 Челси
    6% (3)
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