Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кристал Пэлас вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 23497 болельщиков

94' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Заха Уилфрид разрезает оборону соперника отличным пасом

89' Удар от ворот произведет Борнмут

89' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Келли Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Хефферсон Лерма из команды Борнмут пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч.

86' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Макартур Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Соланке Доминик из команды Борнмут плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

80' Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Соланке Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Биллинг Филип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Г О О О О Л - Шлупп Джеффри изменил счет на табло!

75' Удар от ворот произведет Борнмут

74' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

73' Фрэнсис Саймон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

73' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Маккарти Джеймс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Миливоевич Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Отличную защиту показывает Мефам Крис от команды Борнмут , не дает пропустить гол своей команде.

69' Выглядело как неплохой момент. Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

69' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

68' Хефферсон Лерма - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Шлупп Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

63' Соланке Доминик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Игра в одни ворота сейчас. Борнмут доминирует и владеет мячом

56' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Отличная игра от Рико Диего из команды Борнмут . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

54' Удар от ворот произведет Борнмут

53' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Аке Натан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

51' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Рико Диего из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

49' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Отличная игра от Уилсон Гарри из команды Борнмут . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

48' Келли Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' О, нет. Из многообещающей позиции Соланке Доминик из команды Борнмут наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

46' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля