Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 23497
Борнмут
0'
19' Красная карточка
Сахо Мамаду
63' Желтая карточка
Соланке Доминик
68' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
71' Желтая карточка
Миливоевич Лука
72' Желтая карточка
Маккарти Джеймс
1:0
76' Гол
Шлупп Джеффри
78' Желтая карточка
Биллинг Филип
85' Желтая карточка
Макартур Джеймс
90'+5
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
33
Мефам
Крис
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
14
Груневелд
Арнаут
9
Соланке
Доминик
13
Уилсон
Каллум
Кристал Пэлас
4-3-2-1
Борнмут
4-4-2

Ход матча

19'
Сахо Мамаду
 
29'
Шлупп Джеффри
Ван Анхольт Патрик
 
46'
Маккарти Джеймс
Таунсенд Андрос
 
63'
 
Соланке Доминик
64'
 
Фрэнсис Саймон
Рико Диего
64'
 
Фрейзер Райан
Груневелд Арнаут
68'
 
Хефферсон Лерма
71'
Миливоевич Лука
 
72'
Маккарти Джеймс
 
76'
Шлупп Джеффри
(Макартур Джеймс)
1:0
78'
 
Биллинг Филип
82'
 
Кук Льюис
Биллинг Филип
85'
Макартур Джеймс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед
Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Борнмут 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Борнмут Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 14 10 2 2 33 - 9 32
3. Манчестер Сити Заявка 15 10 2 3 43 - 17 32
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Кристал Пэлас Заявка 15 6 3 6 14 - 18 21
6. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
7. Вулверхэмптон Заявка 14 4 8 2 19 - 17 20
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 4 7 3 17 - 13 19
9. Арсенал Заявка 14 4 7 3 20 - 21 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 14 4 6 4 21 - 17 18
11. Бёрнли Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
12. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
13. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
14. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 21 - 22 15
16. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
17. Эвертон Заявка 14 4 2 8 14 - 22 14
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
19. Норвич Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Кристал Пэлас
75% (108)
Ничья
20.1% (29)
Борнмут
4.9% (7)
2:1 Кристал Пэлас
49.3% (71)
1:0 Кристал Пэлас
19.4% (28)
1:1 Ничья
13.2% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:0 Кристал Пэлас
3.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...