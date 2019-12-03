Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
1:0
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк Зрители: 23497
Борнмут
19' Красная карточкаСахо Мамаду
63' Желтая карточкаСоланке Доминик
68' Желтая карточкаХефферсон Лерма
71' Желтая карточкаМиливоевич Лука
72' Желтая карточкаМаккарти Джеймс
1:0
76' ГолШлупп Джеффри
78' Желтая карточкаБиллинг Филип
85' Желтая карточкаМакартур Джеймс
34
Келли
Мартин
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
15
Смит
Адам
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
63'
68'
71'
72'
76'
1:0
78'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед
Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 9
|32
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|43 - 17
|32
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|14 - 18
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 17
|20
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 13
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 21
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 17
|18
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|14.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 22
|15
|16.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|17.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Кристал Пэлас
75% (108)
Ничья
20.1% (29)
Борнмут
4.9% (7)
2:1 Кристал Пэлас
49.3% (71)
1:0 Кристал Пэлас
19.4% (28)
1:1 Ничья
13.2% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
2:0 Кристал Пэлас
3.5% (5)
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