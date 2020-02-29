Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:1
Конец матча

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
27' Желтая карточка
Скелотто Эзекиль
33' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
57' Желтая карточка
Монтойя Мартин
0:1
70' Гол
Айю Джордан
90'+5
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
8
Биссума
Ив
18
Муй
Аарон
11
Троссар
Леандро
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
22
Маккарти
Джеймс
11
Заха
Уилфрид
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
Брайтон
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-1-4-1

Ход матча

27'
Скелотто Эзекиль
 
33'
 
Бентеке Кристиан
46'
 
Ридевальд Жайро
Маккарти Джеймс
57'
Монтойя Мартин
 
66'
Мюррей Гленн
Марч Соломон
 
70'
0:1
Айю Джордан
(Бентеке Кристиан)
78'
Джаханбакш Алиреза
Монтойя Мартин
 
82'
Альсате Стивен
Биссума Ив
 
87'
 
Тосун Дженк
Бентеке Кристиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси 1:0 Заявка 28 14 5 9 46 - 37 47
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли 0:0 Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 28 10 4 14 35 - 50 34
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм 2:1 Заявка 28 7 6 15 34 - 49 27
17. Борнмут 0:1 Заявка 28 7 5 16 26 - 44 26
18. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Брайтон
46.9% (83)
Ничья
39.5% (70)
Кристал Пэлас
13.6% (24)
1:1 Ничья
31.6% (56)
2:1 Брайтон
23.2% (41)
1:0 Брайтон
19.8% (35)
1:2 Кристал Пэлас
5.1% (9)
2:2 Ничья
4.5% (8)
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