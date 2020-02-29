Англия: Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:1
Конец матча
Стадион: Фалмер
Кристал Пэлас
27' Желтая карточкаСкелотто Эзекиль
33' Желтая карточкаБентеке Кристиан
57' Желтая карточкаМонтойя Мартин
0:1
70' ГолАйю Джордан
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тосун ДженкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
33'
57'
70'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 8
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =7 -9Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон
Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +4 =7 -9Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон
Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|1:0 Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 37
|47
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 32
|36
|13.
|Саутгемптон
|1:2 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 50
|34
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|15.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 40
|28
|16.
|Вест Хэм
|2:1 Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 49
|27
|17.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|28
|7
|5
|16
|26 - 44
|26
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|25 - 51
|21
Брайтон
46.9% (83)
Ничья
39.5% (70)
Кристал Пэлас
13.6% (24)
1:1 Ничья
31.6% (56)
2:1 Брайтон
23.2% (41)
1:0 Брайтон
19.8% (35)
1:2 Кристал Пэлас
5.1% (9)
2:2 Ничья
4.5% (8)
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