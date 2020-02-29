Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бентеке Кристиан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

41' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Брайтон

39' Что за промах! У Кэхилл Гари была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Уэбстер Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Уэбстер Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Заха Уилфрид наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

35' Как она упустила момент!?! Марч Соломон имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

35' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бентеке Кристиан получил желтую карточку от судьи

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

29' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

28' Матч возобновлен

27' Скелотто Эзекиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Плохо играет Бентеке Кристиан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

22' Уорд Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Маккарти Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Хорошая попытка от Марч Соломон , был неплохой удар, но вратарь спас

19' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Уорд Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Плохо играет Дэнн Скотт - неудачный вынос, и мяч у соперниц

17' Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Уорд Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

11' Макартур Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Брайтон

5' ШАНС! Бентеке Кристиан имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

4' Пространство открывается для Мопе Нил , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

4' Куйяте Шейку ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

2' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля