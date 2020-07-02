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Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 18'
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Лукас
Моура
23
Бергвейн
Стевен
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 5 0.13
2. Флек Джон 5 0.13
3. Ландстрем Джон 4 0.11
4. Макбарни Оливер 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Бэлдок Джордж 2 0.05
7. Стивенс Энда 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
10. Макголдрик Дэвид 0 0
11. О'Коннелл Джек 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (2) 0.32
2. Сон Хынмин 9 0.24
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Эриксен Кристиан 2 0.05
7. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
8. Сиссоко Мусса 2 0.05
9. Ламела Эрик 2 0.05
10. Орье Серж 1 0.03
11. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 6 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 3 0
9. Макбарни Оливер 3 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 8 0
2. Сиссоко Мусса 6 0
3. Роуз Дэнни 5 0
4. Эриксен Кристиан 5 0
5. Санчес Давинсон 5 0
6. Ло Чельсо Джовани 5 0
7. Алдервейрельд Тоби 4 0
8. Дайер Эрик 4 0
9. Орье Серж 2 1
10. Сон Хынмин 0 2
11. Ламела Эрик 3 0
12. Кейн Гарри 3 0
13. Дэвис Бен 3 0
14. Вертонген Ян 2 0
15. Лукас Моура 2 0
16. Алли Деле 2 0
17. Н'Домбеле Тангай 2 0
18. Ваньяма Виктор 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Бергвейн Стевен 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5)
 Тоттенхэм 15.91% (7) 15.91% (7) 22.73% (10) 18.18% (8) 15.91% (7) 11.36% (5)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Тоттенхэм Кубок лиги Англии Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 32 16 7 9 60 - 31 55
4. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 32 12 10 10 50 - 41 46
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 32 11 12 9 30 - 31 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 32 7 6 19 30 - 54 27
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 25 - 60 21
  • Первый тайм
  • 18'
    Игроки "Тоттенхэма" решили пока выдержать небольшую паузу, гости катают мяч в центре поля. 
  • 17'
    Орье с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • 16'
    Стивенс выполнил плохую передачу на Робинсона, который хотел пройти вперёд по левому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 15'
    Макбарни с правого фланга сместился в центр, а затем выполнил передачу к правому углу вратарской на Башама, Льорис вовремя сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 14'
    Кейн пока старается играть оттянутого форварда, но далеко не всегда при этом у партнёров по команде появляются свободные зоны для рывка. 
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  • Офсайд
    13'
    Норвуд из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Бэлдоку, Джордж оказался в офсайде. 
  • 12'
    Сиссоко протащил мяч по центру к линии штрафной площади, затем Мусса выполнил слишком слабую передачу на Бергвейна, Стевен успел лишь протолкнуть его в надежде, что получится ответный пас, но мяч в итоге перехватил Иган. 
  • 11'
    Иган из глубины поля выполнил передачу на ход Бэлдоку по правому флангу, мяч и на этот раз полетел слишком сильно, Джордж не смог сохранить его в игре. 
  • 10'
    Санчес из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Кейну, мяч полетел слишком сильно, Гарри не смог его обработать и на этот раз. 
  • 9'
    Макголдрик пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел практически точно по центру, Льорис вновь без проблем разобрался с мячом. 
  • Угловой
    8'
    Сон с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Дайер головой сбросил мяч к правой штанге, Сиссоко совсем немного не успел к моменту, чтобы отправить мяч в сетку ворот. 
  • 7'
    Сон прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Берге и ушёл на угловой. 
  • 6'
    Берге подхватил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч свалился с ноги у Сандера и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 5'
    Стивенс с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дайер выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его к правому флангу. 
  • 4'
    Орье выполнил передачу на ход Кейну из центра поля, Гарри в борьбе с Иганом неудачно поставил ногу, мяч в итоге полетел в руки Хендерсону. 
  • 3'
    Бэлдок сместился в центр с правого фланга, а затем Джордж пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Льорис сыграл надёжно и уверенно поймал мяч. 
  • 2'
    Стивенс выполнил передачу к левому углу штрафной площади "Тоттенхэма", мяч полетел слишком сильно для Макбарнии в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Тоттенхэм" продолжает попытки побороться за место в Лиге Европы на следующий сезон, но отставание от шестого места достаточно большое, а поэтому только победа оставит "шпор" в погоне за "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед". 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
2.8% (4)
Ничья
20.3% (29)
Тоттенхэм
76.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
64.75% (90)
Нет
35.25% (49)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
39.2% (56)
0:1 Тоттенхэм
20.3% (29)
1:1 Ничья
14.7% (21)
0:2 Тоттенхэм
9.8% (14)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:3 Тоттенхэм
2.8% (4)
1:0 Шеффилд Юнайтед
2.1% (3)
2:4 Тоттенхэм
1.4% (2)
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