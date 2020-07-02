Шеффилд Юнайтед

Кейн пока старается играть оттянутого форварда, но далеко не всегда при этом у партнёров по команде появляются свободные зоны для рывка.

Макбарни с правого фланга сместился в центр, а затем выполнил передачу к правому углу вратарской на Башама, Льорис вовремя сыграл на выходе и перехватил мяч.

Стивенс выполнил плохую передачу на Робинсона, который хотел пройти вперёд по левому флангу, мяч улетел в аут.

Орье с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

13' Норвуд из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Бэлдоку, Джордж оказался в офсайде.

12' Сиссоко протащил мяч по центру к линии штрафной площади, затем Мусса выполнил слишком слабую передачу на Бергвейна, Стевен успел лишь протолкнуть его в надежде, что получится ответный пас, но мяч в итоге перехватил Иган.

11' Иган из глубины поля выполнил передачу на ход Бэлдоку по правому флангу, мяч и на этот раз полетел слишком сильно, Джордж не смог сохранить его в игре.

10' Санчес из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Кейну, мяч полетел слишком сильно, Гарри не смог его обработать и на этот раз.

9' Макголдрик пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел практически точно по центру, Льорис вновь без проблем разобрался с мячом.

8' Сон с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Дайер головой сбросил мяч к правой штанге, Сиссоко совсем немного не успел к моменту, чтобы отправить мяч в сетку ворот.

7' Сон прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу Берге и ушёл на угловой.

6' Берге подхватил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч свалился с ноги у Сандера и ушёл за лицевую линию поля.

5' Стивенс с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Дайер выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его к правому флангу.

4' Орье выполнил передачу на ход Кейну из центра поля, Гарри в борьбе с Иганом неудачно поставил ногу, мяч в итоге полетел в руки Хендерсону.

3' Бэлдок сместился в центр с правого фланга, а затем Джордж пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Льорис сыграл надёжно и уверенно поймал мяч.

2' Стивенс выполнил передачу к левому углу штрафной площади "Тоттенхэма", мяч полетел слишком сильно для Макбарнии в итоге ушёл за лицевую линию поля.