Норвич
0:1
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
Брайтон
0:1
25' ГолТроссар Леандро
38' Желтая карточкаЛьюис Джамал
88' Желтая карточкаЛемпти Тарик
89' Желтая карточкаГросс Паскаль
90' Желтая карточкаКантуэлл Тодд
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
25
Дуда
Ондрей
20
Дрмич
Йосип
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
18
Муй
Аарон
24
Прёппер
Дэви
7
Мопе
Нил
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
-
20 Марч СоломонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
0:1
38'
67'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|4.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|5.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|6.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|7.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|8.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|9.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|10.
|Буэндия Эмилиано
|0
|0
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|9 (1)
|0.24
|2.
|Троссар Леандро
|4
|0.11
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|7
|0
|2.
|Штайперманн Марко
|5
|0
|3.
|Маклин Кенни
|5
|0
|4.
|Кантуэлл Тодд
|5
|0
|5.
|Крул Тим
|4
|0
|6.
|Тетти Александер
|4
|0
|7.
|Хэнли Грант
|4
|0
|8.
|Байрам Сэм
|4
|0
|9.
|Буэндия Эмилиано
|4
|0
|10.
|Годфри Бен
|2
|1
|11.
|Пукки Теэму
|3
|0
|12.
|Вранчич Марио
|3
|0
|13.
|Льюис Джамал
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Рупп Лукас
|1
|0
|17.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|8.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|9.
|Мопе Нил
|3
|0
|10.
|Даффи Шейн
|2
|0
|11.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|12.
|Марч Соломон
|2
|0
|13.
|Биссума Ив
|2
|0
|14.
|Андоне Флорин
|0
|1
|15.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|16.
|Альсате Стивен
|1
|0
|17.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|Брайтон
|10% (3)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|30% (9)
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: + = -Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон
Последние игры между собой
Норвич: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|60 - 31
|56
|4.
|Манчестер Юнайтед
|3:1 Заявка
|33
|15
|10
|8
|54 - 32
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|57 - 44
|54
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|8.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|33
|11
|10
|12
|28 - 37
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|33
|7
|6
|20
|31 - 57
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Норвич 0:1 Брайтон
Исход игры
Норвич
28.4% (42)
Ничья
37.8% (56)
Брайтон
33.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (47)
1:2 Брайтон
15.5% (23)
1:0 Норвич
14.2% (21)
0:1 Брайтон
13.5% (20)
2:1 Норвич
9.5% (14)
2:0 Норвич
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Брайтон
2% (3)
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