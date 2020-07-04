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Норвич
0:1
Конец матча

Стадион:
Брайтон
0'
0:1
25' Гол
Троссар Леандро
38' Желтая карточка
Льюис Джамал
88' Желтая карточка
Лемпти Тарик
89' Желтая карточка
Гросс Паскаль
90' Желтая карточка
Кантуэлл Тодд
90'+7
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
25
Дуда
Ондрей
11
Эрнандес
Онел
20
Дрмич
Йосип
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
18
Муй
Аарон
24
Прёппер
Дэви
8
Биссума
Ив
11
Троссар
Леандро
7
Мопе
Нил
44
Коннолли
Аарон
Норвич
4-2-3-1
Брайтон
4-4-2

Ход матча

25'
0:1
Троссар Леандро
(Муй Аарон)
38'
Льюис Джамал
 
67'
Айда Адам
Дуда Ондрей
 
67'
Кантуэлл Тодд
Эрнандес Онел
 
67'
Пукки Теэму
Дрмич Йосип
 
72'
 
Гросс Паскаль
Коннолли Аарон
72'
 
Бернардо Фернандес
Муй Аарон
78'
Вранчич Марио
Тетти Александер
 
79'
 
Стивенс Дейл
Троссар Леандро
79'
 
Мак Аллистер Алексис
Биссума Ив
88'
 
Лемпти Тарик
89'
 
Гросс Паскаль
90'
Кантуэлл Тодд
 
90'
 
Даффи Шейн
Лемпти Тарик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Тетти Александер 1 0.03
4. Маклин Кенни 1 0.03
5. Эрнандес Онел 1 0.03
6. Вранчич Марио 1 0.03
7. Дрмич Йосип 1 0.03
8. Србени Деннис 1 0.03
9. Льюис Джамал 1 0.03
10. Буэндия Эмилиано 0 0
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Троссар Леандро 4 0.11
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Штайперманн Марко 5 0
3. Маклин Кенни 5 0
4. Кантуэлл Тодд 5 0
5. Крул Тим 4 0
6. Тетти Александер 4 0
7. Хэнли Грант 4 0
8. Байрам Сэм 4 0
9. Буэндия Эмилиано 4 0
10. Годфри Бен 2 1
11. Пукки Теэму 3 0
12. Вранчич Марио 3 0
13. Льюис Джамал 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Рупп Лукас 1 0
17. Ляйтнер Мориц 1 0
18. Амаду Ибрагим 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Гросс Паскаль 3 0
8. Уэбстер Адам 3 0
9. Мопе Нил 3 0
10. Даффи Шейн 2 0
11. Скелотто Эзекиль 2 0
12. Марч Соломон 2 0
13. Биссума Ив 2 0
14. Андоне Флорин 0 1
15. Бернардо Фернандес 1 0
16. Альсате Стивен 1 0
17. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6) 8.7% (2)
 Брайтон 10% (3) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 23.33% (7) 30% (9)

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Норвич: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Брайтон 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Брайтон Товарищеские матчи Норвич 2:0 Брайтон Брайтон 5:0 Норвич
Брайтон 0:1 Норвич Норвич 3:3 Брайтон Брайтон 1:1 Норвич Товарищеские матчи Брайтон 1:2 Норвич Первая лига Норвич 4:1 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер 0:0 Заявка 33 16 8 9 60 - 31 56
4. Манчестер Юнайтед 3:1 Заявка 33 15 10 8 54 - 32 55
5. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 33 11 10 12 28 - 37 43
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут 1:3 Заявка 33 7 6 20 31 - 57 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Норвич: 52%, Брайтон: 48%.
  • 47'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Эрнандес Онел нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 46'
    Буэндия Эмилиано из команды Норвич делает пас партнеру.
  • 46'
    Дрмич Йосип из команды Норвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Льюис Джамал из команды Норвич делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    46'
    Годфри Бен задерживает мяч рукой
  • 45'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Норвич: 52%, Брайтон: 48%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 45'
    Дуда Ондрей из команды Норвич сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 45'
    Дрмич Йосип из команды Норвич делает навес прямо в штрафную.
  • 44'
    Ааронс Макс из команды Норвич делает пас партнеру.
  • 44'
    Крул Тим взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Муй Аарон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Муй Аарон наказан за толчок Дуда Ондрей
  • 43'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон играет слишком грубо. Дуда Ондрей оказался на газоне.
  • 41'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 40'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Норвич: 53%, Брайтон: 47%.
  • 40'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    О, нет. Из многообещающей позиции Мопе Нил из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 39'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
  • 39'
    Брайтон имеет хороший шанс забить.
  • Желтая карточка
    38'
    Льюис Джамал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    38'
    Льюис Джамал наказан за толчок Тарик Лэмпти
  • 38'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Троссар Леандро из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 37'
    Муй Аарон из команды Брайтон делает отличный кросс...
  • 35'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Норвич: 51%, Брайтон: 49%.
  • 34'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 33'
    Эрнандес Онел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Отличные скиллы показывает Эрнандес Онел, обводя своих соперников
  • 33'
    Норвич контролирует мяч.
  • 32'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Муй Аарон из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 30'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Норвич: 54%, Брайтон: 46%.
  • 29'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Тетти Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Норвич начинает контратаку
  • 28'
    Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    27'
    Эрнандес Онел из команды Норвич вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тарик Лэмпти не пострадал и надо продолжать игру!
  • Офсайд
    26'
    Дрмич Йосип из команды Норвич в офсайде
  • 25'
    Муй Аарон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Троссар Леандро изменил счет на табло!
  • 25'
    Муй Аарон из команды Брайтон делает отличный кросс...
  • 25'
    Брайтон начинает контратаку
  • 25'
    Контроль мяча: Норвич: 55%, Брайтон: 45%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Маклин Кенни
  • 24'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • Фол, нарушение
    22'
    Тарик Лэмпти наказан за толчок Эрнандес Онел
  • 21'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 21'
    Отличный пас сделал Прёппер Дэви из команды Брайтон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 21'
    Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Троссар Леандро из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: Норвич: 65%, Брайтон: 35%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 19'
    Эрнандес Онел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 19'
    Норвич контролирует мяч.
  • 18'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 17'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Брайтон контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Дуда Ондрей из команды Норвич в офсайде
  • 16'
    Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Норвич: 58%, Брайтон: 42%.
  • 14'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дуда Ондрей из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Буэндия Эмилиано
  • 13'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Эрнандес Онел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Отличные скиллы показывает Эрнандес Онел, обводя своих соперников
  • 12'
    Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
  • 11'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 11'
    Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 10'
    Контроль мяча: Норвич: 40%, Брайтон: 60%.
  • 9'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Льюис Джамал из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Эрнандес Онел из команды Норвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья свистит. Эрнандес Онел атаковал сзади соперника. Это Тарик Лэмпти заработал своей команде штрафной
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Ааронс Макс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Эрнандес Онел из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Норвич пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Норвич: 17%, Брайтон: 83%.
  • 4'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Норвич
  • 3'
    Коннолли Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Эрнандес Онел из команды Норвич играет слишком грубо. Тарик Лэмпти оказался на газоне.
  • 2'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 1'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Норвич 28.4% (42)
X 37.8% (56)
Брайтон 33.8% (50)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Норвич 0:1 Брайтон

Исход игры
Норвич
28.4% (42)
Ничья
37.8% (56)
Брайтон
33.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (47)
1:2 Брайтон
15.5% (23)
1:0 Норвич
14.2% (21)
0:1 Брайтон
13.5% (20)
2:1 Норвич
9.5% (14)
2:0 Норвич
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Брайтон
2% (3)
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