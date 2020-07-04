[player1] из команды [team] в офсайде

Тарик Лэмпти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Судье надоело, что Тарик Лэмпти тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Эрнандес Онел нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

45' Удар от ворот произведет Брайтон

44' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

41' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Норвич

40' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' О, нет. Из многообещающей позиции Мопе Нил из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.

39' Брайтон имеет хороший шанс забить.

38' Льюис Джамал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Льюис Джамал наказан за толчок Тарик Лэмпти

38' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Троссар Леандро из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

35' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Брайтон

33' Эрнандес Онел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Отличные скиллы показывает Эрнандес Онел , обводя своих соперников

32' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Муй Аарон из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Норвич

30' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

27' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

27' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

27' Эрнандес Онел из команды Норвич вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тарик Лэмпти не пострадал и надо продолжать игру!

25' Г О О О О Л - Троссар Леандро изменил счет на табло!

24' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Тарик Лэмпти наказан за толчок Эрнандес Онел

21' Удар от ворот произведет Норвич

21' Отличный пас сделал Прёппер Дэви из команды Брайтон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

19' Удар от ворот произведет Брайтон

19' Эрнандес Онел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

14' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Отличные скиллы показывает Эрнандес Онел , обводя своих соперников

12' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

11' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Брайтон

9' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Судья свистит. Эрнандес Онел атаковал сзади соперника. Это Тарик Лэмпти заработал своей команде штрафной

7' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Норвич

3' Коннолли Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Клозе Тимм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брайтон начинает с центра поля