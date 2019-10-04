Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
2:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Марсель
0'
1:0
11' Гол
Алеесами Хайтам
1:1
23' Гол
Бенедетто Дарио
39' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
2:1
41' Пенальти
Гирасси Серу
42' Желтая карточка
Лопес Максим
66' Желтая карточка
Ронжье Валентин
67' Желтая карточка
Блен Алексис
88'
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
20
Мендоса
Стивен
9
Гирасси
Серу
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
32
Перрен
Люка
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
27
Лопес
Максим
21
Ронжье
Валентин
8
Сансон
Морган
28
Жермен
Валер
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
Амьен
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

11'
Алеесами Хайтам
(Какута Гаэль)
1:0
23'
1:1
Бенедетто Дарио
(Лопес Максим)
39'
 
Чалета-Цар Дуе
41'
Гирасси Серу
2:1
42'
 
Лопес Максим
66'
 
Ронжье Валентин
67'
Блен Алексис
 
72'
 
Хауи Саиф-Эдин
Лопес Максим
73'
Диабате Фуссейни
Отеро Хуан
 
79'
 
Лихаджи Исаак
Сансон Морган
83'
Зунгу Бонгани
Какута Гаэль
 
87'
Бодмер Матьё
Гирасси Серу
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион
Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен
Марсель Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель
Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант

Последние игры между собой

Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Марсель 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:2 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель 1:2 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
10. Монпелье Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Амьен 2:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
13. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
14. Страсбург Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
17. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 2:1 Марсель
Амьен
1.9% (3)
Ничья
22.6% (35)
Марсель
75.5% (117)
1:2 Olympique Marseille
45.8% (71)
1:1 Draw
18.7% (29)
0:1 Olympique Marseille
18.7% (29)
0:2 Olympique Marseille
4.5% (7)
1:3 Olympique Marseille
2.6% (4)
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