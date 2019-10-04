Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
2:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Де ла Ликорн
Марсель
1:0
11' ГолАлеесами Хайтам
1:1
23' ГолБенедетто Дарио
39' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
2:1
41' ПенальтиГирасси Серу
42' Желтая карточкаЛопес Максим
66' Желтая карточкаРонжье Валентин
67' Желтая карточкаБлен Алексис
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
17
Сарр
Буна
32
Перрен
Люка
27
Лопес
Максим
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Марли Эйк
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
1:0
23'
1:1
39'
41'
2:1
42'
66'
67'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион
Марсель Последние 20 матчей: +9 =5 -6Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель
Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант
Последние игры между собой
Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|1:2 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Амьен
|2:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|17.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Амьен
1.9% (3)
Ничья
22.6% (35)
Марсель
75.5% (117)
1:2 Olympique Marseille
45.8% (71)
1:1 Draw
18.7% (29)
0:1 Olympique Marseille
18.7% (29)
0:2 Olympique Marseille
4.5% (7)
1:3 Olympique Marseille
2.6% (4)
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