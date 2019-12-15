Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
1:0
18' Пенальти
Пенья Серхио
2:0
29' Пенальти
Де Леув Михаэль
37' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
48'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
3
Веендорп
Кезиа
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
17
Пенья
Серхио
9
Коларж
Марко
1
Харуш
Ариэль
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Матей
Юрген
5
Файе
Лассана
6
Оассар
Адиль
7
Харрауи
Абдау
8
Райхи
Мохаммед
10
Сметс
Бриан
9
Ахе
Рагнар
11
Дервишоглу
Халил
Эммен
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-1-2-1-2

Ход матча

18'
Пенья Серхио
1:0
29'
Де Леув Михаэль
2:0
37'
Веендорп Кезиа
 
38'
 
Дуарте Дерой
Райхи Мохаммед
46'
 
Дуарте Ларос
Харрауи Абдау

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +6 =3 -11
ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк
АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Эммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Спарта Роттердам 1:3 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:3 Спарта Роттердам Первый дивизион
Эммен 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 3:0 Эммен Первый дивизион Спарта Роттердам 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Эммен 1:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 12 2 2 38 - 8 38
3. Виллем II Заявка 17 10 2 5 27 - 22 32
4. ПСВ Заявка 16 9 4 3 37 - 19 31
5. Витесс Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
6. Херенвен Заявка 17 7 6 4 28 - 21 27
7. Утрехт Заявка 16 8 2 6 29 - 22 26
8. Хераклес Заявка 16 7 4 5 29 - 22 25
9. Фейеноорд Заявка 16 6 7 3 27 - 25 25
10. Гронинген Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
11. Спарта Роттердам 0:2 Заявка 17 5 5 7 24 - 30 20
12. Твенте Заявка 17 5 4 8 26 - 34 19
13. Эммен 2:0 Заявка 17 5 3 9 20 - 32 18
14. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 3 9 23 - 42 18
15. ПЕК Зволле Заявка 17 5 1 11 24 - 38 16
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 3 4 10 18 - 31 13
18. Ваалвейк Заявка 17 2 2 13 19 - 43 8
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    48'
    Игрок команды Спарта Роттердам сделал подножку сопернику.
  • 48'
    Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Сметс Бриан делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Харрауи Абдау уходит с поля и его заменяет Дуарте Ларос
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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