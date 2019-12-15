Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
2:0
Второй тайм: 48'
Стадион: De Oude Meerdijk
Спарта Роттердам
1:0
18' ПенальтиПенья Серхио
2:0
29' ПенальтиДе Леув Михаэль
37' Желтая карточкаВеендорп Кезиа
23
Бейл
Гленн
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роскен РубенЗащитник
-
27 Сопич ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри МайклВратарь
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
12 Карами ХалидЗащитник
- Защитник
-
16 Риго ДантеПолузащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
-
15 Дуарте ДеройПолузащитник
-
13 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
29'
2:0
37'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +6 =3 -11ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк
АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =5 -6Спарта Роттердам 0:0 Хераклес Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Эммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Эммен 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 3:0 Эммен Первый дивизион Спарта Роттердам 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Эммен 1:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 8
|38
|3.
|Виллем II
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|27 - 22
|32
|4.
|ПСВ
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|5.
|Витесс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|6.
|Херенвен
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Утрехт
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 22
|26
|8.
|Хераклес
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|9.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 25
|25
|10.
|Гронинген
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|0:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 30
|20
|12.
|Твенте
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|26 - 34
|19
|13.
|Эммен
|2:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 32
|18
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 42
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 31
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|19 - 43
|8
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