Германия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбург
1:1
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 24651
Шальке 04
0:1
51' ГолКабак Озан
60' Желтая карточкаТиссеран Марсель
1:1
82' ГолМбабу Кевин
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
25
Арит
Амин
21
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
21 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Карльс ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Timo Becker2
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
51'
0:1
60'
82'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
12 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 7
-
12 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Вердер
Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург Гент 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Майнц 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04
Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 18
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|45 - 19
|34
|3.
|Бавария
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|44 - 22
|30
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|40 - 22
|30
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 19
|29
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 21
|25
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|18 - 16
|24
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 28
|23
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 22
|20
|12.
|Майнц
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|25 - 38
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|15.
|Кёльн
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 32
|14
|16.
|Вердер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 40
|14
|17.
|Фортуна
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 35
|12
|18.
|Падерборн
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 35
|9
Вольфсбург
26.9% (39)
Ничья
51.7% (75)
Шальке 04
21.4% (31)
1:1 Ничья
40.7% (59)
2:1 Вольфсбург
15.9% (23)
1:2 Шальке 04
15.9% (23)
2:2 Ничья
9% (13)
1:0 Вольфсбург
8.3% (12)
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