Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

95' Сегодняшная посещаемость составляет 24651 болельщиков

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Рефери не любит споров - именно за это Бургшталлер Гвидо сейчас получил желтую

92' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хорошая попытка от Гинчек Даниэль , был неплохой удар, но вратарь спас

90' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Хорошие скиллы дриблинга показывает Руссийон Жером , обходя своих соперников

85' Виктор Жоао II бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

84' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Мбабу Кевин из команды Вольфсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

83' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

82' Г О О О О Л - Мбабу Кевин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

82' Шуберт Маркус выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

81' Мбабу Кевин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

81' Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Хорошо играет на выходе Шуберт Маркус - мяч в ее руках

75' Удар от ворот произведет Вольфсбург

74' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Арнольд Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Брукс Джон не смог попасть в створ ударом издали

70' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Штеффен Ренато нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Пространство открывается для Бургшталлер Гвидо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

67' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хорошо играет на выходе Шуберт Маркус - мяч в ее руках

66' Хорошо играет на выходе Шуберт Маркус - мяч в ее руках

65' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Хорошо играет на выходе Шуберт Маркус - мяч в ее руках

62' Вегхорст Ваут наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

61' Хорошо играет на выходе Кастельс Коэн - мяч в ее руках

60' Тиссеран Марсель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Удар от ворот произведет Вольфсбург

59' Как она упустила момент!?! Бургшталлер Гвидо имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

57' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Кабак Озан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

49' Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара