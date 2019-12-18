Германия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбург
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 24651
Шальке 04
0'
0:1
51' Гол
Кабак Озан
60' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
1:1
82' Гол
Мбабу Кевин
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90'+5
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
32
Тиссеран
Марсель
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
23
Гилавоги
Жошуа
40
Виктор
Жоао
II
27
Арнольд
Максимилиан
24
Шлагер
Ксавер
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
23
Шуберт
Маркус
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
6
Маскарель
Омар
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
21
Резе
Фабиан
19
Бургшталлер
Гвидо
Вольфсбург
4-1-4-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

Ход матча

51'
0:1
Кабак Озан
60'
Тиссеран Марсель
 
65'
Штеффен Ренато
Брекало Йосип
 
70'
 
Раман Бенито
Резе Фабиан
81'
 
Бурджеллаб Нассим
Арит Амин
82'
Мбабу Кевин
1:1
88'
Гинчек Даниэль
Виктор Жоао II
 
90'
 
Бургшталлер Гвидо
90'
 
Timo Becker2
Кенни Джонджо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 7
  • 12 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Вердер
Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург Гент 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:0 Унион Берлин Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Майнц 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Вольфсбург 3:1 Александрия Фортуна 1:1 Вольфсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04
Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Кубок
Шальке 04 1:1 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Вольфсбург Бундеслига Шальке 04 4:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига Вольфсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 16 11 1 4 33 - 18 34
2. РБ Лейпциг Заявка 16 10 4 2 45 - 19 34
3. Бавария Заявка 16 9 3 4 44 - 22 30
4. Боруссия Д Заявка 16 8 6 2 40 - 22 30
5. Шальке 04 Заявка 16 8 5 3 27 - 19 29
6. Фрайбург Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
7. Байер Л Заявка 16 7 4 5 22 - 21 25
8. Хоффенхайм Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
9. Вольфсбург Заявка 16 6 6 4 18 - 16 24
10. Аугсбург Заявка 16 6 5 5 27 - 28 23
11. Унион Берлин Заявка 16 6 2 8 19 - 22 20
12. Майнц Заявка 16 6 0 10 25 - 38 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 16 5 3 8 26 - 27 18
14. Герта Заявка 16 5 3 8 22 - 29 18
15. Кёльн Заявка 16 4 2 10 18 - 32 14
16. Вердер Заявка 16 3 5 8 23 - 40 14
17. Фортуна Заявка 16 3 3 10 16 - 35 12
18. Падерборн Заявка 16 2 3 11 18 - 35 9
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Шальке 04
Вольфсбург
26.9% (39)
Ничья
51.7% (75)
Шальке 04
21.4% (31)
1:1 Ничья
40.7% (59)
2:1 Вольфсбург
15.9% (23)
1:2 Шальке 04
15.9% (23)
2:2 Ничья
9% (13)
1:0 Вольфсбург
8.3% (12)
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