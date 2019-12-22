Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Эммен
9' Желтая карточкаХейлен Майкл
20' Желтая карточкаХиаряй Том
11
Асоро
Йоэль
23
Бейл
Гленн
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Jan De Boer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
-
18 Роскен РубенЗащитник
-
27 Сопич ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген
Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: +6 =3 -11Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен
Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|58 - 16
|44
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|39 - 11
|41
|3.
|ПСВ
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 23
|34
|4.
|Виллем II
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 22
|33
|5.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|6.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|31 - 27
|29
|7.
|Херенвен
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Витесс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|9.
|Хераклес
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|31 - 26
|26
|10.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 18
|23
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 30
|23
|12.
|Твенте
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 37
|19
|13.
|Эммен
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 32
|19
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 42
|19
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|25 - 42
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|19 - 37
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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