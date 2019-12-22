Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Эммен
0'
9' Желтая карточка
Хейлен Майкл
20' Желтая карточка
Хиаряй Том
33'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
5
Мемишевич
Самир
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
14
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Сирхейс
Кай
11
Асоро
Йоэль
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
3
Веендорп
Кезиа
15
Хиаряй
Том
17
Пенья
Серхио
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
20
Чакон
Майкл
9
Коларж
Марко
Гронинген
4-4-2
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Хейлен Майкл
20'
 
Хиаряй Том

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген
Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен
Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эммен 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Эммен Эредивизие
Гронинген 0:1 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 4:3 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 6:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:5 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 1:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 18 14 2 2 58 - 16 44
2. АЗ Алкмаар Заявка 18 13 2 3 39 - 11 41
3. ПСВ Заявка 18 10 4 4 42 - 23 34
4. Виллем II Заявка 18 10 3 5 27 - 22 33
5. Утрехт 1:1 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
6. Фейеноорд 1:1 Заявка 18 7 8 3 31 - 27 29
7. Херенвен Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Витесс Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9. Хераклес Заявка 18 7 5 6 31 - 26 26
10. Гронинген 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 18 23
11. Спарта Роттердам Заявка 18 6 5 7 27 - 30 23
12. Твенте Заявка 18 5 4 9 26 - 37 19
13. Эммен 0:0 Заявка 18 5 4 9 20 - 32 19
14. Фортуна Ситтард Заявка 18 5 4 9 23 - 42 19
15. ПЕК Зволле Заявка 18 5 1 12 25 - 42 16
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 18 3 4 11 19 - 37 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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