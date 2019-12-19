Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Атлетик Б

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада
Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера
Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 17 9 4 4 21 - 17 31
4. Хетафе Заявка 17 8 6 3 26 - 16 30
5. Атлетико М Заявка 17 7 8 2 18 - 10 29
6. Реал Сосьедад Заявка 17 8 4 5 28 - 20 28
7. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
8. Валенсия Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
9. Гранада Заявка 17 7 3 7 24 - 22 24
10. Леванте Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
11. Бетис Заявка 17 6 5 6 24 - 29 23
12. Осасуна Заявка 17 5 8 4 22 - 20 23
13. Вильярреал Заявка 17 6 4 7 30 - 25 22
14. Алавес Заявка 17 5 4 8 18 - 24 19
15. Вальядолид Заявка 17 4 7 6 14 - 20 19
16. Эйбар Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
17. Мальорка Заявка 17 4 3 10 18 - 30 15
18. Сельта Заявка 17 3 5 9 14 - 25 14
19. Леганес Заявка 17 2 4 11 12 - 28 10
20. Эспаньол Заявка 17 2 4 11 12 - 32 10
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б

    До начала игры, которая состоится 22.12.2019, осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
    Реал Мадрид
    94.8% (55)
    Ничья
    3.4% (2)
    Атлетик Б
    1.7% (1)
    2:0 Реал Мадрид
    36.2% (21)
    2:1 Реал Мадрид
    34.5% (20)
    3:1 Реал Мадрид
    13.8% (8)
    1:0 Реал Мадрид
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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