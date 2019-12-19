Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Атлетик Б
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =6 -2Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада
Осасуна 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 4:1 Эйбар Атлетик Б 2:1 Леванте Вильярреал 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:0 Эспаньол Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Баракальдо 0:0 Атлетик Б Алавес 0:1 Атлетик Б Сельта 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Валенсия Леганес 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Алавес Мальорка 0:0 Атлетик Б Тулуза 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 17
|31
|4.
|Хетафе
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|18 - 10
|29
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 20
|28
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|8.
|Валенсия
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|9.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|11.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 29
|23
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 20
|23
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 25
|22
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 28
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 30
|15
|18.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 25
|14
|19.
|Леганес
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 28
|10
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 32
|10
Реал Мадрид
94.8% (55)
Ничья
3.4% (2)
Атлетик Б
1.7% (1)
2:0 Реал Мадрид
36.2% (21)
2:1 Реал Мадрид
34.5% (20)
3:1 Реал Мадрид
13.8% (8)
1:0 Реал Мадрид
5.2% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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