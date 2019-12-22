Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сельта
0' 12'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
18
Кабако
Эрик
3
Антонио
Гарсия
16
Рочина
Рубен
5
Радоя
Неманья
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
3
Костас
Давид
2
Мальо
Уго
12
Рафинья
Алькантара
5
Йокушлу
Окай
14
Лоботка
Станислав
15
Олаза
Лукас
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
Леванте
4-4-2
Сельта
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте
Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте
Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид
Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта 1:4 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера
Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 3 3 47 - 21 39
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 33 - 12 36
3. Севилья Заявка 18 10 4 4 23 - 17 34
4. Атлетико М Заявка 18 8 8 2 20 - 11 32
5. Реал Сосьедад Заявка 18 9 4 5 32 - 23 31
6. Хетафе Заявка 18 8 6 4 26 - 17 30
7. Валенсия Заявка 18 7 7 4 28 - 25 28
8. Атлетик Б Заявка 17 7 6 4 19 - 12 27
9. Вильярреал Заявка 18 7 4 7 31 - 25 25
10. Гранада Заявка 18 7 3 8 24 - 25 24
11. Леванте 0:0 Заявка 18 7 3 8 22 - 26 24
12. Бетис Заявка 18 6 5 7 25 - 31 23
13. Осасуна Заявка 18 5 8 5 25 - 24 23
14. Вальядолид Заявка 18 4 8 6 15 - 21 20
15. Алавес Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
16. Эйбар Заявка 18 5 4 9 18 - 28 19
17. Мальорка Заявка 18 4 3 11 18 - 32 15
18. Сельта 0:0 Заявка 18 3 6 9 14 - 25 15
19. Леганес Заявка 18 3 4 11 14 - 28 13
20. Эспаньол Заявка 18 2 4 12 12 - 34 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Сельта
Леванте
61% (83)
Ничья
25.7% (35)
Сельта
13.2% (18)
2:1 Леванте
45.6% (62)
1:1 Ничья
22.1% (30)
1:0 Леванте
10.3% (14)
1:2 Сельта
8.8% (12)
2:0 Леванте
4.4% (6)
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