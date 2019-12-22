Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Сельта
18
Кабако
Эрик
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Олаза ЛукасПолузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте
Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте
Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид
Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|47 - 21
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 12
|36
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 17
|34
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|20 - 11
|32
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|32 - 23
|31
|6.
|Хетафе
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|7.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 25
|28
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 12
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 25
|25
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 25
|24
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 26
|24
|12.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 31
|23
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 24
|23
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 21
|20
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|16.
|Эйбар
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 28
|19
|17.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|18 - 32
|15
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 25
|15
|19.
|Леганес
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 28
|13
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 34
|10
Леванте
61% (83)
Ничья
25.7% (35)
Сельта
13.2% (18)
2:1 Леванте
45.6% (62)
1:1 Ничья
22.1% (30)
1:0 Леванте
10.3% (14)
1:2 Сельта
8.8% (12)
2:0 Леванте
4.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...