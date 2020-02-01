Франция: Лига 1 2019-2020

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Анже
1:1
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
1:0
7' Гол
Алиуи Рашид
27' Желтая карточка
Кассама Морету
37' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
1:1
38' Пенальти
El Bilal Toure
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
7
Алиуи
Рашид
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Дисаси
Аксель
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
23
Кассама
Морету
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
33
Мбюкю
Натанаэль
34
El
Bilal
Toure
25
Думбия
Мусса
Анже
4-1-4-1
Реймс
4-3-3

Ход матча

7'
Алиуи Рашид
1:0
27'
 
Кассама Морету
37'
Капелле Пьеррик
 
38'
1:1
El Bilal Toure

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца
Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс
Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Реймс 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Анже Лига 1 Реймс 2:1 Анже Лига 1
Анже 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Страсбург 1:0 Заявка 22 10 3 9 27 - 26 33
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
8. Лилль 0:1 Заявка 22 9 4 9 24 - 25 31
9. Анже 1:1 Заявка 22 8 7 7 24 - 26 31
10. Монако 1:1 Заявка 22 8 6 8 37 - 37 30
11. Реймс 1:1 Заявка 22 7 9 6 18 - 15 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест 0:2 Заявка 22 7 7 8 28 - 29 28
16. Дижон 2:0 Заявка 22 6 6 10 18 - 24 24
17. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
18. Амьен 0:0 Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним 1:1 Заявка 22 3 7 12 17 - 36 16
20. Тулуза 0:0 Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:1 Реймс
Анже
58.2% (85)
Ничья
32.2% (47)
Реймс
9.6% (14)
1:0 Анже
32.9% (48)
1:1 Ничья
24% (35)
2:1 Анже
19.2% (28)
0:0 Ничья
5.5% (8)
2:0 Анже
4.8% (7)
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