Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
1:1
Перерыв
Стадион: Раймон Копа
Реймс
1:0
7' ГолАлиуи Рашид
27' Желтая карточкаКассама Морету
37' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
1:1
38' ПенальтиEl Bilal Toure
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
27'
37'
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|27 - 26
|33
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|8.
|Лилль
|0:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 25
|31
|9.
|Анже
|1:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 26
|31
|10.
|Монако
|1:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|37 - 37
|30
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|22
|7
|9
|6
|18 - 15
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|0:2 Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 29
|28
|16.
|Дижон
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 24
|24
|17.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|22
|3
|7
|12
|17 - 36
|16
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Анже
58.2% (85)
Ничья
32.2% (47)
Реймс
9.6% (14)
1:0 Анже
32.9% (48)
1:1 Ничья
24% (35)
2:1 Анже
19.2% (28)
0:0 Ничья
5.5% (8)
2:0 Анже
4.8% (7)
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