Осасуна
Позже
Стадион: Эль-Садар
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|3.
|Гарсия Рубен
|6 (1)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|7.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|8.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|11.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|12.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|13.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|15.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|16.
|Брэндон Льямас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.21
|2.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|3.
|Фелиш Жоау
|4
|0.11
|4.
|Коста Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|6.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|7.
|Витоло Виктор
|2
|0.05
|8.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|9.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|10.
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|11.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|10
|1
|2.
|Мерида Фран
|7
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|7
|0
|4.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|5.
|Эступиньян Первис
|6
|0
|6.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|7.
|Гарсия Рубен
|5
|0
|8.
|Умпьерез Эридейн
|5
|0
|9.
|Видаль Начо
|5
|0
|10.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|11.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|12.
|Монкайола Хон
|4
|0
|13.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|14.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|15.
|Гальего Энрике
|3
|0
|16.
|Перес Иньиго
|2
|0
|17.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|18.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|19.
|Торрес Роберто
|1
|0
|20.
|Навас Рауль
|1
|0
|21.
|Кардона Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|10
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|4.
|Мората Альваро
|4
|1
|5.
|Лоди Ренан
|4
|1
|6.
|Корреа Анхель
|5
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|10.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|11.
|Савич Стефан
|3
|0
|12.
|Витоло Виктор
|3
|0
|13.
|Коста Диего
|2
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|1
|0
|16.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|17.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|5.88% (2)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|32.35% (11)
|Атлетико М
|10% (3)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|20% (6)
|26.67% (8)
|3.33% (1)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада
Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Атлетико М 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:4 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетико М Примера Осасуна 3:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|4
|5
|67 - 31
|61
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|52 - 20
|59
|3.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 29
|50
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|5.
|Хетафе
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|38 - 27
|46
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|32 - 22
|46
|7.
|Валенсия
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|39 - 40
|43
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|45 - 38
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|35 - 33
|41
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|30 - 24
|38
|11.
|Осасуна
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|35 - 39
|35
|12.
|Леванте
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 41
|34
|13.
|Бетис
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|38 - 45
|33
|14.
|Алавес
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 34
|32
|16.
|Эйбар
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 35
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|28 - 48
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|22 - 41
|23
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|25 - 46
|23
Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М
Исход игры
Осасуна
4.5% (2)
Ничья
6.8% (3)
Атлетико М
88.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
36.4% (16)
0:1 Атлетико М
25% (11)
0:2 Атлетико М
20.5% (9)
1:1 Ничья
6.8% (3)
1:3 Атлетико М
4.5% (2)
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