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Осасуна
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
3. Гарсия Рубен 6 (1) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Эступиньян Первис 1 0.03
7. Кардона Марк 1 0.03
8. Ронкалья Факундо 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Унаи Гарсия 1 0.03
11. Роберт Ибаньес 1 0.03
12. Монкайола Хон 1 0.03
13. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
14. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
15. Брашанац Дарко 0 0
16. Брэндон Льямас 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 8 (1) 0.21
2. Корреа Анхель 5 0.13
3. Фелиш Жоау 4 0.11
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Ньигес Сауль 3 0.08
6. Коке Хорхе 2 0.05
7. Витоло Виктор 2 0.05
8. Томас Тейе 2 0.05
9. Лоди Ренан 1 0.03
10. Льоренте Маркос 1 0.03
11. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Врсалько Шиме 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 10 1
2. Мерида Фран 7 1
3. Брашанац Дарко 7 0
4. Ронкалья Факундо 3 2
5. Эступиньян Первис 6 0
6. Авила Эсекьель 6 0
7. Гарсия Рубен 5 0
8. Умпьерез Эридейн 5 0
9. Видаль Начо 5 0
10. Брэндон Льямас 4 0
11. Гарсия Давид III 4 0
12. Монкайола Хон 4 0
13. Эррера Серхио II 2 1
14. Роберт Ибаньес 3 0
15. Гальего Энрике 3 0
16. Перес Иньиго 2 0
17. Лильо Кастельяно 2 0
18. Вильяр Хуан 1 0
19. Торрес Роберто 1 0
20. Навас Рауль 1 0
21. Кардона Марк 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 10 0
2. Ньигес Сауль 7 0
3. Фелипе Аугусто IV 6 0
4. Мората Альваро 4 1
5. Лоди Ренан 4 1
6. Корреа Анхель 5 0
7. Фелиш Жоау 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Льоренте Маркос 4 0
10. Врсалько Шиме 3 0
11. Савич Стефан 3 0
12. Витоло Виктор 3 0
13. Коста Диего 2 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 1 0
16. Эрмосо Марио 1 0
17. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 5.88% (2) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9) 11.76% (4) 32.35% (11)
 Атлетико М 10% (3) 16.67% (5) 23.33% (7) 20% (6) 26.67% (8) 3.33% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада
Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико М 2:0 Осасуна Ла Лига Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Атлетико М Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Атлетико М 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:4 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетико М Примера Осасуна 3:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 28 19 4 5 67 - 31 61
2. Реал Мадрид Заявка 28 17 8 3 52 - 20 59
3. Севилья Заявка 28 14 8 6 41 - 29 50
4. Реал Сосьедад Заявка 28 14 5 9 46 - 34 47
5. Хетафе Заявка 28 13 7 8 38 - 27 46
6. Атлетико М Заявка 28 11 13 4 32 - 22 46
7. Валенсия Заявка 28 11 10 7 39 - 40 43
8. Вильярреал Заявка 28 12 5 11 45 - 38 41
9. Гранада Заявка 28 12 5 11 35 - 33 41
10. Атлетик Б Заявка 28 9 11 8 30 - 24 38
11. Осасуна Заявка 28 8 11 9 35 - 39 35
12. Леванте Заявка 28 10 4 14 33 - 41 34
13. Бетис Заявка 28 8 9 11 38 - 45 33
14. Алавес Заявка 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Вальядолид Заявка 28 7 11 10 25 - 34 32
16. Эйбар Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
17. Сельта Заявка 28 5 11 12 22 - 35 26
18. Мальорка Заявка 28 7 4 17 28 - 48 25
19. Леганес Заявка 28 5 8 15 22 - 41 23
20. Эспаньол Заявка 28 5 8 15 25 - 46 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17.06.2020, осталось 2 дня 20 часов 22 минуты.


    • Прогнозы 44
    Осасуна 4.5% (2)
    X 6.8% (3)
    Атлетико М 88.6% (39)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М

    Исход игры
    Осасуна
    4.5% (2)
    Ничья
    6.8% (3)
    Атлетико М
    88.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    36.4% (16)
    0:1 Атлетико М
    25% (11)
    0:2 Атлетико М
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    1:3 Атлетико М
    4.5% (2)
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