Леванте
1:0
Конец матча
Стадион: Камило Кано
Хетафе
13' Желтая карточкаАнхель Луис
29' Желтая карточкаАнтонио Гарсия
34' Undefined phrase: football_event_Анхель Луис
39' Undefined phrase: football_event_Рохер Марти
51' Желтая карточкаРадоя Неманья
52' Undefined phrase: football_event_Анхель Луис
0:0
71' Не забитый пенальтиМата Хайме
87' Желтая карточкаТимор Давид
90' Желтая карточкаДамиан Суарес
90' Желтая карточкаОливера Матиас
1:0
90' ГолКоке Хорхе II
11
Моралес
Луис
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
23
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дьедью АматНападающий
-
26 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
29'
34'
39'
51'
52'
71'
0:0
87'
90'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|7
|0.18
|3.
|Барди Энис
|7
|0.18
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|5.
|Моралес Луис
|4
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Коке Хорхе II
|1
|0.03
|11.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|12.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|14.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|15.
|Клерк Карлос
|0
|0
|16.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Дуро Уго
|1
|0.03
|14.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|15.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|16.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|17.
|Оливера Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|11
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|6
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|11.
|Кабако Эрик
|4
|0
|12.
|Эрнани Жорже
|2
|1
|13.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|14.
|Радоя Неманья
|3
|0
|15.
|Моралес Луис
|3
|0
|16.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|17.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|15
|0
|2.
|Ньом Аллан
|13
|1
|3.
|Мата Хайме
|14
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|10
|1
|5.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|6.
|Видаль Молина
|6
|1
|7.
|Оливера Матиас
|6
|1
|8.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|9.
|Анхель Луис
|6
|0
|10.
|Дьене Даконам
|5
|0
|11.
|Джейсон
|5
|0
|12.
|Максимович Неманья
|5
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|4
|0
|14.
|Тимор Давид
|4
|0
|15.
|Чема Родригес
|4
|0
|16.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|17.
|Портильо Франсиско
|3
|0
|18.
|Дуро Уго
|3
|0
|19.
|Сория Давид
|2
|0
|20.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|21.
|Бергара Маркель
|2
|0
|22.
|Фахир Файсал
|2
|0
|23.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|7.69% (3)
|Хетафе
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе
Последние игры между собой
Леванте: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Леванте 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|9
|3
|70 - 25
|87
|2.
|Барселона
|Заявка
|38
|25
|7
|6
|86 - 38
|82
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|18
|16
|4
|51 - 27
|70
|4.
|Севилья
|Заявка
|38
|19
|13
|6
|54 - 34
|70
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|18
|6
|14
|63 - 49
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|56 - 48
|56
|7.
|Гранада
|Заявка
|38
|16
|8
|14
|52 - 45
|56
|8.
|Хетафе
|Заявка
|38
|14
|12
|12
|43 - 37
|54
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|46 - 53
|53
|10.
|Осасуна
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|46 - 54
|52
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|13
|12
|13
|41 - 38
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|38
|14
|7
|17
|47 - 53
|49
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|32 - 43
|42
|14.
|Эйбар
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 56
|42
|15.
|Бетис
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|48 - 60
|41
|16.
|Алавес
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|34 - 59
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|38
|7
|16
|15
|37 - 49
|37
|18.
|Леганес
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|30 - 51
|36
|19.
|Мальорка
|Заявка
|38
|9
|6
|23
|40 - 65
|33
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|38
|5
|10
|23
|27 - 58
|25
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Хетафе
Исход игры
Леванте
17.1% (26)
Ничья
38.8% (59)
Хетафе
44.1% (67)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (46)
1:2 Хетафе
21.1% (32)
0:1 Хетафе
16.4% (25)
1:0 Леванте
8.6% (13)
2:1 Леванте
6.6% (10)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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