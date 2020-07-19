Второй тайм

102' Обе команды могли выиграть сегодня, но Леванте вырывает победу

102' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

99' Удар от ворот произведет Леванте

97' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

96' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Оливера Матиас получил желтую карточку от судьи

94' Рефери не любит споров - именно за это Дамиан Суарес сейчас получил желтую

93' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Оливера Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Отличные скиллы показывает Оливера Матиас , обводя своих соперников

89' Удар от ворот произведет Хетафе

88' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Тимор Давид получил желтую карточку от судьи

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Моралес Луис не смог попасть в створ ударом издали

86' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Леванте

83' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Леванте

79' Дуро Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

74' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Леванте

71' Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Мата Хайме наносит удар в каркас ворот!

70' После проверки VAR судья изменил решение - Хетафе пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

64' Удар от ворот произведет Леванте

63' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Хетафе

61' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Хорошую попытку сделал Анхель Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Коке Хорхе II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

60' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Анхель Луис из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.

55' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Хетафе , будет отменен из-за фола.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' После штрафного удара,который нанес Дамиан Суарес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

51' Радоя Неманья получил желтую карточку от судьи

51' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Хетафе

49' Отличный пас сделал Моралес Луис из команды Леванте . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Леон Серхио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

47' Удар от ворот произведет Леванте

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Рохер Марти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.