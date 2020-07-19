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  3. Испания
Леванте
1:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
13' Желтая карточка
Анхель Луис
29' Желтая карточка
Антонио Гарсия
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Анхель Луис
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Рохер Марти
51' Желтая карточка
Радоя Неманья
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Анхель Луис
0:0
71' Не забитый пенальти
Мата Хайме
87' Желтая карточка
Тимор Давид
90' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90' Желтая карточка
Оливера Матиас
1:0
90' Гол
Коке Хорхе II
90'+12
1
Коке
Вегас
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
8
Эрнани
Жорже
22
Мелеро
Гонсало
5
Радоя
Неманья
11
Моралес
Луис
7
Леон
Серхио
9
Рохер
Марти
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
9
Анхель
Луис
Леванте
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

13'
 
Анхель Луис
29'
Антонио Гарсия
 
34'
 
Анхель Луис
39'
Рохер Марти
 
51'
Радоя Неманья
 
52'
 
Анхель Луис
67'
Майораль Борха
Леон Серхио
 
67'
Кампанья Хосе
Эрнани Жорже
 
67'
Клерк Карлос
Антонио Гарсия
 
71'
0:0
Мата Хайме
73'
 
Дуро Уго
Джейсон
81'
 
Видаль Молина
Мата Хайме
82'
Joan Monterde
Мелеро Гонсало
 
87'
 
Тимор Давид
89'
Alejandro Blesa
Моралес Луис
 
89'
 
Портильо Франсиско
Кукурелья Марк
90'
 
Дамиан Суарес
90'
 
Оливера Матиас
90'
Коке Хорхе II
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 7 0.18
3. Барди Энис 7 0.18
4. Рочина Рубен 5 0.13
5. Моралес Луис 4 0.11
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Коке Хорхе II 1 0.03
11. Радоя Неманья 1 0.03
12. Леон Серхио 1 0.03
13. Мирамон Хорхе 0 0
14. Вукчевич Никола 0 0
15. Клерк Карлос 0 0
16. Антонио Гарсия 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 11 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 6 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Мелеро Гонсало 4 0
11. Кабако Эрик 4 0
12. Эрнани Жорже 2 1
13. Коке Хорхе II 3 0
14. Радоя Неманья 3 0
15. Моралес Луис 3 0
16. Элисео Фалькон 1 1
17. Айтор Фернандес 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 2 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 15 0
2. Ньом Аллан 13 1
3. Мата Хайме 14 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 9 0
6. Видаль Молина 6 1
7. Оливера Матиас 6 1
8. Этчейта Хавьер 7 0
9. Анхель Луис 6 0
10. Дьене Даконам 5 0
11. Джейсон 5 0
12. Максимович Неманья 5 0
13. Кабрера Леандро 4 0
14. Тимор Давид 4 0
15. Чема Родригес 4 0
16. Этебо Огенекаро 4 0
17. Портильо Франсиско 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15.38% (6) 20.51% (8) 10.26% (4) 20.51% (8) 25.64% (10) 7.69% (3)
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте
Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе
Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе

Последние игры между собой

Леванте: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хетафе 4:0 Леванте Ла Лига Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера
Леванте 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 9 3 70 - 25 87
2. Барселона Заявка 38 25 7 6 86 - 38 82
3. Атлетико М Заявка 38 18 16 4 51 - 27 70
4. Севилья Заявка 38 19 13 6 54 - 34 70
5. Вильярреал Заявка 38 18 6 14 63 - 49 60
6. Реал Сосьедад Заявка 38 16 8 14 56 - 48 56
7. Гранада Заявка 38 16 8 14 52 - 45 56
8. Хетафе Заявка 38 14 12 12 43 - 37 54
9. Валенсия Заявка 38 14 11 13 46 - 53 53
10. Осасуна Заявка 38 13 13 12 46 - 54 52
11. Атлетик Б Заявка 38 13 12 13 41 - 38 51
12. Леванте Заявка 38 14 7 17 47 - 53 49
13. Вальядолид Заявка 38 9 15 14 32 - 43 42
14. Эйбар Заявка 38 11 9 18 39 - 56 42
15. Бетис Заявка 38 10 11 17 48 - 60 41
16. Алавес Заявка 38 10 9 19 34 - 59 39
17. Сельта Заявка 38 7 16 15 37 - 49 37
18. Леганес Заявка 38 8 12 18 30 - 51 36
19. Мальорка Заявка 38 9 6 23 40 - 65 33
20. Эспаньол Заявка 38 5 10 23 27 - 58 25
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Camilo Cano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Леванте 17.1% (26)
X 38.8% (59)
Хетафе 44.1% (67)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Леванте 1:0 Хетафе

Исход игры
Леванте
17.1% (26)
Ничья
38.8% (59)
Хетафе
44.1% (67)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (49)
Меньше
65.25% (92)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (46)
1:2 Хетафе
21.1% (32)
0:1 Хетафе
16.4% (25)
1:0 Леванте
8.6% (13)
2:1 Леванте
6.6% (10)
0:2 Хетафе
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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