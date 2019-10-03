Италия: Серия A 2019-2020

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Интер Милан
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона
Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A
Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A Ювентус 0:1 Интер Милан TIM Трофи Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Рома Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Лацио Заявка 6 3 1 2 11 - 4 10
7. Кальяри Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Торино Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Парма Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Милан Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
16. Лечче Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
17. Верона Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Дженоа Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
    Интер Милан
    26% (13)
    Ничья
    40% (20)
    Ювентус
    34% (17)
    1:1 Ничья
    30% (15)
    1:2 Ювентус
    24% (12)
    2:1 Интер Милан
    14% (7)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    1:0 Интер Милан
    6% (3)
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