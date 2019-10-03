Италия: Серия A 2019-2020
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Ювентус
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона
Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:3 Интер Милан Серия A Ювентус 0:1 Интер Милан TIM Трофи Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|Кальяри
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|16.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Интер Милан
26% (13)
Ничья
40% (20)
Ювентус
34% (17)
1:1 Ничья
30% (15)
1:2 Ювентус
24% (12)
2:1 Интер Милан
14% (7)
2:2 Ничья
6% (3)
1:0 Интер Милан
6% (3)
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