Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
7' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
10' Желтая карточка
Гюнтер Корай
16' Желтая карточка
Романья Филиппо
20' Желтая карточка
Верре Валерио
21' Желтая карточка
Дефрель Грегоре
36' Желтая карточка
Пессина Маттео
40' Желтая карточка
Амрабат Софьян
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
32
Пессина
Маттео
34
Амрабат
Софьян
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
14
Верре
Валерио
10
Ди
Кармине
Самуэль
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
19
Романья
Филиппо
13
Пелузо
Федерико
8
Дункан
Альфред
4
Маньянелли
Франческо
10
Джуричич
Филип
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
7
Бога
Джереми
Верона
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

7'
Кумбулла Мараш
 
10'
Гюнтер Корай
 
16'
 
Романья Филиппо
20'
Верре Валерио
 
21'
 
Дефрель Грегоре
36'
Пессина Маттео
 
40'
Амрабат Софьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона
Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма

Последние игры между собой

Верона: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Верона 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A
Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Верона 0:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Брешия Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
17. Лечче Заявка 8 2 1 5 9 - 17 7
18. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 0:0 Сассуоло
Верона
58.3% (88)
Ничья
29.1% (44)
Сассуоло
12.6% (19)
2:1 Верона
24.5% (37)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Верона
23.2% (35)
2:0 Верона
7.9% (12)
0:1 Сассуоло
5.3% (8)
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