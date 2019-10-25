Италия: Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Перерыв
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Сассуоло
7' Желтая карточкаКумбулла Мараш
10' Желтая карточкаГюнтер Корай
16' Желтая карточкаРоманья Филиппо
20' Желтая карточкаВерре Валерио
21' Желтая карточкаДефрель Грегоре
36' Желтая карточкаПессина Маттео
40' Желтая карточкаАмрабат Софьян
21
Гюнтер
Корай
2
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 ВеслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
16'
20'
21'
36'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона
Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма
Последние игры между собой
Верона: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Верона
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|17.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Верона
58.3% (88)
Ничья
29.1% (44)
Сассуоло
12.6% (19)
2:1 Верона
24.5% (37)
1:1 Ничья
23.8% (36)
1:0 Верона
23.2% (35)
2:0 Верона
7.9% (12)
0:1 Сассуоло
5.3% (8)
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