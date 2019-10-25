Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

47' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

46' Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хорошая попытка от Берарди Доменико , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

44' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

40' Амрабат Софьян получает желтую карточку за игру рукой

39' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Пессина Маттео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

35' Верона имеет хороший шанс забить.

34' Цаканьи Маттиа из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

34' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лазович Дарко из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лазович Дарко из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

30' Удар от ворот произведет Верона

30' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

30' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Берарди Доменико наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

28' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

26' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

24' Удар от ворот произведет Верона

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Дефрель Грегоре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Верре Валерио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

18' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Романья Филиппо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

12' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

10' Гюнтер Корай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Джуричич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

8' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Судья подбегает и показывает Кумбулла Мараш из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.

6' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

5' Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Дефрель Грегоре наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Верона

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Верона начинает с центра поля