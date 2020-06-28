Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Удинезе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|14
|0.38
|2.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|3.
|Мхитарян Генрих
|6
|0.16
|4.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|5.
|Дзаньоло Николо
|4
|0.11
|6.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|7.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|9.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|10.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|11.
|Верету Жордан
|2 (2)
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|15.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|16.
|Перес Бруно
|0
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|18.
|Перес Карлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|6
|0.16
|2.
|Окака Стефано
|5
|0.14
|3.
|Де Пауль Родриго
|5
|0.14
|4.
|Сема Кен
|2
|0.05
|5.
|Фофана Секо
|1
|0.03
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|11
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|1
|3.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|4.
|Коларов Александар
|6
|0
|5.
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|6.
|Верету Жордан
|5
|0
|7.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|8.
|Кристанте Бриан
|3
|1
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|13.
|Диавара Амаду
|3
|0
|14.
|Фасио Федерико
|1
|1
|15.
|Жуан Жезус
|2
|0
|16.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|17.
|Пау Лопес
|2
|0
|18.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|19.
|Калинич Никола
|1
|0
|20.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|21.
|Перотти Диего
|1
|0
|22.
|Перес Бруно
|1
|0
|23.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|24.
|Перес Карлес
|1
|0
|25.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яяло Мато
|7
|1
|2.
|Окака Стефано
|8
|0
|3.
|Бекао Родриго
|7
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Несторовски Илья
|4
|0
|6.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|7.
|Сема Кен
|4
|0
|8.
|Опоку Николас
|2
|1
|9.
|Самир Каэтано
|3
|0
|10.
|Фофана Секо
|3
|0
|11.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|12.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|13.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|14.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|15.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|16.
|Уолас Соуза
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|20.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.42% (5)
|20.83% (10)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|22.92% (11)
|10.42% (5)
|Удинезе
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|0
|10.53% (2)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе
Последние игры между собой
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|56 - 24
|69
|2.
|Лацио
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|64 - 27
|65
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|56 - 29
|61
|4.
|Аталанта
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|80 - 39
|57
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|53 - 38
|48
|6.
|Наполи
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|7.
|Милан
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Парма
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 35
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|34 - 32
|39
|10.
|Кальяри
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|47 - 44
|38
|11.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 45
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|48 - 49
|34
|13.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|32 - 50
|31
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|34 - 39
|31
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|23 - 41
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 53
|26
|18.
|Лечче
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|35 - 64
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|3
|20
|21 - 48
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 52
|18
Прогнозы на матч Рома - Удинезе
Исход игры
Рома
93.8% (45)
Ничья
4.2% (2)
Удинезе
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
46.81% (22)
Нет
53.19% (25)
Популярный счёт
2:0 Рома
35.4% (17)
2:1 Рома
33.3% (16)
1:0 Рома
16.7% (8)
3:1 Рома
6.3% (3)
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