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Рома
 
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Стадион:
Удинезе

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Коларов Александар 6 (2) 0.16
3. Мхитарян Генрих 6 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
9. Калинич Никола 2 0.05
10. Смоллинг Крис 2 0.05
11. Верету Жордан 2 (2) 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Пасторе Хавьер 0 0
15. Флоренци Алессандро 0 0
16. Перес Бруно 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 6 0.16
2. Окака Стефано 5 0.14
3. Де Пауль Родриго 5 0.14
4. Сема Кен 2 0.05
5. Фофана Секо 1 0.03
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
7. Несторовски Илья 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 11 1
2. Пеллегрини Лоренцо 6 1
3. Клюйверт Джастин 5 1
4. Коларов Александар 6 0
5. Дзаньоло Николо 6 0
6. Верету Жордан 5 0
7. Флоренци Алессандро 5 0
8. Кристанте Бриан 3 1
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 3 0
13. Диавара Амаду 3 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Жуан Жезус 2 0
16. Спинаццола Леонардо 2 0
17. Пау Лопес 2 0
18. Юндер Дженгиз 2 0
19. Калинич Никола 1 0
20. Смоллинг Крис 1 0
21. Перотти Диего 1 0
22. Перес Бруно 1 0
23. Вильяр Гонсало 1 0
24. Перес Карлес 1 0
25. Антонуччи Мирко 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Яяло Мато 7 1
2. Окака Стефано 8 0
3. Бекао Родриго 7 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Несторовски Илья 4 0
6. Трост-Эконг Виллиам 4 0
7. Сема Кен 4 0
8. Опоку Николас 2 1
9. Самир Каэтано 3 0
10. Фофана Секо 3 0
11. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
12. Нюйтинк Брэм 2 0
13. Мандрагора Роландо 2 0
14. Зеегелаар Марвин 1 0
15. Де Майо Себастьян 1 0
16. Уолас Соуза 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Ласанья Кевин 1 0
20. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.42% (5) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 22.92% (11) 10.42% (5)
 Удинезе 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 0 10.53% (2) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома
Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе

Последние игры между собой

Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Удинезе 0:4 Рома Серия A Рома 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A
Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 28 22 3 3 56 - 24 69
2. Лацио Заявка 28 20 5 3 64 - 27 65
3. Интер Милан Заявка 28 18 7 3 56 - 29 61
4. Аталанта Заявка 28 17 6 5 80 - 39 57
5. Рома Заявка 28 14 6 8 53 - 38 48
6. Наполи Заявка 28 13 6 9 46 - 37 45
7. Милан Заявка 28 12 6 10 34 - 35 42
8. Парма Заявка 28 11 6 11 38 - 35 39
9. Верона Заявка 28 10 9 9 34 - 32 39
10. Кальяри Заявка 28 10 8 10 47 - 44 38
11. Болонья Заявка 28 10 7 11 40 - 45 37
12. Сассуоло Заявка 28 9 7 12 48 - 49 34
13. Торино Заявка 28 9 4 15 32 - 50 31
14. Фиорентина Заявка 28 7 10 11 34 - 39 31
15. Удинезе Заявка 28 7 7 14 23 - 41 28
16. Сампдория Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
17. Дженоа Заявка 28 6 8 14 34 - 53 26
18. Лечче Заявка 28 6 7 15 35 - 64 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 28 5 3 20 21 - 48 18
20. Брешия Заявка 28 4 6 18 25 - 52 18
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 38 минут.


    • Прогнозы 48
    Рома 93.8% (45)
    X 4.2% (2)
    Удинезе 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рома - Удинезе

    Исход игры
    Рома
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Удинезе
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46.81% (22)
    Нет
    53.19% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    35.4% (17)
    2:1 Рома
    33.3% (16)
    1:0 Рома
    16.7% (8)
    3:1 Рома
    6.3% (3)
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