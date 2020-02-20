Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Уфа
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд
ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
Уфа Последние 20 матчей: +7 =7 -6Уфа 2:1 Раппершвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига Уфа 3:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Уфа Товарищеские матчи
ЦСКА Москва
100% (1)
Ничья
0% (0)
Уфа
0% (0)
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