Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Уфа

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд
ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
Уфа Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Уфа 2:1 Раппершвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува
Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ЦСКА Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи
Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига Уфа 3:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Уфа Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Уфа

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 18 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Уфа
    ЦСКА Москва
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Уфа
    0% (0)
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