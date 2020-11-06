  1. Футбол
  2. Матчи
Франция
 
Позже

Стадион:
Швеция

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.4
2. Мбаппе Килиан 2 0.4
3. Канте Н'Голо 1 0.2
4. Юпамекано Део 1 0.2
5. Жиру Оливье 1 (1) 0.2
6. Динь Люка 0 0
7. Марсьяль Антони 0 0
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.2
2. Даниэльссон Маркус 1 0.2
3. Кулушевски Деян 1 0.2
4. Ларссон Себастьян 0 0
5. Люстиг Микаэль 0 0
6. Форсберг Эмиль 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 2 0
2. Льорис Уго 1 0
3. Н'Зонзи Стивен 1 0
4. Погба Поль 1 0
5. Динь Люка 1 0
6. Ленгле Клеман 1 0
7. Эрнандес Люка 1 0
8. Юпамекано Део 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Экдаль Олбин 2 0
3. Берг Маркус 1 0
4. Ларссон Себастьян 1 0
5. Янссон Понтус 1 0
6. Олссон Кристоффер 1 0
7. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Швеция 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия
Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция
Швеция Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция
РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия

Последние игры между собой

Франция: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Швеция 0:1 Франция Лига наций УЕФА Швеция 2:1 Франция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 2:1 Швеция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 1:0 Швеция Товарищеские матчи
Швеция 2:0 Франция ЕВРО 2012 Швеция 2:3 Франция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Португалия Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
3. Швеция Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
4. Хорватия Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Франция 95.7% (45)
    X 4.3% (2)
    Швеция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Швеция
    1.67
    3.75
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.75 5.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.68 5.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Франция» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Франция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Франция» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.10 1.06 6.40 1.12 2.80 1.44 2.14 1.76 1.81 2.07 1.63 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.70 1.05 8.50 0.00 15.00
    8.30 1.08 6.65 1.11 2.83 1.44 2.12 1.74 1.65 2.38 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.50 1.06 9.40 1.01 18.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.65 2.23 1.32 3.40 1.08 7.90
    2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.64 1.50 2.46 1.17 4.60
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.28 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Где смотреть матч Франция - Швеция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Франция - Швеция

    Исход игры
    Франция
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Швеция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    40.4% (19)
    2:0 Франция
    36.2% (17)
    3:1 Франция
    10.6% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный