РБ Лейпциг
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Стадион: Жозе Алваладе
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|4
|0.5
|2.
|Вернер Тимо
|4 (2)
|0.5
|3.
|Форсберг Эмиль
|4 (2)
|0.5
|4.
|Демме Диего
|1
|0.13
|5.
|Лаймер Конрад
|1
|0.13
|6.
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|7.
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|8.
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|3
|0.38
|2.
|Льоренте Маркос
|2
|0.25
|3.
|Фелиш Жоау
|2 (1)
|0.25
|4.
|Томас Тейе
|1
|0.13
|5.
|Савич Стефан
|1
|0.13
|6.
|Эррера Эктор
|1
|0.13
|7.
|Ньигес Сауль
|1
|0.13
|8.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.13
|9.
|Коста Диего
|0
|0
|10.
|Триппьер Киран
|0
|0
|11.
|Коке Хорхе
|0
|0
|12.
|Хименес Хосе
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|3
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|3.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|4.
|Орбан Вилли
|1
|0
|5.
|Вернер Тимо
|1
|0
|6.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|7.
|Лаймер Конрад
|1
|0
|8.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|9.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|10.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мората Альваро
|2
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|3.
|Корреа Анхель
|2
|0
|4.
|Коста Диего
|1
|0
|5.
|Коке Хорхе
|1
|0
|6.
|Эррера Эктор
|1
|0
|7.
|Облак Ян
|1
|0
|8.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|9.
|Томас Тейе
|1
|0
|10.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|11.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|РБ Лейпциг
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|Атлетико М
|10% (1)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Атлетико М
Исход игры
РБ Лейпциг
19.5% (16)
Ничья
23.2% (19)
Атлетико М
57.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
55% (44)
Меньше
45% (36)
Обе команды забьют
Да
75% (60)
Нет
25% (20)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
34.1% (28)
1:1 Ничья
19.5% (16)
0:1 Атлетико М
18.3% (15)
2:1 РБ Лейпциг
13.4% (11)
2:2 Ничья
2.4% (2)
1:0 РБ Лейпциг
2.4% (2)
2:0 РБ Лейпциг
2.4% (2)
1:3 Атлетико М
2.4% (2)
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