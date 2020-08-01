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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 4 0.5
2. Вернер Тимо 4 (2) 0.5
3. Форсберг Эмиль 4 (2) 0.5
4. Демме Диего 1 0.13
5. Лаймер Конрад 1 0.13
6. Поульсен Юссуф 0 0
7. Клостерманн Лукас 0 0
8. Анхелиньо Хосе 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 3 0.38
2. Льоренте Маркос 2 0.25
3. Фелиш Жоау 2 (1) 0.25
4. Томас Тейе 1 0.13
5. Савич Стефан 1 0.13
6. Эррера Эктор 1 0.13
7. Ньигес Сауль 1 0.13
8. Фелипе Аугусто IV 1 0.13
9. Коста Диего 0 0
10. Триппьер Киран 0 0
11. Коке Хорхе 0 0
12. Хименес Хосе 0 0
13. Лоди Ренан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 3 0
2. Забитцер Марсель 2 0
3. Хайдара Амаду 2 0
4. Орбан Вилли 1 0
5. Вернер Тимо 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Лаймер Конрад 1 0
8. Нкунку Кристофер 1 0
9. Мукиэле Норди 1 0
10. Сараччи Марсело 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Мората Альваро 2 0
2. Ньигес Сауль 2 0
3. Корреа Анхель 2 0
4. Коста Диего 1 0
5. Коке Хорхе 1 0
6. Эррера Эктор 1 0
7. Облак Ян 1 0
8. Эрмосо Марио 1 0
9. Томас Тейе 1 0
10. Фелипе Аугусто IV 1 0
11. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 РБ Лейпциг 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 0
 Атлетико М 10% (1) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна
Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес

Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Атлетико М

Исход игры
РБ Лейпциг
19.5% (16)
Ничья
23.2% (19)
Атлетико М
57.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
55% (44)
Меньше
45% (36)
Обе команды забьют
Да
75% (60)
Нет
25% (20)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
34.1% (28)
1:1 Ничья
19.5% (16)
0:1 Атлетико М
18.3% (15)
2:1 РБ Лейпциг
13.4% (11)
2:2 Ничья
2.4% (2)
1:0 РБ Лейпциг
2.4% (2)
2:0 РБ Лейпциг
2.4% (2)
1:3 Атлетико М
2.4% (2)
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