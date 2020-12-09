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ПСЖ
 
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Стадион:
Страсбург

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 11 (4) 0.69
2. Кин Мойзе 6 0.38
3. Ди Мария Анхель 3 0.19
4. Неймар 3 (1) 0.19
5. Сарабия Пабло 2 0.13
6. Дракслер Юлиан 2 0.13
7. Флоренци Алессандро 2 0.13
8. Икарди Мауро 2 0.13
9. Дагба Колин 1 0.06
10. Эррера Андер 1 0.06
11. Гуэйе Идрисса 1 0.06
12. Маркиньос Маркос 1 0.06
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Баккер Митчел 0 0
15. Кюрзава Левен 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 6 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 5 (1) 0.31
3. Лала Кенни 2 (2) 0.13
4. Томассон Адриен 2 0.13
5. Шахири Мехди 2 0.13
6. Льенар Димитри 1 (1) 0.06
7. Симакан Мохамед 1 0.06
8. Митрович Стефан 1 0.06
9. Аолу Жан-Эде 1 0.06
10. Зохи Кевин 1 0.06
11. Каси Антони 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Кимпембе Преснел 4 0
3. Неймар 2 1
4. Кюрзава Левен 2 1
5. Паредес Леандро 2 1
6. Дагба Колин 3 0
7. Дракслер Юлиан 2 0
8. Бернат Хуан 2 0
9. Керер Тило 2 0
10. Кин Мойзе 2 0
11. Сарабия Пабло 1 0
12. Ди Мария Анхель 1 0
13. Гуэйе Идрисса 1 0
14. Верратти Марко 1 0
15. Рафинья Алькантара 1 0
16. Флоренци Алессандро 1 0
17. Эррера Андер 1 0
18. Маркиньос Маркос 1 0
19. Данилу Перейра 1 0
20. Мбаппе Килиан 1 0
21. Баккер Митчел 1 0
22. Пембеле Тимоте 1 0
23. Руис-Атиль Кайс 1 0
24. Фадига Бандиугу 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 5 0
2. Аолу Жан-Эде 4 0
3. Ажорк Людовик 4 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Томассон Адриен 2 0
6. Сиссоко Ибраима 2 0
7. Симакан Мохамед 2 0
8. Коне Ламин 1 0
9. Кароль Лионель 1 0
10. Прчич Саньин 1 0
11. Лала Кенни 1 0
12. Льенар Димитри 1 0
13. Диалло Хабиб 1 0
14. Беллегард Жан-Рикнер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)
 Страсбург 0 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир
Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург
Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 6 1 28 - 10 33
2. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
3. ПСЖ Заявка 16 10 2 4 35 - 10 32
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Ренн Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
6. Монпелье Заявка 16 8 3 5 27 - 25 27
7. Монако Заявка 16 8 2 6 26 - 23 26
8. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
9. Анже Заявка 16 7 3 6 21 - 25 24
10. Брест Заявка 16 7 2 7 27 - 29 23
11. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
12. Бордо Заявка 16 6 4 6 17 - 17 22
13. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
14. Сент-Этьен Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
15. Нант Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
16. Страсбург Заявка 16 4 2 10 22 - 28 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Ним Заявка 16 3 3 10 13 - 31 12
19. Лорьян Заявка 16 3 2 11 15 - 29 11
20. Дижон Заявка 16 1 6 9 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 9 6 3 0 17 - 4 21
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 8 5 1 2 17 - 14 16
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 8 2 4 2 10 - 14 10
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Лорьян Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 9 0 4 5 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4. Ренн Заявка 8 4 3 1 14 - 8 15
5. Монпелье Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7. Анже Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
8. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
10. Бордо Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
13. Монако Заявка 8 3 0 5 8 - 12 9
14. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15. Ним Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
16. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    ПСЖ 93% (40)
    X 2.3% (1)
    Страсбург 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Страсбург
    1.30
    6.36
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.00 10.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.10 9.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.20 9.80
      1.28 6.36 10.57

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    14.50 0.00 6.00 1.11 5.10 1.15 2.85 1.41 2.39 1.63 2.03 1.84 1.83 2.06 1.45 2.70 1.32 3.25 1.15 5.10 1.12 5.50 1.04 9.30 1.03 9.80 0.00 15.00
    5.90 1.09 5.10 1.14 2.86 1.40 2.34 1.60 1.84 2.07 1.48 2.65 1.33 3.20 1.15 4.90 1.11 5.45 1.02 9.00
    6.88 1.12 3.07 1.40 2.75 1.49 2.41 1.61 2.04 1.85 1.81 2.08 1.64 2.36 1.33 3.46 1.13 6.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.41 1.76 2.07 1.31 3.35
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25
    3.75 1.30 3.03 1.42 2.13 1.77 1.78 2.14 1.55 2.58 1.32 3.61
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.25 1.60 1.67 2.12 1.39 2.85
    4.45 1.21 2.26 1.64 1.68 2.19 1.40 2.95 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.10
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
    Где смотреть матч ПСЖ - Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург

    Исход игры
    ПСЖ
    93% (40)
    Ничья
    2.3% (1)
    Страсбург
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    41.46% (17)
    Нет
    58.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    32.6% (14)
    3:0 ПСЖ
    18.6% (8)
    3:1 ПСЖ
    18.6% (8)
    2:1 ПСЖ
    11.6% (5)
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