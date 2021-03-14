Утрехт
1:1
Перерыв
Стадион: Галгенваард
Витесс
17' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
23' Желтая карточкаБазур Рихедли
1:0
41' ГолКерк Гирано
1:1
44' ГолДарфалу Усама
19
Махи
Мимаун
22
Пасвер
Ремко
36
Вруг
Патрик
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
41'
1:0
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|8 (1)
|0.32
|2.
|Махи Мимаун
|7
|0.28
|3.
|Керк Гирано
|5
|0.2
|4.
|Рамселар Барт
|4
|0.16
|5.
|Далмау Адриан
|3
|0.12
|6.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0.08
|7.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.08
|8.
|Элия Эльеро
|2
|0.08
|9.
|Махер Адам
|1 (1)
|0.04
|10.
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|11.
|Бауссайд Отман
|1
|0.04
|12.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|14.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.04
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.35
|2.
|Икома Луис
|8
|0.31
|3.
|Дарфалу Усама
|7
|0.27
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.19
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.15
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.08
|7.
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0.08
|9.
|Вруг Патрик
|2
|0.08
|10.
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|11.
|Духи Данило
|1
|0.04
|12.
|Даса Элазар
|0
|0
|13.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|2.
|Янссен Виллем
|3
|0
|3.
|Керк Гирано
|3
|0
|4.
|Густафссон Симон
|3
|0
|5.
|Далмау Адриан
|1
|1
|6.
|Элия Эльеро
|2
|0
|7.
|Махер Адам
|2
|0
|8.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|9.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|10.
|Рамселар Барт
|2
|0
|11.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|12.
|Бауссайд Отман
|2
|0
|13.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|14.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|6
|1
|2.
|Базур Рихедли
|5
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|5
|0
|5.
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|6.
|Туре Идрисса
|2
|1
|7.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Даса Элазар
|2
|0
|12.
|Корнелисс Энцо
|0
|1
|13.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|14.
|Броя Армандо
|1
|0
|15.
|Вруг Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|Витесс
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|26.83% (11)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт
Витесс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло
Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Утрехт 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 28
|55
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|61 - 38
|52
|4.
|Витесс
|1:1 Заявка
|26
|15
|4
|7
|42 - 27
|49
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|26
|13
|8
|5
|53 - 27
|47
|6.
|Гронинген
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|33 - 28
|43
|7.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|25
|9
|11
|5
|39 - 31
|38
|8.
|Твенте
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 37
|36
|9.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 41
|30
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|23 - 39
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|38 - 70
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|18.
|Эммен
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|23 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|2.
|Витесс
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|3.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 18
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 9
|26
|6.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|7.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 18
|22
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|9.
|Хераклес
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|22 - 25
|12
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 36
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 19
|22
|5.
|Фейеноорд
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 18
|22
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|8.
|Гронинген
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|9.
|Витесс
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|10.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|11.
|Хераклес
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|6 - 21
|7
Победитель
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