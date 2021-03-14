  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Утрехт
1:1
Перерыв

Стадион:
Витесс
0'
17' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
23' Желтая карточка
Базур Рихедли
1:0
41' Гол
Керк Гирано
1:1
44' Гол
Дарфалу Усама
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
22
Ван
де
Стрек
Сандер
6
Махер
Адам
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
23
Рамселар
Барт
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
36
Вруг
Патрик
7
Икома
Луис
8
Тронстад
Сондре
11
Броя
Армандо
9
Дарфалу
Усама
Утрехт
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

17'
 
Виттек Максимилиан
23'
 
Базур Рихедли
41'
Керк Гирано
(Рамселар Барт)
1:0
44'
1:1
Дарфалу Усама
(Духи Данило)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 8 (1) 0.32
2. Махи Мимаун 7 0.28
3. Керк Гирано 5 0.2
4. Рамселар Барт 4 0.16
5. Далмау Адриан 3 0.12
6. Ван дер Марел Марк 2 0.08
7. Тер Авест Хидде 2 0.08
8. Элия Эльеро 2 0.08
9. Махер Адам 1 (1) 0.04
10. Хоогма Джастин 1 0.04
11. Бауссайд Отман 1 0.04
12. Ван Оверем Йорис 1 0.04
13. Клейбер Шон 1 0.04
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.04
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 9 0.35
2. Икома Луис 8 0.31
3. Дарфалу Усама 7 0.27
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.19
5. Базур Рихедли 4 0.15
6. Беро Матуш 2 0.08
7. Бёйтинк Томас 2 0.08
8. Расмуссен Якоб 2 0.08
9. Вруг Патрик 2 0.08
10. Тронстад Сондре 1 0.04
11. Духи Данило 1 0.04
12. Даса Элазар 0 0
13. Виттек Максимилиан 0 0
14. Брюнс Томас 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 4 0
2. Янссен Виллем 3 0
3. Керк Гирано 3 0
4. Густафссон Симон 3 0
5. Далмау Адриан 1 1
6. Элия Эльеро 2 0
7. Махер Адам 2 0
8. Ван де Стрек Сандер 2 0
9. Ван Оверем Йорис 2 0
10. Рамселар Барт 2 0
11. Хоогма Джастин 2 0
12. Бауссайд Отман 2 0
13. Сент Джейго Томми 2 0
14. Remco Balk 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 6 1
2. Базур Рихедли 5 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 5 0
5. Виттек Максимилиан 4 0
6. Туре Идрисса 2 1
7. Тронстад Сондре 3 0
8. Расмуссен Якоб 2 0
9. Гайек Томаш 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Даса Элазар 2 0
12. Корнелисс Энцо 0 1
13. Дарфалу Усама 1 0
14. Броя Армандо 1 0
15. Вруг Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 10.53% (4) 7.89% (3) 13.16% (5) 23.68% (9) 21.05% (8) 23.68% (9)
 Витесс 17.07% (7) 7.32% (3) 26.83% (11) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло
Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт
Витесс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло
Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Витесс 1:0 Утрехт Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Витесс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Витесс Эредивизие
Утрехт 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 3:2 Утрехт Лига Европы Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ 1:1 Заявка 26 16 7 3 59 - 28 55
3. АЗ Алкмаар Заявка 26 15 7 4 61 - 38 52
4. Витесс 1:1 Заявка 26 15 4 7 42 - 27 49
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 26 13 8 5 53 - 27 47
6. Гронинген Заявка 26 12 7 7 33 - 28 43
7. Утрехт 1:1 Заявка 25 9 11 5 39 - 31 38
8. Твенте Заявка 26 9 9 8 41 - 37 36
9. Хераклес Заявка 26 10 5 11 30 - 39 35
10. Фортуна Ситтард Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
11. Херенвен Заявка 26 8 9 9 36 - 38 33
12. Спарта Роттердам Заявка 26 8 6 12 36 - 41 30
13. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
14. Ваалвейк Заявка 26 5 8 13 23 - 39 23
15. ВВВ-Венло Заявка 26 6 4 16 38 - 70 22
16. Виллем II Заявка 26 5 6 15 31 - 56 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 2 9 15 21 - 55 15
18. Эммен Заявка 26 2 8 16 23 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:1 Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
2. Витесс 1:1 Заявка 13 10 2 1 23 - 8 32
3. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
4. АЗ Алкмаар Заявка 13 8 2 3 29 - 18 26
5. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
6. Фейеноорд 1:1 Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
7. Утрехт 1:1 Заявка 14 5 7 2 22 - 18 22
8. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Ваалвейк Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. Спарта Роттердам Заявка 13 3 3 7 22 - 25 12
16. ВВВ-Венло Заявка 13 3 3 7 17 - 36 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ 1:1 Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 13 6 4 3 24 - 19 22
5. Фейеноорд 1:1 Заявка 14 6 4 4 24 - 18 22
6. Фортуна Ситтард Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7. Спарта Роттердам Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
8. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
9. Витесс 1:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
10. Утрехт 1:1 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
15. Ваалвейк Заявка 13 2 4 7 8 - 20 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 13 1 4 8 6 - 21 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Витесс
2.41
4.26
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.78 4.26 4.28
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.72 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 2.75 4.30
  2.33 2.69 4.07

Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 5.30 1.16 3.40 1.32 2.61 1.52 2.01 1.90 1.57 2.47 1.29 3.58 1.15 5.40 1.11 6.60
9.70 1.02 9.00 1.04 3.70 1.26 3.00 1.39 2.05 1.85 1.59 2.36 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.20
6.80 1.08 5.20 1.14 2.48 1.50 1.87 1.87 4.70 1.17 1.79 2.02 3.30 1.30 1.87 1.87 1.40 2.80 1.25 3.75 1.07 7.50 1.07 7.50 1.01 21.00
2.95 1.43 2.32 1.65 2.01 1.87 1.69 2.24 1.51 2.65 1.86 2.02 1.65 2.32 3.16 1.38 2.22 1.70 1.85 2.03 1.60 2.42 1.35 3.32 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.89 1.51 1.66 2.05 1.40 3.07 1.13 5.85
3.04 1.38 2.06 1.76 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50
1.80 1.95 1.20 4.20 1.10 6.25 1.01 21.00 1.09 6.50
1.49 2.67 1.28 3.77 1.72 2.18 1.46 2.80 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.29 2.34 1.63 1.72 2.18 1.35 3.30
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.85 1.38 1.73 2.00 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.28
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
4.02 1.23
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.15 1.33
Где смотреть матч Утрехт 1:1 Витесс онлайн

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