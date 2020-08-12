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Ротор
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Серченков Сергей 1 0.33
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 3 (1) 1
2. Мевля Миха 1 0.33
3. Миладинович Иван 1 0.33
4. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.33
5. Жоаозиньо Рамос 0 0
6. Заика Кирилл 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 2 1
2. Султонов Мухаммад 1 0
3. Муллин Камиль 1 0
4. Пискунов Антон 1 0
5. Жигулёв Илья 1 0
6. Макаров Сергей 1 0
7. Кожемякин Олег 1 0
8. Степанов Данил 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 2 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Набиуллин Эльмир 1 0
4. Маргасов Тимофей 1 0
5. Маммана Эмануэль 1 0
6. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 0 0 100% (1) 0 0
 Сочи 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей Россия (до 20 лет) 2:2 Ротор Ротор 2:2 КАМАЗ Ротор 2:0 Томь Ротор 0:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Ротор
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи
Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей

Последние игры между собой

Ротор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи 4:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 3:3 Ротор Второй дивизион Ротор 4:1 Сочи Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Динамо Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Спартак Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Сочи Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Уфа Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Тамбов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Ростов Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Урал Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Рубин Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Арсенал Тула Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Химки Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Ротор Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2020, осталось 1 день 19 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 88
    Ротор 28.4% (25)
    X 42% (37)
    Сочи 29.5% (26)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ротор - Сочи

    Исход игры
    Ротор
    28.4% (25)
    Ничья
    42% (37)
    Сочи
    29.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (28)
    Меньше
    68.18% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (60)
    Нет
    31.82% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (32)
    2:1 Ротор
    13.6% (12)
    0:1 Сочи
    12.5% (11)
    1:2 Сочи
    12.5% (11)
    1:0 Ротор
    11.4% (10)
    0:0 Ничья
    4.5% (4)
    3:1 Ротор
    2.3% (2)
    0:2 Сочи
    2.3% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    3.45 3.35 2.25
    3.35 3.30 2.20
    3.35 3.30 2.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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