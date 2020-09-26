4' Желтая карточкаПетров Сергей
1:0
5' ПенальтиНобоа Кристиан
23
Мевля
Миха
27
Заика
Кирилл
31
Кайо
Силва
47
Уткин
Даниил
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилНападающий
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
5'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.78
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.22
|3.
|Мевля Миха
|2
|0.22
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.11
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|8.
|Заика Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|4
|0.44
|2.
|Кабелла Реми
|3
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.22
|4.
|Вандерсон
|1
|0.11
|5.
|Петров Сергей
|1
|0.11
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.11
|7.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.11
|8.
|Уткин Даниил
|1
|0.11
|9.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|10.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|2.
|Терехов Сергей
|3
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|5.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|8.
|Заика Кирилл
|1
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|10.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|4
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|3.
|Кайо Силва
|1
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Мартынович Александр
|1
|0
|8.
|Газинский Юрий
|1
|0
|9.
|Классон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Краснодар
|0
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|6.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|7.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 7
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.80
|1.27
|2.95
|1.40
|2.17
|1.74
|2.02
|1.85
|1.80
|2.08
|1.58
|2.48
|1.38
|3.05
|1.17
|5.00
|1.13
|5.50
|1.03
|9.80
|—
|—
|10.00
|1.01
|8.90
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.05
|1.94
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.15
|4.95
|1.10
|5.50
|1.01
|9.80
|—
|—
|7.06
|1.07
|6.01
|1.09
|3.20
|1.34
|2.52
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.01
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.30
|3.43
|1.11
|5.49
|1.09
|6.01
|1.03
|11.22
|1.03
|12.24
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.27
|3.06
|1.40
|2.36
|1.62
|2.02
|1.85
|1.79
|2.08
|1.57
|2.48
|1.38
|3.14
|—
|—
|1.13
|6.41
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи 1:0 Краснодар
Исход игры
Сочи
11.5% (18)
Ничья
33.8% (53)
Краснодар
54.8% (86)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (75)
Меньше
51.3% (79)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.7% (56)
1:1 Ничья
29.3% (46)
0:1 Краснодар
9.6% (15)
0:2 Краснодар
5.1% (8)
1:0 Сочи
5.1% (8)
2:1 Сочи
3.8% (6)
2:3 Краснодар
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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