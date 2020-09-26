"Сочи" в защите не отсиживается, не оберегает преимущество, а мигом идет в контратаку при первой же возможности.

И атаки не удаются "Краснодару" пока. Как-то непривычно медленно разворачиваются гости. Или это на фоне более шустрого соперника?

Вот и момент создают гости. Джанаев выручает, Классон низом пробил с 11 метров, Сослан показал своё мастерство.

А в атаке вторым темпом Уткин подыграл себе рукой. Перспективная атака захлебнулась.

9' Взяли наконец-то гости мяч под свой контроль. Передачи на своей половине поля, но пока без продвижения вперед.

8' Петров нарушает правила на левом фланге атаки, Заика пострадал.

7' Хозяева интереснее смотрятся. Мяч постоянно пребывает у "Сочи" перед штрафной площадью Сафонова.

6' Мурад Мусаев, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Понятное дело, другой стартовый отрезок он ожидал.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Нобоа!!!

Эквадорец точен. Пробил он в верхний угол, Сафонов остался не у дел.

4' Петров за такой фокус ещё и жёлтую получил.

3' А эпизод был совсем другой. Сергей Петров наступил в штрафной на ногу Заике. Сергей Карасёв после просмотра назначает пенальти.

2' Хозяева провели свою первую атаку, но Нобоа не успел на пас Жоаозиньо, упал в штрафной в борьбе с Олссоном. Карасёв берёт паузу и отправляется смотреть телевизор.

1' "Сочи" проводит матч в комплекте формы бело-синего цвета, в зелёной футболисты "Краснодара".