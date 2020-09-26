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Сочи
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Краснодар
0'
4' Желтая карточка
Петров Сергей
1:0
5' Пенальти
Нобоа Кристиан
13'
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
6
Юсупов
Артур
3
Набиуллин
Эльмир
18
Бурмистров
Никита
22
Жоаозиньо
Рамос
9
Заболотный
Антон
39
Сафонов
Матвей
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
98
Петров
Сергей
14
Олссон
Кристоффер
52
Де
Вильена
Тонни
7
Кабелла
Реми
47
Уткин
Даниил
16
Классон
Виктор
33
Берг
Маркус
Сочи
5-4-1
Краснодар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.78
2. Бурмистров Никита 2 0.22
3. Мевля Миха 2 0.22
4. Миладинович Иван 1 0.11
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.11
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Набиуллин Эльмир 0 0
8. Заика Кирилл 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 4 0.44
2. Кабелла Реми 3 0.33
3. Классон Виктор 2 0.22
4. Вандерсон 1 0.11
5. Петров Сергей 1 0.11
6. Де Вильена Тонни 1 0.11
7. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.11
8. Уткин Даниил 1 0.11
9. Олссон Кристоффер 0 0
10. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Маргасов Тимофей 4 0
2. Терехов Сергей 3 0
3. Набиуллин Эльмир 2 0
4. Бурмистров Никита 1 0
5. Нобоа Кристиан 1 0
6. Полоз Дмитрий 1 0
7. Цаллагов Ибрагим 1 0
8. Заика Кирилл 1 0
9. Маммана Эмануэль 1 0
10. Бахтияров Акмаль 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Петров Сергей 4 0
2. Олссон Кристоффер 3 0
3. Кайо Силва 1 1
4. Берг Маркус 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Мартынович Александр 1 0
8. Газинский Юрий 1 0
9. Классон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Краснодар 0 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал
Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Сочи 1:0 Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Динамо Москва Заявка 8 4 2 2 7 - 4 14
6. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
7. Краснодар 0:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 7 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Очень активно друг друга прессингуют соперники. Федотов свистит своим парням, что-то интенсивно показывает руками.
  • Фол, нарушение
    13'
    А в атаке вторым темпом Уткин подыграл себе рукой. Перспективная атака захлебнулась.
  • Опасный момент
    12'
    Вот и момент создают гости. Джанаев выручает, Классон низом пробил с 11 метров, Сослан показал своё мастерство.
  • 11'
    И атаки не удаются "Краснодару" пока. Как-то непривычно медленно разворачиваются гости. Или это на фоне более шустрого соперника?
  • 10'
    "Сочи" в защите не отсиживается, не оберегает преимущество, а мигом идет в контратаку при первой же возможности.
  • 9'
    Взяли наконец-то гости мяч под свой контроль. Передачи на своей половине поля, но пока без продвижения вперед.
  • Фол, нарушение
    8'
    Петров нарушает правила на левом фланге атаки, Заика пострадал.
  • 7'
    Хозяева интереснее смотрятся. Мяч постоянно пребывает у "Сочи" перед штрафной площадью Сафонова.
  • 6'
    Мурад Мусаев, главный тренер гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Понятное дело, другой стартовый отрезок он ожидал.
  • Пенальти
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Нобоа!!!
    Эквадорец точен. Пробил он в верхний угол, Сафонов остался не у дел.
  • Желтая карточка
    4'
    Петров за такой фокус ещё и жёлтую получил.
  • Пенальти!
    3'
    А эпизод был совсем другой. Сергей Петров наступил в штрафной на ногу Заике. Сергей Карасёв после просмотра назначает пенальти.
  • Видеоповтор
    2'
    Хозяева провели свою первую атаку, но Нобоа не успел на пас Жоаозиньо, упал в штрафной в борьбе с Олссоном. Карасёв берёт паузу и отправляется смотреть телевизор.
  • 1'
     "Сочи" проводит матч в комплекте формы бело-синего цвета, в зелёной футболисты "Краснодара".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали гости.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 3.67 2.10
3.50 3.60 2.11
3.60 3.80 2.17
3.05 3.37 2.35
3.54 3.57 2.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.17 1.74 2.02 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.80
10.00 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.05 1.94 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.50 1.01 9.80
7.06 1.07 6.01 1.09 3.20 1.34 2.52 1.53 1.83 2.01 1.44 2.79 1.30 3.43 1.11 5.49 1.09 6.01 1.03 11.22 1.03 12.24
3.95 1.27 3.06 1.40 2.36 1.62 2.02 1.85 1.79 2.08 1.57 2.48 1.38 3.14 1.13 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.50
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.82 1.43 1.88 1.95 1.41 2.90 1.11 5.48 1.08 6.42
3.19 1.38 2.62 1.52 2.05 1.83 1.64 2.34 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
1.83 1.95
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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Прогнозы на матч Сочи 1:0 Краснодар

Исход игры
Сочи
11.5% (18)
Ничья
33.8% (53)
Краснодар
54.8% (86)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (75)
Меньше
51.3% (79)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.7% (56)
1:1 Ничья
29.3% (46)
0:1 Краснодар
9.6% (15)
0:2 Краснодар
5.1% (8)
1:0 Сочи
5.1% (8)
2:1 Сочи
3.8% (6)
2:3 Краснодар
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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