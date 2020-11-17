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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.21
2. Миранчук Антон 2 (1) 0.14
3. Миранчук Алексей 2 0.14
4. Крыховяк Гжегож 2 0.14
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.07
6. Зе Луиш Жозе 1 0.07
7. Лисакович Виталий 1 0.07
8. Игнатьев Владислав 1 0.07
9. Баринов Дмитрий 1 0.07
10. Мурило Серкейра 1 0.07
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.21
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.21
3. Ткачёв Сергей 2 0.14
4. Панченко Кирилл 2 0.14
5. Кадири Мохаммед 2 0.14
6. Ковалёв Юрий 1 0.07
7. Кангва Кингс 1 0.07
8. Луценко Евгений 1 0.07
9. Хлусевич Даниил 1 0.07
10. Джорджевич Лука 1 0.07
11. Ломовицкий Александр 1 0.07
12. Пантелеев Владислав 0 0
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Гилерме Маринато 4 1
2. Крыховяк Гжегож 4 1
3. Рыбус Мацей 4 0
4. Жемалетдинов Рифат 4 0
5. Эдер Лопеш 4 0
6. Чорлука Ведран 3 0
7. Живоглядов Дмитрий 3 0
8. Баринов Дмитрий 3 0
9. Куликов Даниил 3 0
10. Магкеев Станислав 3 0
11. Райкович Слободан 1 1
12. Игнатьев Владислав 2 0
13. Рыбчинский Дмитрий 2 0
14. Мурило Серкейра 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Иосифов Никита 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Эванс 4 1
3. Кангва Кингс 3 1
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Беляев Максим 3 0
6. Чаушич Горан 3 0
7. Сокол Артём 3 0
8. Лесовой Даниил 1 1
9. Григалава Гиа 2 0
10. Довбня Александр Евгеньевич 2 0
11. Громыко Валерий 2 0
12. Денисов Александр 1 0
13. Комбаров Кирилл 1 0
14. Бурлак Тарас 1 0
15. Луценко Евгений 1 0
16. Джорджевич Лука 1 0
17. Горбатенко Игорь 1 0
18. Панченко Кирилл 1 0
19. Ткачёв Сергей 1 0
20. Ковалёв Юрий 1 0
21. Костадинов Георги 1 0
22. Злобин Николай 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария
Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 21 час 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Локомотив Москва 92.6% (63)
    X 5.9% (4)
    Арсенал Тула 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.72
    3.82
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.80 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.80 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.82 5.50
      1.68 3.82 5.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 7.50 1.07 3.30 1.33 2.50 1.55 2.04 1.81 1.79 2.06 1.40 2.90 1.28 3.60 1.12 6.00 1.10 6.70 1.01 12.00
    10.00 1.05 8.40 1.08 3.38 1.33 2.51 1.54 1.83 2.08 1.43 2.88 1.33 3.38 1.12 6.45 1.10 7.40 1.02 14.25
    3.33 1.34 2.56 1.53 2.09 1.77 1.83 2.02 1.63 2.32 1.44 2.88 1.30 3.62 1.10 7.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.83 1.98 1.37 3.00 1.10 6.20
    2.95 1.40 1.91 1.89 1.43 2.83 1.12 6.30 1.08 7.70
    2.76 1.47 2.27 1.66 1.77 2.10 1.49 2.67 1.36 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.66 2.20 1.27 3.75
    3.85 1.26 2.50 1.53 1.63 2.28 1.26 3.85 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Локомотив Москва
    92.6% (63)
    Ничья
    5.9% (4)
    Арсенал Тула
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (27)
    Меньше
    59.09% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (30)
    Нет
    54.55% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    33.8% (23)
    1:0 Локомотив Москва
    29.4% (20)
    2:0 Локомотив Москва
    23.5% (16)
    1:1 Ничья
    4.4% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    2.9% (2)
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