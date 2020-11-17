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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.2
2. Ткачёв Сергей 2 0.13
3. Кадири Мохаммед 2 0.13
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.13
5. Ковалёв Юрий 1 0.07
6. Кангва Кингс 1 0.07
7. Луценко Евгений 1 0.07
8. Хлусевич Даниил 1 0.07
9. Джорджевич Лука 1 0.07
10. Ломовицкий Александр 1 0.07
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 7 (1) 0.47
2. Ерохин Александр 6 0.4
3. Азмун Сердар 6 0.4
4. Дуглас Сантос 2 0.13
5. Мостовой Андрей 2 0.13
6. Сутормин Алексей 2 0.13
7. Кузяев Далер 2 0.13
8. Ловрен Деян 2 0.13
9. Караваев Вячеслав 1 0.07
10. Дриусси Себастьян 1 0.07
11. Малком Филипе 1 0.07
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Эванс 4 1
3. Кангва Кингс 3 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Хлусевич Даниил 4 0
6. Беляев Максим 3 0
7. Сокол Артём 3 0
8. Лесовой Даниил 1 1
9. Григалава Гиа 2 0
10. Панченко Кирилл 2 0
11. Костадинов Георги 2 0
12. Довбня Александр Евгеньевич 2 0
13. Громыко Валерий 2 0
14. Денисов Александр 1 0
15. Комбаров Кирилл 1 0
16. Бурлак Тарас 1 0
17. Луценко Евгений 1 0
18. Джорджевич Лука 1 0
19. Горбатенко Игорь 1 0
20. Ткачёв Сергей 1 0
21. Ковалёв Юрий 1 0
22. Злобин Николай 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Рассказов Николай 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 4 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Чистяков Дмитрий 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Зенит 3.13% (1) 31.25% (10) 9.38% (3) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула
Зенит Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио
Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:2 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:3 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 0:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Арсенал Тула 1.9% (1)
    X 11.1% (6)
    Зенит 87% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Зенит
    6.50
    4.25
    1.59
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.15 1.52
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 4.10 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.25 1.59
      6.19 4.10 1.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    12.50 1.01 8.90 1.04 3.75 1.25 2.90 1.41 2.00 1.86 1.79 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 9.90 0.00 17.00
    9.60 1.02 8.80 1.04 3.70 1.26 2.88 1.41 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50
    3.91 1.26 3.01 1.40 2.33 1.63 2.00 1.86 1.77 2.09 1.55 2.51 1.36 3.18 1.13 6.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.79 1.45 2.65 1.15 5.30
    3.04 1.38 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.65
    3.17 1.37 2.61 1.51 2.05 1.82 1.63 2.33 1.45 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит

    Исход игры
    Арсенал Тула
    1.9% (1)
    Ничья
    11.1% (6)
    Зенит
    87% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    48.1% (26)
    0:2 Зенит
    20.4% (11)
    1:3 Зенит
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    0:1 Зенит
    3.7% (2)
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