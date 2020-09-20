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  3. Италия
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кальяри
0'
7' Желтая карточка
Фараго Паоло
16' Желтая карточка
Нандес Найтан
19'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
14
Обьянг
Педро
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
27
Гараслин
Лукаш
9
Капуто
Франческо
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
12
Калигара
Фабрицио
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Сассуоло
4-2-3-1
Кальяри
4-1-4-1

Ход матча

7'
 
Фараго Паоло
16'
 
Нандес Найтан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
Кальяри
# Игрок      
1. Фараго Паоло 1 0

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус
Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Кальяри 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Кальяри Серия A Сассуоло 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сассуоло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кальяри 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Парма 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кротоне 1 0 0 1 1 - 4 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Сассуоло 69.3% (106)
X 26.1% (40)
Кальяри 4.6% (7)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Кальяри
1.72
4.40
5.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Кальяри

Исход игры
Сассуоло
69.3% (106)
Ничья
26.1% (40)
Кальяри
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
63.58% (96)
Нет
36.42% (55)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
32% (49)
1:0 Сассуоло
25.5% (39)
1:1 Ничья
19% (29)
2:0 Сассуоло
5.2% (8)
3:1 Сассуоло
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Сассуоло
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 4.20 4.70
1.60 4.05 5.55
1.76 4.45 4.85
2.12 4.08 3.00
1.69 4.24 5.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.03 11.00 1.02 3.35 1.31 3.60 1.29 1.82 1.97 2.05 1.83 1.80 2.08 1.73 2.18 1.30 3.50 1.25 3.95 1.09 7.20 1.07 7.60 1.02 13.00
11.75 1.00 10.75 1.01 4.25 1.18 3.40 1.28 2.20 1.64 1.76 2.06 1.56 2.80 1.25 3.95 1.18 4.65 1.05 7.90 1.04 8.40
11.89 1.03 10.70 1.04 4.82 1.18 3.92 1.25 2.44 1.55 1.94 1.85 1.59 2.35 1.32 3.36 1.24 4.02 1.10 6.85 1.09 7.27 1.03 12.77 1.02 13.24
4.94 1.20 2.85 1.47 2.35 1.66 2.09 1.83 1.82 2.09 1.64 2.39 1.51 2.68 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.52 1.52 2.25 1.65 1.27 3.70 1.19 4.70 1.04 10.00
3.85 1.26 2.45 1.55 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.57 1.29 2.47 1.54 1.63 2.26 1.25 3.92 1.17 4.99 1.04 10.70 1.03 11.89
2.95 1.45 2.33 1.66 1.81 2.12 1.57 2.55 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
1.53 2.49
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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