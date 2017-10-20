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Кубань (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 30.09.2017 Авангард Курск 0:1 Кубань ФПД
- 24.09.2017 Ротор-Волгоград 2:1 Кубань ФПД
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 16.09.2017 Кубань 2:2 Факел ФПД
- 10.09.2017 Зенит-2 3:3 Кубань ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Балтика 5:1 Кубань ФПД
- 27.08.2017 Кубань 2:3 Спартак-2 ФПД
- 23.08.2017 Армавир 0:0 Кубань К
- 19.08.2017 Тамбов 2:1 Кубань ФПД
- 13.08.2017 Кубань 4:1 Оренбург ФПД
- 09.08.2017 Сибирь 2:0 Кубань ФПД
- 05.08.2017 Тюмень 1:1 Кубань ФПД
- 30.07.2017 Динамо СПб 2:2 Кубань ФПД
- 26.07.2017 Кубань 1:0 Шинник ФПД
- 22.07.2017 Волгарь 3:0 Кубань ФПД
- 15.07.2017 Кубань 0:1 ФК Химки ФПД
- 08.07.2017 Томь 1:4 Кубань ФПД
Крылья Советов (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 16.09.2017 Крылья Советов 3:0 Балтика ФПД
- 11.09.2017 Спартак-2 0:3 Крылья Советов ФПД
- 06.09.2017 Крылья Советов 1:0 Тамбов ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
- 27.08.2017 Крылья Советов 3:0 Сибирь ФПД
- 23.08.2017 Сызрань-2003 0:2 Крылья Советов К
- 19.08.2017 Тюмень 0:2 Крылья Советов ФПД
- 13.08.2017 Крылья Советов 2:0 Динамо СПб ФПД
- 09.08.2017 Шинник 2:3 Крылья Советов ФПД
- 05.08.2017 Крылья Советов 1:0 Волгарь ФПД
- 30.07.2017 ФК Химки 0:2 Крылья Советов ФПД
- 26.07.2017 Крылья Советов 0:1 Томь ФПД
- 22.07.2017 Крылья Советов 1:0 Авангард Курск ФПД
- 15.07.2017 Олимпиец 0:0 Крылья Советов ФПД
- 08.07.2017 Крылья Советов 2:0 Луч-Энергия ФПД
Последние игры между собой
Кубань: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 11.03.2016 Кубань 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 24.08.2015 Крылья Советов 3:0 Кубань Премьер-лига
- 03.05.2014 Кубань 4:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.09.2013 Крылья Советов 0:0 Кубань Премьер-лига
- 25.11.2012 Кубань 4:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.08.2012 Крылья Советов 2:1 Кубань Премьер-лига
- 22.10.2011 Кубань 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 14.06.2011 Крылья Советов 1:0 Кубань Премьер-лига
- 27.09.2009 Кубань 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 17.05.2009 Крылья Советов 1:0 Кубань Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|39 - 15
|44
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|27 - 9
|38
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|4.
|Шинник
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|24 - 17
|32
|5.
|Динамо СПб
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 20
|32
|6.
|Тамбов
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 19
|30
|7.
|Балтика
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 19
|30
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 28
|27
|9.
|Сибирь
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|18 - 15
|26
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|11.
|Кубань
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 29
|21
|12.
|Зенит-2
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 26
|20
|13.
|ФК Химки
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 25
|19
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|17 - 24
|19
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 28
|18
|16.
|Тюмень
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 24
|18
|17.
|Луч-Энергия
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 24
|18
|18.
|Олимпиец
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 27
|16
|19.
|Факел
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 27
|16
|20.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 27
|15
-
До начала матча осталось 1 день 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кубань - Крылья Советов, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кубань - Крылья Советов, который состоится 21.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кубань - Крылья Советов
Кубань
20.2% (20)
Ничья:
20.2% (20)
Крылья Советов
59.6% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Крылья Советов:
29.3% (29)
0:1 Крылья Советов:
24.2% (24)
1:1 Ничья:
19.2% (19)
2:1 Кубань:
10.1% (10)
1:0 Кубань:
5.1% (5)
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