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Кубань
 
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Крылья Советов
announcement
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До начала матча осталось 1 день 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кубань - Крылья Советов, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Кубань - Крылья Советов
Кубань
20.2% (20)
Ничья:
20.2% (20)
Крылья Советов
59.6% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
29.3% (29)
Крылья Советов:
24.2% (24)
Ничья:
19.2% (19)
Кубань:
10.1% (10)
Кубань:
5.1% (5)
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