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Стадион: Зрители: 10606
Спарта Роттердам
2:1
Конец матча
НАК Бреда
0'
53' Желтая карточка
Нийхолт Джанлука
59' Желтая карточка
Ван Морсел Пако
1:0
61' Гол
Deroy Duarte
1:1
73' Гол
Умар Садик
2:1
85' Гол
Спирингс Стейн
88' Желтая карточка
Влут Рай
90' Желтая карточка
Фишер Сандер
90'+5
Второй тайм
91'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
91'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Умар Садик
91'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.

Желтая карточка
88'
Влут Рай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Влут Рай из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Фишер Сандер пострадал.
88'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
87'
Спирингс Стейн возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Спирингс Стейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Sherel Floranus сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фрайдей Фред нанес удар в каркас ворот!
83'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
81'
Шанс! Julian Chabot из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
Угловой
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам забрасывает мяч в штрафную.
81'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали
80'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
80'
Тактическая замена. Ван Морсел Пако уходит с поля и его заменяет Спирингс Стейн
80'
Соуза Дабни не смог попасть в створ ударом издали
78'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Соуза Дабни
73'
Кох Менно сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Умар Садик изменил счет на табло!
73'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
73'
Кох Менно выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
73'
Ван Морсел Пако возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Морсел Пако получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
72'
Ван Морсел Пако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
Фол, нарушение
71'
Deroy Duarte коснулся мяча рукой.
70'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
68'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
68'
Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали
68'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
67'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
67'
Выглядело как неплохой момент. Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
62'
Sherel Floranus сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам переиграл вратаря дальним ударом!
61'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Морсел Пако
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Хорошую попытку сделал Fabian Sporkslede. Удар в створ, но вратарь начеку
Желтая карточка
59'
Ван Морсел Пако получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Ван Морсел Пако грубо играет против соперника. Пострадал Влут Рай
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
Фол, нарушение
56'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Хольст Фредерик оказался на газоне.
Фол, нарушение
55'
Соуза Дабни наказан за толчок Нийхолт Джанлука
55'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
55'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
55'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков
Желтая карточка
53'
Нийхолт Джанлука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
53'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
53'
После дальнего удара, который нанес Deroy Duarte мяч отбит вратарем
52'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
Травма, повреждение
49'
Julian Chabot возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
49'
Мари Пабло возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Хорошую попытку сделал Те Вреде Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
49'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Мари Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Головой пробил Те Вреде Митчелл, но голкипер отбил его в поле!
47'
Эль-Алуши Мунир мяч отрикошетил от ворот
46'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
49'
Шанс! Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
49'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Мари Пабло наказан за толчок Thomas Verhaar
48'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
47'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
47'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
47'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
47'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
46'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
43'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
41'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Отличный пас сделал Сануси Райан из команды Спарта Роттердам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Fabian Sporkslede наказан за толчок Sherel Floranus
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
38'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
37'
ШАНС! Paolo Fernandes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Бертрамс Найджел все равно смог отбить мяч.
36'
Плохо сыграл Нийхолт Джанлука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
36'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
35'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Аханнах Софьян получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
Травма, повреждение
31'
Аханнах Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
30'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
29'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
29'
Фишер Сандер наказан за толчок Те Вреде Митчелл
Угловой
28'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Хорошую попытку сделал Paolo Fernandes. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Хорошую попытку сделал Аханнах Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Нийхолт Джанлука наказан за толчок Фрайдей Фред
23'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
22'
Thomas Verhaar не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
17'
Фишер Сандер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хольст Фредерик
16'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
15'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
14'
Thomas Verhaar наказан за толчок Гарсия Мануэль II
14'
Мюрен Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
13'
Thomas Verhaar нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
12'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
11'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ван Морсел Пако и попал в перекладину!
10'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
10'
Мари Пабло наказан за толчок Фрайдей Фред
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
9'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Нийхолт Джанлука оказался на газоне.
9'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
8'
Paolo Fernandes нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
7'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
7'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
7'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
6'
Аханнах Софьян нанес удар издали, а Бертрамс Найджел отбил его обратно в игру!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
2'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
2'
Paolo Fernandes мяч отрикошетил от ворот
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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