Стадион: Спарта Зрители: 10606
2:1
Конец матча
53' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
59' Желтая карточкаВан Морсел Пако
1:0
61' ГолDeroy Duarte
1:1
73' ГолУмар Садик
2:1
85' ГолСпирингс Стейн
88' Желтая карточкаВлут Рай
90' Желтая карточкаФишер Сандер
Второй тайм
91'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
91'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Умар Садик
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
88'
Влут Рай получил желтую карточку от судьи
88'
Влут Рай из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Фишер Сандер пострадал.
88'
87'
Спирингс Стейн возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Матч возобновится спорным мячом
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Спирингс Стейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Sherel Floranus сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фрайдей Фред нанес удар в каркас ворот!
83'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
83'
83'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
81'
Шанс! Julian Chabot из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
81'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам забрасывает мяч в штрафную.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали
80'
80'
Тактическая замена. Ван Морсел Пако уходит с поля и его заменяет Спирингс Стейн
80'
Соуза Дабни не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
78'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Соуза Дабни
73'
Кох Менно сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Умар Садик изменил счет на табло!
73'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
73'
Кох Менно выбил мяч подальше от ворот.
73'
Ван Морсел Пако возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Морсел Пако получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Ван Морсел Пако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
71'
Deroy Duarte коснулся мяча рукой.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
68'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
68'
Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали
68'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
67'
67'
Выглядело как неплохой момент. Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
62'
Sherel Floranus сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам переиграл вратаря дальним ударом!
61'
61'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Морсел Пако
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Хорошую попытку сделал Fabian Sporkslede. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Ван Морсел Пако получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Ван Морсел Пако грубо играет против соперника. Пострадал Влут Рай
58'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
56'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Хольст Фредерик оказался на газоне.
55'
Соуза Дабни наказан за толчок Нийхолт Джанлука
55'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
55'
55'
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков
53'
Нийхолт Джанлука получил желтую карточку от судьи
53'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
53'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
53'
После дальнего удара, который нанес Deroy Duarte мяч отбит вратарем
52'
Хут Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Судья сигнализирует, что Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
49'
Julian Chabot возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Мари Пабло возвращается на поле, всё в порядке.
49'
49'
49'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
49'
Хорошую попытку сделал Те Вреде Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Мари Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Головой пробил Те Вреде Митчелл, но голкипер отбил его в поле!
47'
Эль-Алуши Мунир мяч отрикошетил от ворот
46'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
49'
Шанс! Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
49'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Мари Пабло наказан за толчок Thomas Verhaar
48'
47'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
46'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
46'
46'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
44'
43'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
41'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
41'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Отличный пас сделал Сануси Райан из команды Спарта Роттердам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Соуза Дабни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Fabian Sporkslede наказан за толчок Sherel Floranus
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
38'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
38'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
37'
37'
ШАНС! Paolo Fernandes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Бертрамс Найджел все равно смог отбить мяч.
36'
Плохо сыграл Нийхолт Джанлука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
35'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Аханнах Софьян получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
31'
Аханнах Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
30'
30'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
29'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
29'
Фишер Сандер наказан за толчок Те Вреде Митчелл
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Хорошую попытку сделал Paolo Fernandes. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Хорошую попытку сделал Аханнах Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
24'
Нийхолт Джанлука наказан за толчок Фрайдей Фред
23'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Thomas Verhaar не смог попасть в створ ударом издали
21'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
18'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Фишер Сандер выбил мяч подальше от ворот.
17'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хольст Фредерик
16'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
15'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда пробил со штрафного, но очень мимо цели.
14'
Thomas Verhaar наказан за толчок Гарсия Мануэль II
14'
Мюрен Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
13'
Thomas Verhaar нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
12'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
11'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ван Морсел Пако и попал в перекладину!
10'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам забрасывает мяч в штрафную.
10'
Мари Пабло наказан за толчок Фрайдей Фред
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Нийхолт Джанлука оказался на газоне.
9'
8'
Paolo Fernandes нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
7'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Аханнах Софьян нанес удар издали, а Бертрамс Найджел отбил его обратно в игру!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
4'
4'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
2'
Paolo Fernandes мяч отрикошетил от ворот
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация