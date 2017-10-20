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Стадион: Коммерцбанк-Арена
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Состав команд
23
Русс
Марко
Айнтрахт Фр 3-5-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 23 Русс Марко Защитник
- 20 Хасебе Макото Защитник
- 19 Абрахам Давид Защитник
- 22 Чендлер Тимоти Полузащитник
- 17 Боатенг Кевин-Принс Полузащитник
- 15 Виллемс Джетро Полузащитник
- 6 Де Гузман Джонатан Полузащитник
- 11 Гачинович Мийат Полузащитник
- 9 Халлер Себастьен Нападающий
- 4 Ребич Анте Нападающий
- Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Да Коста Данни Травмирован
- Регезель Янни Травмирован
- Фабиан Марко Травмирован
- Фернандеш Желсон Травмирован
- Маскарель Омар Травмирован
- Майер Александр Травмирован
- Фалетт Симон Дисквалифицирован
Боруссия Д 4-3-3
- Основной состав
- 38 Бюрки Роман Вратарь
- 15 Тольян Йереми Защитник
- 5 Бартра Марк Защитник
- 2 Загаду Дан-Аксель Защитник
- 29 Шмельцер Марсель Защитник
- 10 Гётце Марио Полузащитник
- 8 Шахин Нури Полузащитник
- 27 Кастро Гонсало Полузащитник
- 9 Ярмоленко Андрей Нападающий
- 17 Обамеянг Пьер-Эмерик Нападающий
- 20 Филипп Максимилиан Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дурм Эрик Травмирован
- Геррейро Рафаэль Травмирован
- Пищек Лукаш Травмирован
- Ройс Марко Травмирован
- Роде Себастьян Травмирован
- Шюррле Андре Травмирован
- Папастатопулос Сократис Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 14.10.2017 Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 06.10.2017 Ленерц 0:3 Айнтрахт Фр ТМК
- 30.09.2017 Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Б
- 23.09.2017 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Б
- 20.09.2017 Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 16.09.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Б
- 09.09.2017 Боруссия М 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 01.09.2017 Трайс-Аллендорф 0:13 Айнтрахт Фр ТМК
- 26.08.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Вольфсбург Б
- 20.08.2017 Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 12.08.2017 Эрндтебрюк 0:3 Айнтрахт Фр КГ
- 06.08.2017 Айнтрахт Фр 5:2 Франкфурт ТМК
- 05.08.2017 Айнтрахт Фр 3:0 Бетис ТМК
- 30.07.2017 Айнтрахт Фр 1:1 Беневенто ТМК
- 27.07.2017 Сассуоло 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 04.07.2017 Хефтрих 0:15 Айнтрахт Фр ТМК
- 27.05.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д КГ
Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 15.07.2017 Урава Редс 2:3 Боруссия Д ТМК
- 11.07.2017 Рот-Вайсс Эссен 3:2 Боруссия Д ТМК
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 27.05.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Кубок Германии
- 15.04.2017 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 07.05.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 12.01.2016 Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи. Клубы
- 13.12.2015 Боруссия Д 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 25.04.2015 Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 30.11.2014 Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д Бундеслига
- 15.02.2014 Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 11.02.2014 Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия Д Кубок Германии
- 01.09.2013 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 16.02.2013 Боруссия Д 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 25.09.2012 Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия Д Бундеслига
- 14.05.2011 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 18.12.2010 Айнтрахт Фр 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 07.02.2010 Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 29.08.2009 Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 02.05.2009 Айнтрахт Фр 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 15.11.2008 Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 25.04.2008 Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 5
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 7
|17
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 10
|16
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 12
|14
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Майнц
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|12.
|Байер Л
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 13
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|15.
|Гамбург
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 16
|7
|17.
|Вердер
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
-
До начала матча осталось 1 день 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д
Айнтрахт Фр
2% (2)
Ничья:
9.2% (9)
Боруссия Д
88.8% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
52% (51)
0:1 Боруссия Д:
17.3% (17)
0:2 Боруссия Д:
8.2% (8)
1:3 Боруссия Д:
7.1% (7)
1:1 Ничья:
6.1% (6)
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