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Стадион:
Айнтрахт Фр
 
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Боруссия Д
announcement
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До начала матча осталось 1 день 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д
Айнтрахт Фр
2% (2)
Ничья:
9.2% (9)
Боруссия Д
88.8% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
52% (51)
Боруссия Д:
17.3% (17)
Боруссия Д:
8.2% (8)
Боруссия Д:
7.1% (7)
Ничья:
6.1% (6)
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