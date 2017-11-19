Стадион: Стад Мишель д'Орнано
25' Желтая карточкаСанко Баиссама
0:1
40' ГолЛис-Мелу Пьерр
55' Желтая карточкаТамез Адриен
0:1
67' Не забитый пенальтиСантини Иван
Второй тайм
71'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
71'
71'
70'
Менди Нампалис из команды Ницца. Это Роделен Ронни заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Тактическая замена. Базиль Эрве уходит с поля и его заменяет Бессат Венсан
69'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Сери Жан-Мишель
68'
68'
68'
67'
67'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сантини Иван бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
65'
ПЕНАЛЬТИ! Жалле Кристоф сыграл рукой в своей штрафной площади.
65'
Куаку Кристиан из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Джику Александр из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Плеа Алассан.
63'
63'
63'
Плеа Алассан наказан за толчок Фере Жюльен
61'
61'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Менди Нампалис коснулся мяча рукой.
60'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
60'
59'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
58'
58'
58'
58'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
После штрафного удара,который нанес Роделен Ронни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
55'
Тамез Адриен получает желтую карточку.
55'
Тамез Адриен совершает грубый фол. Базиль Эрве был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
54'
Базиль Эрве отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Базиль Эрве оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
54'
Санко Баиссама из команды Кан делает передачу за спину защитников.
52'
52'
52'
52'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
51'
51'
Базиль Эрве бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
49'
49'
Снейдер Уэсли выбил мяч на угловой.
48'
48'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Adama Mbengue из команды Кан делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Кан
46'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Базиль Эрве из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Плеа Алассан.
43'
Джику Александр из команды Кан делает подножку. Суке Арно заработал фол.
42'
Данте Бонфим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Бенитес Вальтер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Удар от ворот произведет Кан
42'
Снейдер Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Плеа Алассан сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лис-Мелу Пьерр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Менди Нампалис из команды Ницца делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
38'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Базиль Эрве
37'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
Снейдер Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
36'
Куаку Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
34'
Снейдер Уэсли из команды Ницца подал угловой слева.
34'
Снейдер Уэсли бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
32'
32'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Жалле Кристоф наказан за толчок Куаку Кристиан
29'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Снейдер Уэсли из команды Ницца подал угловой справа.
29'
Базиль Эрве выбил мяч на угловой.
28'
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Санко Баиссама получает желтую карточку.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Менди Нампалис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Санко Баиссама из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Менди Нампалис.
24'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Плеа Алассан бьет в штангу и упускает момент забить!
24'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
23'
Куаку Кристиан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Жалле Кристоф.
23'
Менди Нампалис из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Adama Mbengue.
21'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
21'
21'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
18'
Куаку Кристиан коснулся мяча рукой.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Вальтер Реми из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Базиль Эрве.
17'
17'
Роделен Ронни из команды Кан бьет головой мимо ворот
17'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
17'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
16'
16'
Adama Mbengue из команды Кан делает передачу за спину защитников.
16'
16'
15'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
15'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников.
13'
После дальнего удара, который нанес Плеа Алассан мяч отбит вратарем
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Сантини Иван, и мяч снова в игре
9'
Куаку Кристиан из команды Кан делает навес
9'
8'
8'
8'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
После дальнего удара, который нанес Лис-Мелу Пьерр мяч отбит вратарем
6'
Джику Александр из команды Кан делает подножку. Менди Нампалис заработал фол.
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
4'
4'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
4'
Куаку Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Ле Маршан Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
4'
3'
3'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
2'
1'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:1 Ницца
Кан
36.6% (68)
Ничья:
32.3% (60)
Ницца
31.2% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28% (52)
1:0 Кан:
24.7% (46)
1:2 Ницца:
18.3% (34)
2:1 Кан:
8.1% (15)
0:1 Ницца:
5.9% (11)
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