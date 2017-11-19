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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
0:1
Второй тайм: 71'
Ницца
0'
25' Желтая карточка
Санко Баиссама
0:1
40' Гол
Лис-Мелу Пьерр
55' Желтая карточка
Тамез Адриен
0:1
67' Не забитый пенальти
Сантини Иван
71'
Второй тайм
71'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
71'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
70'
Менди Нампалис из команды Ницца. Это Роделен Ронни заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Тактическая замена. Базиль Эрве уходит с поля и его заменяет Бессат Венсан
69'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Сери Жан-Мишель
68'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
68'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
67'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Описание гола
67'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сантини Иван бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! Жалле Кристоф сыграл рукой в своей штрафной площади.
65'
Куаку Кристиан из команды Кан делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
64'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Джику Александр из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Плеа Алассан.
63'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
63'
Плеа Алассан наказан за толчок Фере Жюльен
61'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Менди Нампалис коснулся мяча рукой.
60'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
60'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
60'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
Офсайд
59'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
58'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
58'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
58'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
58'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
57'
Жалле Кристоф выбил мяч на угловой.
57'
После штрафного удара,который нанес Роделен Ронни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
55'
Тамез Адриен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Тамез Адриен совершает грубый фол. Базиль Эрве был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
54'
Удар от ворот произведет Ницца
54'
Базиль Эрве отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Базиль Эрве оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Базиль Эрве на финте ушёл от оппонента.
54'
Санко Баиссама из команды Кан делает передачу за спину защитников.
52'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
52'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
51'
Удар от ворот произведет Ницца
51'
Базиль Эрве бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Удар от ворот произведет Ницца
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
49'
Снейдер Уэсли выбил мяч на угловой.
48'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
48'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Adama Mbengue из команды Кан делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Кан
46'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
44'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Снейдер Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Базиль Эрве из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Плеа Алассан.
Фол, нарушение
43'
Джику Александр из команды Кан делает подножку. Суке Арно заработал фол.
42'
Данте Бонфим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Бенитес Вальтер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Удар от ворот произведет Кан
42'
Снейдер Уэсли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Плеа Алассан сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лис-Мелу Пьерр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Менди Нампалис из команды Ницца делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
38'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
38'
Лис-Мелу Пьерр наказан за толчок Базиль Эрве
37'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Снейдер Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой справа.
36'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
36'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
36'
Куаку Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
35'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
35'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
Угловой
34'
Снейдер Уэсли из команды Ницца подал угловой слева.
34'
Снейдер Уэсли бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
32'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
30'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
29'
Жалле Кристоф наказан за толчок Куаку Кристиан
29'
Санко Баиссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Снейдер Уэсли из команды Ницца подал угловой справа.
29'
Базиль Эрве выбил мяч на угловой.
28'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
25'
Санко Баиссама получает желтую карточку.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
24'
Менди Нампалис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Санко Баиссама из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Менди Нампалис.
24'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Плеа Алассан бьет в штангу и упускает момент забить!
24'
Снейдер Уэсли из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
23'
Куаку Кристиан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Жалле Кристоф.
Фол, нарушение
23'
Менди Нампалис из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Adama Mbengue.
Фол, нарушение
21'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает подножку. Да Сильва Дамьен заработал фол.
21'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Жалле Кристоф из команды Ницца делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
20'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
18'
Куаку Кристиан коснулся мяча рукой.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Вальтер Реми из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Базиль Эрве.
17'
Удар от ворот произведет Ницца
17'
Роделен Ронни из команды Кан бьет головой мимо ворот
17'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
17'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
16'
Данте Бонфим выбил мяч на угловой.
16'
Adama Mbengue из команды Кан делает передачу за спину защитников.
16'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
15'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
15'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
15'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников.
13'
После дальнего удара, который нанес Плеа Алассан мяч отбит вратарем
12'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
10'
Удар от ворот произведет Ницца
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Сантини Иван, и мяч снова в игре
9'
Куаку Кристиан из команды Кан делает навес
9'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
8'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Женевуа Ромен из команды Кан делает навес
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
После дальнего удара, который нанес Лис-Мелу Пьерр мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
6'
Джику Александр из команды Кан делает подножку. Менди Нампалис заработал фол.
5'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
4'
Куаку Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Ле Маршан Максим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
4'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Базиль Эрве из команды Кан подал угловой слева.
3'
Базиль Эрве из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
3'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
2'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
1'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Adama Mbengue из команды Кан делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:1 Ницца
Кан
36.6% (68)
Ничья:
32.3% (60)
Ницца
31.2% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28% (52)
Кан:
24.7% (46)
Ницца:
18.3% (34)
Кан:
8.1% (15)
Ницца:
5.9% (11)
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