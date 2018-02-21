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Стадион:
ПСЖ
 
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Марсель
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель

До начала игры осталось 1 день 23 часа 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель
ПСЖ
93.9% (92)
Ничья:
4.1% (4)
Марсель
2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31.6% (31)
ПСЖ:
24.5% (24)
ПСЖ:
17.3% (17)
ПСЖ:
9.2% (9)
Ничья:
3.1% (3)
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