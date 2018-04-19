Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
Бетис (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 19.04.2018 Бетис 1:0 Лас-Пальмас П
- 13.04.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 07.04.2018 Бетис 2:0 Эйбар П
- 02.04.2018 Хетафе 0:1 Бетис П
- 17.03.2018 Бетис 3:0 Эспаньол П
- 12.03.2018 Алавес 1:3 Бетис П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 26.02.2018 Леванте 0:2 Бетис П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М Примера
- 14.05.2017 Бетис 1:1 Атлетико М Примера
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис Примера
- 02.04.2016 Атлетико М 5:1 Бетис Примера
- 22.11.2015 Бетис 0:1 Атлетико М Примера
- 15.08.2015 Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи. Клубы
- 23.03.2014 Бетис 0:2 Атлетико М Примера
- 28.10.2013 Атлетико М 5:0 Бетис Примера
- 04.02.2013 Атлетико М 1:0 Бетис Примера
- 24.01.2013 Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля
- 18.01.2013 Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля
- 26.09.2012 Бетис 2:4 Атлетико М Примера
- 29.04.2012 Бетис 2:2 Атлетико М Примера
- 18.12.2011 Атлетико М 0:2 Бетис Примера
- 03.05.2009 Бетис 0:2 Атлетико М Примера
- 14.12.2008 Атлетико М 2:0 Бетис Примера
- 19.04.2008 Атлетико М 1:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|25
|8
|0
|83 - 19
|83
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|54 - 18
|71
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|80 - 36
|68
|4.
|Валенсия
|Заявка
|33
|20
|5
|8
|61 - 35
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|54 - 53
|55
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|45 - 40
|51
|7.
|Севилья
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|41 - 52
|48
|8.
|Жирона
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|46 - 50
|47
|9.
|Хетафе
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|38 - 31
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|52 - 46
|44
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|60 - 52
|43
|12.
|Эйбар
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|37 - 46
|43
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|36 - 39
|40
|14.
|Леганес
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|28 - 41
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|2
|19
|30 - 47
|38
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|26 - 40
|36
|17.
|Леванте
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|29 - 48
|34
|18.
|Депортиво
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|32 - 65
|27
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 65
|21
|20.
|Малага
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|20 - 51
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - БетисДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 5 минут, которая состоится 22.04.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Атлетико М
88.3% (68)
Ничья:
9.1% (7)
Бетис
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
35.1% (27)
2:1 Атлетико М:
22.1% (17)
1:0 Атлетико М:
13% (10)
3:0 Атлетико М:
6.5% (5)
3:1 Атлетико М:
5.2% (4)
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