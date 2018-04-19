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Стадион:
Атлетико М
 
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Бетис
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 5 минут, которая состоится 22.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Атлетико М
88.3% (68)
Ничья:
9.1% (7)
Бетис
2.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
35.1% (27)
Атлетико М:
22.1% (17)
Атлетико М:
13% (10)
Атлетико М:
6.5% (5)
Атлетико М:
5.2% (4)
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