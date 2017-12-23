Стадион: Сан-Сиро Зрители: 45746
31' Желтая карточкаКутроне Патрик
0:1
32' ГолКристанте Бриан
40' Желтая карточкаКесси Франк
0:2
71' ГолИличич Йосип
Новости после матча
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"Милан" продолжил падение — 21:56
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Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
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Звучит финальный свисток! "Милан" снова не забивает и проигрывает на домашнем стадионе "Аталанте" со счетом 0-2!
90'
Андре Силва получил мяч на краю штрафной, немного сместился в центр и пробил низом, получилось слабо и прямо в руки Бериши.
90'
Абате грубо играет в отборе на чужой половине поля, защитник откровенно сбил на фланге Спинаццолу, но снова без желтой от арбитра. Грубо играют футболисты "Милана".
90'
Билья нарушает правила в центре, аргентинец откровенно ударил по ногам Иличича, остановив атаку соперника, но арбитр обходится без желтой.
90'
Четыре минуты арбитр компенсировал к основному времени матча.
89'
Родригес получил мяч на левом фланге, обыграл своего оппонента и выполнил подачу в центр, но безрезультатно, успешно отбиваются гости.
88'
Фол в центре поля фиксирует арбитр, Йосип Иличи неудачно принял мяч, подыграв себе рукой, штрафной удар в пользу "Милана".
87'
Борини в очередной раз бьет с дальней дистанции, но прицел сегодня определенно сбит, снова мимо цели.
86'
Угловой удар на левом фланге заработали гости, Иличич выполнил подачу в штрафную, но второй этаж остался за "Миланом".
84'
Борини откровенно заваливает на газон Фройлера в центре поля, штрафной удар в пользу "Аталанты".
83'
Начинают покидать стадион болельщики "Милана", трибуны свистят, очень недовольны они такой игрой.
82'
Двойная замена в составе "Милана", на поле вышли Силва и Билья вместо Калинича и Монтоливо.
81'
Хатебур нарушает правила в центре поля, полузащитник "Аталанты" подтолкнул своего оппонента в борьбе на втором этаже.
80'
Вторая замена в составе "Аталанты", на поле вышел Ясмин Куртич вместо Бриана Кристанте.
79'
Контролируют мяч игроки "Аталанты" на чужой половине поля, "Милан" даже не атакует в эти минуты, так и не пришли в себя хозяева после второго пропущенного мяча.
77'
Первая замена в составе "Милана", на поле вышел Хакан Чалханоглу вместо Бонавентуры.
76'
Медицинская бригада "Аталанты" появилась на футбольном поле, лежит на газоне Йосип Иличи, небольшая пауза в игре.
75'
Очевидный фол упускает арбитр, Иличич здорово принял длинную передачу от партнера из глубины и получил по ногам от Бонуччи на линии штрафной, но арбитр оставил этот эпизод без внимания.
74'
Фройлер едва не впервые пробил с дальней дистанции, а получилось очень здорово, удар вышел плотным, но с ним справился Доннарумма.
73'
Прекрасная игра от "Аталанты" сегодня и реализация своих моментов. Всё по плану, кажется, игра сделана, но у "Милана" ещё есть время.
72'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-2!!! ИЛИЧИЧ!!! Второй мяч влетает в ворота "Милана"! Ещё одна контратака прошла от "Аталанты" через левый край, Спинаццола ушел от своих оппонентов и выполнил прострел в штрафную, где Иличич расстрелял Доннарумму!
71'
Фройлер грамотно подставился под мяч и был сбит после стыка с Кесси, арбитр зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу "Аталанты".
70'
Вышли в контратаку игроки "Аталанты" через левый край, Гомес ушел от всех и вошел в штрафную, далее последовала передача в центр, которая не прошла.
68'
Иличич отмечается своим первым ударом в матче, получилось направить мяч в створ ворот, но Доннарумма контролировал ситуацию.
67'
ОПАСНО! Борини получил идеальную скидку от партнера и пробил с линии штрафной соперника, но сфера прошла рядом со штангой, было очень близко!
66'
Монтоливо срывает быструю атаку "Аталанты" в центре поля, итальянец сбил Иличича. Риккардо уже сегодня наиграл на предупреждение.
65'
Первая замена в составе "Аталанты", на поле вышел Йосип Иличич вместо Андреа Петаньи.
64'
Ещё одна остановка в матче, на этот раз Монтоливо грубо сыграл сзади против Гомеса, досталось аргентинцу.
63'
Леонардо Бонуччи получает очень неприятную травму, капитан "Милана" держится за колено, медицинская бригада появилась на поле, пауза в игре.
62'
Ещё один угловой удар заработали игроки "Милана", Бонавентура выполнил подачу в штрафную, но верх продолжают выигрывать гости.
61'
Родригес выполнил плохую подачу в штрафную соперника, но подбор остался за "Миланом", Кесси пробил из пределов штрафной, но его удар был заблокирован.
60'
Петанья нарушает правила на своей половине поля, нападающий "Аталанты" на фланге сбил Родригеса, стандарт в пользу "Милана".
59'
Активное начало второй половины игры от "Милана", начали бить по воротам соперника хозяева, ну и контроль мяча никуда не ушел.
57'
Очередной угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Бонавентура выполнил подачу в штрафную, но "Милану" не удается выиграть верх.
56'
Борини здорово протащил мяч через правый край и выполнил классную передачу в центр на Калинича, хорват принял мяч в штрафной и пробил, но его удар был заблокирован.
55'
Пошли удары во втором тайме от "Милана". Борини подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но неточно, сфера пролетела выше цели.
54'
Угловой удар на правом фланге заработали гости, Гомес выполнил прямую подачу в штрафную, откуда сумел головой пробить Петанья, но мяч прилетел прямо в руки Доннаруммы.
53'
Петанья получил мяч перед штрафной соперника, немного сместился в центр и пробил, но этот удар на себя принял Бонуччи.
52'
Неплохая комбинация прошла от "Милана" перед штрафной соперника, Кесси был выведен на ударную позицию, полузащитник пробил с линии штрафной, но неточно.
51'
Родригес подключился к атаке своей команды, получил мяч в центр и сильно пробил с дальней дистанции низом, но сфера прилетела прямо в руки Бериши.
50'
Кристанте нарушает правила в центре поля, итальянец сбил Бонавенутуру, штрафной удар в пользу "Милана".
49'
Ещё один корнер заработали игроки "Милана", в этот раз Бонавентура выполнил подачу справа, после чего пробил Кесси, но очень неточно.
48'
Угловой удар на левом фланге заработали хозяева, была выполнена подача на ближнюю штангу, но второй этаж выигрывает "Аталанта".
47'
Первый тайм прошел абсолютно по плану "Аталанты", гости контролировали игру, хоть и не владели мячом. Посмотрим, за счет чего во втором тайме собирается отыгрываться "Милан".
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Аталанта" минимально выигрывает первую половину игры на "Сан-Сиро", идем на перерыв!
45'
Разыграли стандарт гости, Гомес скинул мяч под удар Кристанте, тот сильно пробил в касание, но Доннарумма контролировал этот удар.
45'
Монтоливо сбивает Фройлера перед собственной штрафной, итальянец не успел за маневрами швейцарца.
45'
Гомес нарушает правила на своей половине поля, аргентинец подтолкнул в борьбе за мяч Абате, стандарт в пользу "Милана".
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Борини получил мяч на правом фланге, ничего не стал придумывать и выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
43'
Калинич набрал ход на правом фланге и выполнил прострел в центр, где после рикошета пробил Кесси, но очень неточно.
42'
Нестабильная игра в плане владения мячом, "Милану" не удается полностью взять игру под свой контроль.
40'
Кесси получает желтую карточку за очевидную отмашку в центре поля, полузащитник "Милана" грубо сыграл против Петаньи.
39'
Бонавентура получил мяч на левом фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, но сфера прилетела прямо в руки голкипера "Аталанты".
38'
Де Рон нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Аталанты" сбил Калинича, штрафной удар в пользу "Милана".
37'
А вот и контратака от гостей, Гомес разобрался с оппонентом на фланге и отдал передачу на свободного партнера, Петанья пробивал с выгодной позиции, но удар нападающего было заблокирован.
36'
ОПАСНО! Практически сразу же "Милан" имел возможность отыграться! Бонавентура оказался в нужном месте и в нужное время, пробил после отскока, но Бериша парировал этот удар с ближней дистанции!
34'
Петанья нарушает правила в центре поля, нападающий "Аталанты" сбил Монтоливо, штрафной удар в пользу "Милана".
33'
Забивает "Аталанта" при равной игре, но такой футбол идет абсолютно по плану гостей. Они не спешат идти вперед, дисциплинированно действуя на футбольном поле.
32'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-1!!! КРИСТАНТЕ!!! Штрафной удар на правом фланге заработали гости, Гомес выполнил подачу в штрафную, откуда сумел пробить головой Кальдара, Доннарумма не смог удержать мяч в руках и парировал перед собой, но первым на добивании был Кристанте, Бриан переправил мяч в сетку!
30'
А вот и первая желтая карточка в матче. Кутроне грубо сыграл сзади в борьбе против Гомеса, снова аргентинец заставляет соперника нарушать правила.
29'
Абате нарушает правила в центре поля, защитник "Милана" атаковал сзади Гомеса и сбил своего оппонента.
28'
Бонавентура получил мяч на левом фланге и выполнил сильную подачу в штрафную соперника, но снова верх остается за гостями.
27'
Очень грамотно и компактно обороняется "Аталанта", сложновато "Милану" проходить такую оборону, не хватает креатива в атаке.
26'
Калинич нарушает правила на чужой половине поля, хорват подтолкнул своего оппонента в борьбе на втором этаже, штрафной удар в пользу "Аталанты".
25'
Продолжают больше контролировать мяч игроки "Милана", но опасных моментов у ворот "Аталанты" не возникает, гости перешли на контригру.
24'
Кутроне оказался с мячом на краю штрафной и пробил, но сфера прилетела прямо в руки Бериши, которой занял правильную позицию.
23'
Хатебур прокинул себе сферу вперед на правом фланге, но к мячу не успел и сбил в подкате Бонуччи, стандарт в пользу "Милана".
22'
Кесси нарушает правила в центре поля, полузащитник "Милана" откровенно налетел сзади на Фройлера, штрафной удар в пользу "Аталанты", арбитр пока обходится без предупреждения.
21'
Активизировался "Милан" после стартового натиска от "Аталанты", теперь уже хозяева идут вперед, активно используя фланги.
19'
Борини подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и пролетел выше цели.
18'
Ещё один корнер на правом фланге заработали хозяева, в этот раз Родригес выполнил прямую подачу в штрафную, но второй этаж остается за "Аталантой".
17'
Разыграли угловой удар на правом фланге игроки "Милана", Монтоливо оказался на ударной позиции и пробил из-за пределов штрафной, но Бериша сумел парировать этот удар.
16'
Штрафной удар заработали хозяева поля, Бонавентура выполнил подачу в штрафную, откуда сумел головой пробить Бонуччи, но неточно.
14'
Открывает счет в матче Бонавентура, но арбитр справедливо не засчитывает взятие ворот, посмотрев повтор. Кутроне подыграл себе рукой в штрафной соперника.
13'
Калинич нарушает правила возле штрафной соперника, в этот раз арбитр фиксирует мелкий фол, штрафной удар в пользу "Аталанты".
11'
Медицинская бригада "Аталанты" появилась на футбольном поле, небольшая пауза в игре. Никола Калинич за свою грубую игру даже желтой не получил.
10'
Калинич очень грубо играет на половине поля соперника. Кошмарный фол, если смотреть на повторе, лежит на газоне Толой.
9'
Первый угловой удар на левом фланге заработали футболисты "Аталанты", пошла подача в штрафную соперника от Гомеса, но там первым на мяче был Доннарумма, голкипер вышел и вынес мяч кулаками.
8'
Никак не может "Милан" выйти из оборону в атаку и перейти на половину поля соперника, "Аталанта" очень здорово смотрится в первые минуты.
7'
Разыграли стандарт на левом фланге игроки "Аталанты", затем последовал удар из-за пределов штрафной, который был успешно заблокирован обороной "Милана".
6'
Мусаккио грубо играет перед своей штрафной, аргентинский защитник бросился в подкат и сбил Петанью, штрафной удар в пользу "Аталанты".
5'
Слишком спокойно начинается поединок, "Милан" отдает инициативу соперника, "Аталанта" уверенно контролирует мяч.
4'
Взяли мяч под свой контроль футболисты "Аталанты", долго развивается затяжная атака гостей в начале матча.
3'
Калинич принял мяч на половине поля соперника, но хорват забрался в офсайд, линейный арбитр поднял флаг, свободный удар в пользу "Аталанты".
2'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя красно-черных цветах, гости в бело-черном комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Сан-Сиро" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители итальянского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция очередного матча чемпионата Италии, в котором "Милан" на домашней арене принимает "Аталанту". Встреча состоится в Милане, на стадионе "Сан-Сиро". Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
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Кого купить лидерам Серии А — 13:00
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Новости после матча
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"Милан" продолжил падение — 21:56
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 45746 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
94'
Судья сигнализирует, что Родригес Рикардо из команды Милан поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
93'
Андре Силва пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
93'
Борини Фабио из команды Милан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чалханоглу Хакан мяча так и не получил
92'
Судья сигнализирует, что Абате Игнасио из команды Милан поставил подножку. Пострадал Спинаццола Леонардо
91'
91'
Кесси Франк из команды Милан идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Судья сигнализирует, что Билья Лукас из команды Милан поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
89'
89'
88'
Родригес Рикардо из команды Милан отправил кросс в штрафную...
87'
Иличич Йосип коснулся мяча рукой.
87'
87'
86'
85'
Кутроне Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Бонуччи Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
85'
Судья сигнализирует, что Борини Фабио из команды Милан поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
83'
Андре Силва из команды Милан в офсайде
83'
Тактическая замена. Монтоливо Риккардо уходит с поля и его заменяет Билья Лукас
83'
Тактическая замена. Калинич Никола уходит с поля и его заменяет Андре Силва
82'
Хатебур Ханс нарушает правила. Кесси Франк пострадал
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Куртич Ясмин
78'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Калинич Никола не смог попасть в створ ударом издали
76'
Тактическая замена. Бонавентура Джакомо уходит с поля и его заменяет Чалханоглу Хакан
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Гомес Алехандро коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Бонуччи Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
74'
Абате Игнасио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Доннарумма Джанлуиджи не дал случится голу! Фройлер Ремо должен был забивать, но Доннарумма Джанлуиджи сделал отличный сейв
74'
Плохо сыграл Бонуччи Леонардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
71'
Спинаццола Леонардо сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!
71'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает отличный кросс...
71'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
71'
70'
Судья сигнализирует, что Кесси Франк из команды Милан поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
70'
70'
70'
Кесси Франк из команды Милан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бонуччи Леонардо из команды Милан.
69'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
69'
69'
Кесси Франк коснулся мяча рукой.
68'
Иличич Йосип пробует нанести удар издали, но Доннарумма Джанлуиджи держит все под контролем
67'
67'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Родригес Рикардо
67'
Борини Фабио из команды Милан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
67'
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Судья сигнализирует, что Родригес Рикардо из команды Милан поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
65'
Гомес Алехандро возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Гомес Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Бонуччи Леонардо возвращается на поле, всё в порядке.
63'
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Бонуччи Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Бонуччи Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Бонавентура Джакомо из команды Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Калинич Никола имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
62'
61'
61'
61'
Кесси Франк из команды Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кесси Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Плохо сыграл Хатебур Ханс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Петанья Андреа наказан за толчок Родригес Рикардо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
58'
58'
Родригес Рикардо из команды Милан делает неудачный навес.
56'
56'
Бонавентура Джакомо из команды Милан делает неудачный навес.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Бонавентура Джакомо из команды Милан подал угловой слева.
55'
Хатебур Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хатебур Ханс из команды Аталанта.
55'
Калинич Никола имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
55'
Борини Фабио из команды Милан делает пас партнеру.
54'
53'
53'
53'
Петанья Андреа нанес удар головой, но Доннарумма Джанлуиджи спокойно отбил мяч.
52'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
52'
Родригес Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
51'
51'
Шанс! Калинич Никола из команды Милан пробил головой, но мимо
51'
Борини Фабио из команды Милан отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Кесси Франк нанес удар чуть мимо. Близко!
51'
Калинич Никола из команды Милан делает передачу одноклубнику.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Родригес Рикардо пробует нанести удар издали, но Бериша Этрит держит все под контролем
49'
Кесси Франк из команды Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Кесси Франк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
49'
49'
Борини Фабио из команды Милан отправил кросс в штрафную...
48'
Кристанте Бриан нарушает правила. Бонавентура Джакомо пострадал
48'
48'
Кесси Франк из команды Милан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
47'
Де Рон Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бонавентура Джакомо из команды Милан подал угловой слева.
47'
Кальдара Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Родригес Рикардо из команды Милан отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Кристанте Бриан пробует нанести удар издали, но Доннарумма Джанлуиджи держит все под контролем
47'
Судья сигнализирует, что Монтоливо Риккардо из команды Милан поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
46'
46'
46'
Бонавентура Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта играет слишком грубо. Абате Игнасио оказался на газоне.
45'
45'
Борини Фабио из команды Милан делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Бонуччи Леонардо из команды Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Бонуччи Леонардо из команды Милан идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Опасность предотвращена - Хатебур Ханс из команды Аталанта вступил в отбор удачно
43'
Калинич Никола из команды Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Калинич Никола из команды Милан идет с мячом вперед на обострение...
42'
Опасность предотвращена - Кальдара Маттиа из команды Аталанта вступил в отбор удачно
42'
Родригес Рикардо из команды Милан идет с мячом вперед на обострение...
41'
Петанья Андреа возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Петанья Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Кесси Франк получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Кесси Франк из команды Милан толкнул локтем оппонента. Это Петанья Андреа заработал фол
38'
38'
38'
Игроки ФК "Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Калинич Никола
38'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
37'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
37'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
36'
36'
36'
36'
Кесси Франк из команды Милан отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Бонавентура Джакомо из команды Милан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Бонавентура Джакомо нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
35'
Бериша Этрит ошибается в защите.
35'
Бонуччи Леонардо выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
35'
Кесси Франк из команды Милан отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Монтоливо Риккардо
32'
Г О О О О Л - Кристанте Бриан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
32'
Почти гол! Кальдара Маттиа пробил головой по воротам, но Доннарумма Джанлуиджи спас!
32'
31'
Кутроне Патрик получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Кутроне Патрик из команды Милан поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Абате Игнасио наказан за толчок Гомес Алехандро
29'
29'
27'
27'
27'
Кутроне Патрик из команды Милан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
26'
Калинич Никола наказан за толчок Кальдара Маттиа
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Хорошую попытку сделал Кутроне Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
23'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Бонуччи Леонардо
23'
Хатебур Ханс из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
23'
Кутроне Патрик из команды Милан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Кутроне Патрик из команды Милан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Гомес Алехандро из команды Аталанта направляет мяч в штрафную площадку, но Доннарумма Джанлуиджи выбегает и ловит мяч
23'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
22'
Плохо сыграл Мусаккио Матео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
22'
Кесси Франк наказан за толчок Фройлер Ремо
21'
21'
20'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мазиелло Андреа выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
19'
19'
19'
Родригес Рикардо из команды Милан подал угловой справа.
19'
Бериша Этрит отбил мяч на угловой после удара Монтоливо Риккардо из штрафной площади.
19'
Бонавентура Джакомо из команды Милан делает пас партнеру.
18'
Бонавентура Джакомо из команды Милан разыграл угловой с правого угла.
18'
Плохо сыграл Кальдара Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
18'
Кесси Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
17'
Абате Игнасио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
Шанс! Бонуччи Леонардо из команды Милан пробил головой, но мимо
16'
Бонавентура Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Спинаццола Леонардо коснулся мяча рукой.
14'
Кутроне Патрик коснулся мяча рукой.
14'
Плохо сыграл Бериша Этрит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
Калинич Никола коснулся мяча рукой.
12'
Толой Рафаэл возвращается на поле, всё в порядке.
12'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Толой Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Толой Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
10'
Безумный фол. Калинич Никола грубо играет против соперника. Пострадал Толой Рафаэл
9'
9'
Доннарумма Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
9'
Абате Игнасио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
8'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
8'
Абате Игнасио из команды Милан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Петанья Андреа мяча так и не получил
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кутроне Патрик из команды Милан.
7'
Спинаццола Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Кутроне Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Судья сигнализирует, что Мусаккио Матео из команды Милан поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
6'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Монтоливо Риккардо из команды Милан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Мусаккио Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гомес Алехандро из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
2'
Калинич Никола из команды Милан в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Милан". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Кого купить лидерам Серии А — 13:00
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Прогнозы на матч Милан 0:2 Аталанта
Милан
67% (134)
Ничья:
27% (54)
Аталанта
6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
29.5% (59)
1:1 Ничья:
22.5% (45)
1:0 Милан:
17.5% (35)
2:0 Милан:
7.5% (15)
1:2 Аталанта:
3.5% (7)
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