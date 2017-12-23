Второй тайм

- Звучит финальный свисток! "Милан" снова не забивает и проигрывает на домашнем стадионе "Аталанте" со счетом 0-2!

90' Андре Силва получил мяч на краю штрафной, немного сместился в центр и пробил низом, получилось слабо и прямо в руки Бериши.

90' Абате грубо играет в отборе на чужой половине поля, защитник откровенно сбил на фланге Спинаццолу, но снова без желтой от арбитра. Грубо играют футболисты "Милана".

90' Билья нарушает правила в центре, аргентинец откровенно ударил по ногам Иличича, остановив атаку соперника, но арбитр обходится без желтой.

90' Четыре минуты арбитр компенсировал к основному времени матча.

89' Родригес получил мяч на левом фланге, обыграл своего оппонента и выполнил подачу в центр, но безрезультатно, успешно отбиваются гости.

88' Фол в центре поля фиксирует арбитр, Йосип Иличи неудачно принял мяч, подыграв себе рукой, штрафной удар в пользу "Милана".

87' Борини в очередной раз бьет с дальней дистанции, но прицел сегодня определенно сбит, снова мимо цели.

86' Угловой удар на левом фланге заработали гости, Иличич выполнил подачу в штрафную, но второй этаж остался за "Миланом".

84' Борини откровенно заваливает на газон Фройлера в центре поля, штрафной удар в пользу "Аталанты".

83' Начинают покидать стадион болельщики "Милана", трибуны свистят, очень недовольны они такой игрой.

82' Двойная замена в составе "Милана", на поле вышли Силва и Билья вместо Калинича и Монтоливо.

81' Хатебур нарушает правила в центре поля, полузащитник "Аталанты" подтолкнул своего оппонента в борьбе на втором этаже.

80' Вторая замена в составе "Аталанты", на поле вышел Ясмин Куртич вместо Бриана Кристанте.

79' Контролируют мяч игроки "Аталанты" на чужой половине поля, "Милан" даже не атакует в эти минуты, так и не пришли в себя хозяева после второго пропущенного мяча.

77' Первая замена в составе "Милана", на поле вышел Хакан Чалханоглу вместо Бонавентуры.

76' Медицинская бригада "Аталанты" появилась на футбольном поле, лежит на газоне Йосип Иличи, небольшая пауза в игре.

75' Очевидный фол упускает арбитр, Иличич здорово принял длинную передачу от партнера из глубины и получил по ногам от Бонуччи на линии штрафной, но арбитр оставил этот эпизод без внимания.

74' Фройлер едва не впервые пробил с дальней дистанции, а получилось очень здорово, удар вышел плотным, но с ним справился Доннарумма.

73' Прекрасная игра от "Аталанты" сегодня и реализация своих моментов. Всё по плану, кажется, игра сделана, но у "Милана" ещё есть время.

72' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-2!!! ИЛИЧИЧ!!! Второй мяч влетает в ворота "Милана"! Ещё одна контратака прошла от "Аталанты" через левый край, Спинаццола ушел от своих оппонентов и выполнил прострел в штрафную, где Иличич расстрелял Доннарумму!

71' Фройлер грамотно подставился под мяч и был сбит после стыка с Кесси, арбитр зафиксировал фол и назначил штрафной в пользу "Аталанты".

70' Вышли в контратаку игроки "Аталанты" через левый край, Гомес ушел от всех и вошел в штрафную, далее последовала передача в центр, которая не прошла.

68' Иличич отмечается своим первым ударом в матче, получилось направить мяч в створ ворот, но Доннарумма контролировал ситуацию.

67' ОПАСНО! Борини получил идеальную скидку от партнера и пробил с линии штрафной соперника, но сфера прошла рядом со штангой, было очень близко!

66' Монтоливо срывает быструю атаку "Аталанты" в центре поля, итальянец сбил Иличича. Риккардо уже сегодня наиграл на предупреждение.

65' Первая замена в составе "Аталанты", на поле вышел Йосип Иличич вместо Андреа Петаньи.

64' Ещё одна остановка в матче, на этот раз Монтоливо грубо сыграл сзади против Гомеса, досталось аргентинцу.

63' Леонардо Бонуччи получает очень неприятную травму, капитан "Милана" держится за колено, медицинская бригада появилась на поле, пауза в игре.

62' Ещё один угловой удар заработали игроки "Милана", Бонавентура выполнил подачу в штрафную, но верх продолжают выигрывать гости.

61' Родригес выполнил плохую подачу в штрафную соперника, но подбор остался за "Миланом", Кесси пробил из пределов штрафной, но его удар был заблокирован.

60' Петанья нарушает правила на своей половине поля, нападающий "Аталанты" на фланге сбил Родригеса, стандарт в пользу "Милана".

59' Активное начало второй половины игры от "Милана", начали бить по воротам соперника хозяева, ну и контроль мяча никуда не ушел.

57' Очередной угловой удар на левом фланге заработали хозяева, Бонавентура выполнил подачу в штрафную, но "Милану" не удается выиграть верх.

56' Борини здорово протащил мяч через правый край и выполнил классную передачу в центр на Калинича, хорват принял мяч в штрафной и пробил, но его удар был заблокирован.

55' Пошли удары во втором тайме от "Милана". Борини подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но неточно, сфера пролетела выше цели.

54' Угловой удар на правом фланге заработали гости, Гомес выполнил прямую подачу в штрафную, откуда сумел головой пробить Петанья, но мяч прилетел прямо в руки Доннаруммы.

53' Петанья получил мяч перед штрафной соперника, немного сместился в центр и пробил, но этот удар на себя принял Бонуччи.

52' Неплохая комбинация прошла от "Милана" перед штрафной соперника, Кесси был выведен на ударную позицию, полузащитник пробил с линии штрафной, но неточно.

51' Родригес подключился к атаке своей команды, получил мяч в центр и сильно пробил с дальней дистанции низом, но сфера прилетела прямо в руки Бериши.

50' Кристанте нарушает правила в центре поля, итальянец сбил Бонавенутуру, штрафной удар в пользу "Милана".

49' Ещё один корнер заработали игроки "Милана", в этот раз Бонавентура выполнил подачу справа, после чего пробил Кесси, но очень неточно.

48' Угловой удар на левом фланге заработали хозяева, была выполнена подача на ближнюю штангу, но второй этаж выигрывает "Аталанта".

47' Первый тайм прошел абсолютно по плану "Аталанты", гости контролировали игру, хоть и не владели мячом. Посмотрим, за счет чего во втором тайме собирается отыгрываться "Милан".