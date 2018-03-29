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Стадион:
Ювентус
 
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Милан
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Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
87.7% (64)
Ничья:
8.2% (6)
Милан
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
56.2% (41)
Ювентус:
15.1% (11)
Ювентус:
13.7% (10)
Ничья:
6.8% (5)
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