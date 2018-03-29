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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =3 -0)
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
Милан (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан Серия A
- 25.01.2017 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан Суперкубок
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 21.05.2016 Милан 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 09.04.2016 Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 21.11.2015 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 07.02.2015 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 20.09.2014 Милан 0:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2014 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 06.10.2013 Ювентус 3:2 Милан Серия A
- 23.07.2013 Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
- 21.04.2013 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 09.01.2013 Ювентус 2:1 Милан Кубок Италии
- 25.11.2012 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 19.08.2012 Милан 2:3 Ювентус Суперкубок Берлускони
- 21.07.2012 Ювентус 1:0 Милан TIM Трофи
- 20.03.2012 Ювентус 2:2 Милан Кубок Италии
- 25.02.2012 Милан 1:1 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|29
|24
|3
|2
|67 - 15
|75
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|63 - 19
|73
|3.
|Рома
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|49 - 23
|59
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|47 - 21
|55
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|67 - 37
|54
|6.
|Милан
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|41 - 32
|50
|7.
|Сампдория
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|47 - 43
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 31
|44
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 33
|41
|10.
|Торино
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|37 - 37
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|34 - 41
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|38 - 42
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|21 - 29
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|27 - 44
|29
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|18 - 48
|27
|16.
|Кьево
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 47
|25
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 50
|25
|18.
|Кротоне
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|27 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|25 - 56
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|28
|3
|1
|24
|19 - 63
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - МиланДо начала игры осталось 2 дня 42 минуты, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Ювентус
87.7% (64)
Ничья:
8.2% (6)
Милан
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
56.2% (41)
1:0 Ювентус:
15.1% (11)
2:0 Ювентус:
13.7% (10)
1:1 Ничья:
6.8% (5)
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