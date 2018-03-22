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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Бразилия

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Бразилия
Германия
50% (110)
Ничья:
32.3% (71)
Бразилия
17.7% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
23.2% (51)
Ничья:
14.1% (31)
Ничья:
10.5% (23)
Германия:
6.4% (14)
Бразилия:
5.9% (13)
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