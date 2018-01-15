Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид

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Леганес (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 28.11.2017 Леганес 1:0 Вальядолид КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 25.10.2017 Вальядолид 1:2 Леганес КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 5 минут, которая состоится 18.01.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Леганес
3.3% (3)
Ничья:
6.7% (6)
Реал Мадрид
90% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
30% (27)
1:2 Реал Мадрид:
20% (18)
1:3 Реал Мадрид:
14.4% (13)
0:1 Реал Мадрид:
6.7% (6)
1:1 Ничья:
5.6% (5)
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