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Стадион:
Леганес
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Реал Мадрид

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 5 минут, которая состоится 18.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Леганес - Реал Мадрид
Леганес
3.3% (3)
Ничья:
6.7% (6)
Реал Мадрид
90% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
30% (27)
Реал Мадрид:
20% (18)
Реал Мадрид:
14.4% (13)
Реал Мадрид:
6.7% (6)
Ничья:
5.6% (5)
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