Стадион: Гудисон Парк
0:1
11' ГолЯрмоленко Андрей
18' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
0:2
31' ГолЯрмоленко Андрей
40' Желтая карточкаМасуаку Артур
1:2
45' ГолСигурдссон Гильфи
51' Желтая карточкаЯрмоленко Андрей
53' Желтая карточкаСабалета Пабло
1:3
61' ГолАрнаутович Марко
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Второй тайм
64'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Антонио Майкл выходит на поле.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Тосун Дженк получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Тосун Дженк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Тосун Дженк пострадал.
61'
Обьянг Педро сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арнаутович Марко и Обьянг Педро из команды Вест Хэм.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Сабалета Пабло оказался на газоне.
60'
60'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
59'
59'
58'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
58'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
57'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
56'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Холгейт Мэйсон
56'
56'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сабалета Пабло и Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм.
55'
Бернард Дуарте из команды Эвертон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
54'
54'
54'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
53'
Сабалета Пабло получил желтую карточку от судьи
53'
Назначен штрафной. Пострадал Бернард Дуарте, его свалил Сабалета Пабло.
53'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
53'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
52'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Андерсон Фелипе оказался на газоне.
52'
51'
Ярмоленко Андрей получил желтую карточку от судьи
51'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Бернард Дуарте оказался на газоне.
50'
50'
ШАНС! Обьянг Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Холгейт Мэйсон из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Арнаутович Марко заработал фол
49'
49'
49'
48'
48'
48'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
47'
47'
46'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
47'
ГОООООЛ - Сигурдссон Гильфи Эвертон забивает ударом головой
47'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
47'
Кенни Джонджо сделал результативную передачу.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Тактическая замена. Шнайдерлин Морган уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
44'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
44'
43'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Судья сигнализирует, что Кенни Джонджо из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
42'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ноубл Марк задерживает мяч рукой
41'
Динь Люка бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
40'
Масуаку Артур получил желтую карточку от судьи
40'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Уолкотт Тео пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Эвертон контролирует мяч.
39'
39'
Уолкотт Тео из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
37'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
37'
Тосун Дженк нанес удар, мяч был парирован, но Фабьянски Лукаш не удержал его в руках.
36'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
36'
Уолкотт Тео хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
36'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
34'
Ярмоленко Андрей наказан за толчок Шнайдерлин Морган
34'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
34'
33'
33'
31'
Фантастический гол, где все сам сделал Ярмоленко Андрей!
31'
Ноубл Марк сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей изменил счет на табло!
31'
Отличные скиллы показывает Ярмоленко Андрей, обводя своих соперников
31'
Пикфорд Джордан ошибается в защите.
31'
31'
30'
Гуэйе Идрисса нарушает правила. Ноубл Марк пострадал
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Соперник делает почти голевой пас, но Пикфорд Джордан из команды Эвертон начеку и спасает ситуацию.
30'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
26'
Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали
26'
26'
25'
Так близко к голу! Тосун Дженк имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабьянски Лукаш!
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
24'
23'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
22'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
19'
18'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Калверт-Льюин Доминик получил желтую карточку от судьи
18'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
17'
17'
Диоп Исса пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан ловит мяч
17'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
16'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
15'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм забрасывает мяч в штрафную.
15'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
14'
14'
13'
Ярмоленко Андрей наказан за толчок Динь Люка
13'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
13'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Арнаутович Марко сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей изменил счет на табло!
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Гуэйе Идрисса делает длинную передачу вперед
9'
8'
Судья свистит. Шнайдерлин Морган атаковал сзади соперника. Это Сабалета Пабло заработал своей команде штрафной
8'
8'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
8'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Уолкотт Тео, обводя своих соперников
7'
7'
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
5'
4'
Эвертон контролирует мяч.
3'
3'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
2'
Динь Люка не смог попасть в створ ударом издали
2'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает пас партнеру.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эвертон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:3 Вест Хэм
Эвертон
83.3% (150)
Ничья:
11.1% (20)
Вест Хэм
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
43.9% (79)
1:0 Эвертон:
20.6% (37)
2:0 Эвертон:
13.3% (24)
1:1 Ничья:
7.2% (13)
2:2 Ничья:
3.3% (6)
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