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  5. Премьер-лига
Стадион:
Эвертон
1:3
Второй тайм: 64'
Вест Хэм
0'
0:1
11' Гол
Ярмоленко Андрей
18' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
0:2
31' Гол
Ярмоленко Андрей
40' Желтая карточка
Масуаку Артур
1:2
45' Гол
Сигурдссон Гильфи
51' Желтая карточка
Ярмоленко Андрей
53' Желтая карточка
Сабалета Пабло
1:3
61' Гол
Арнаутович Марко
64'
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Второй тайм
64'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Антонио Майкл выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Тосун Дженк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
62'
Тосун Дженк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
62'
Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Тосун Дженк пострадал.
61'
Обьянг Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арнаутович Марко и Обьянг Педро из команды Вест Хэм.
60'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
60'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Сабалета Пабло оказался на газоне.
60'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
59'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
58'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
58'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
57'
Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
56'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Холгейт Мэйсон
56'
Удар от ворот произведет Эвертон
56'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сабалета Пабло и Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм.
55'
Бернард Дуарте из команды Эвертон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Удар от ворот произведет Эвертон
54'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
54'
Динь Люка из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
53'
Сабалета Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Назначен штрафной. Пострадал Бернард Дуарте, его свалил Сабалета Пабло.
53'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
53'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Андерсон Фелипе оказался на газоне.
52'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
51'
Ярмоленко Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Бернард Дуарте оказался на газоне.
50'
Удар от ворот произведет Эвертон
50'
ШАНС! Обьянг Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
49'
Холгейт Мэйсон из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Арнаутович Марко заработал фол
49'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
48'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
47'
ГОООООЛ - Сигурдссон Гильфи Эвертон забивает ударом головой
47'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
47'
Кенни Джонджо сделал результативную передачу.
46'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
46'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Тактическая замена. Шнайдерлин Морган уходит с поля и его заменяет Бернард Дуарте
Офсайд
44'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
44'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
43'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
43'
Вест Хэм начинает контратаку
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Кенни Джонджо из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
42'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Ноубл Марк задерживает мяч рукой
41'
Динь Люка бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Желтая карточка
40'
Масуаку Артур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Уолкотт Тео пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Эвертон контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
39'
Уолкотт Тео из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
37'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Вест Хэм начинает контратаку
37'
Тосун Дженк нанес удар, мяч был парирован, но Фабьянски Лукаш не удержал его в руках.
36'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
36'
Уолкотт Тео хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
36'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
35'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
34'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
34'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
33'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Фантастический гол, где все сам сделал Ярмоленко Андрей!
31'
Ноубл Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей изменил счет на табло!
31'
Отличные скиллы показывает Ярмоленко Андрей, обводя своих соперников
31'
Пикфорд Джордан ошибается в защите.
31'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Вест Хэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Гуэйе Идрисса нарушает правила. Ноубл Марк пострадал
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Соперник делает почти голевой пас, но Пикфорд Джордан из команды Эвертон начеку и спасает ситуацию.
30'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
28'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
26'
Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали
26'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
26'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Так близко к голу! Тосун Дженк имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабьянски Лукаш!
25'
Динь Люка из команды Эвертон делает отличный кросс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
23'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Вест Хэм контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
19'
Удар от ворот произведет Эвертон
18'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Желтая карточка
18'
Калверт-Льюин Доминик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
17'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Диоп Исса пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан ловит мяч
17'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон играет слишком грубо. Ноубл Марк оказался на газоне.
15'
Динь Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм забрасывает мяч в штрафную.
15'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
15'
Вест Хэм начинает контратаку
15'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
14'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Ярмоленко Андрей наказан за толчок Динь Люка
13'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
13'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
12'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Арнаутович Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей изменил счет на табло!
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Вест Хэм начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Гуэйе Идрисса делает длинную передачу вперед
9'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Шнайдерлин Морган атаковал сзади соперника. Это Сабалета Пабло заработал своей команде штрафной
8'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
8'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Отличные скиллы показывает Уолкотт Тео, обводя своих соперников
7'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Вест Хэм контролирует мяч.
6'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Эвертон контролирует мяч.
3'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
2'
Динь Люка не смог попасть в створ ударом издали
2'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает пас партнеру.
1'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эвертон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:3 Вест Хэм
Эвертон
83.3% (150)
Ничья:
11.1% (20)
Вест Хэм
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
43.9% (79)
Эвертон:
20.6% (37)
Эвертон:
13.3% (24)
Ничья:
7.2% (13)
Ничья:
3.3% (6)
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