Стадион: Стад де ля Моссон
1:0
17' ГолЛаборд Гаэтан
33' Желтая карточкаМендеш Педру II
42' Желтая карточкаСкири Эйе
42' Желтая карточкаКамано Франсуа
47' Желтая карточкаСабали Юссуф
50' Желтая карточкаЛерагер Лукас
2:0
53' ПенальтиДелор Анди
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
95'
95'
ШАНС! Паленсия Серги нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
94'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
93'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
91'
Камано Франсуа из команды Бордо пасует в штрафную, но Лекомт Бенджамин выходит и ловит мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Шкулетич Петар не смог попасть в створ ударом издали
90'
Пабло Кастро бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
90'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Аммур Янис
89'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Башич Тома
89'
88'
Отавио Пассос нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
86'
86'
86'
Монпелье начинает контратаку
86'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
84'
84'
Судья сигнализирует, что Факундо Пирис из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
83'
83'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
83'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
82'
Хороший удар издали нанес Шкулетич Петар, но отличный сейв сделал Костил Бенуа. Угловой.
82'
81'
81'
Камано Франсуа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Шкулетич Петар наказан за толчок Пабло Кастро
80'
79'
79'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
78'
78'
77'
Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Хороший удар издали нанес Камано Франсуа, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
77'
Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
74'
Тактическая замена. Сабали Юссуф уходит с поля и его заменяет Башич Тома
74'
Тактическая замена. Скири Эйе уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
73'
Карамо Янн из команды Бордо в офсайде
73'
Санхаре Юнусс мяч отрикошетил от ворот
73'
Паленсия Серги из команды Бордо делает пас партнеру.
73'
Скири Эйе наказан за толчок Паленсия Серги
72'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
71'
Шанс! Санхаре Юнусс из команды Бордо пробил головой, но мимо
71'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
Делор Анди наказан за толчок Паленсия Серги
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
69'
68'
Скири Эйе наказан за толчок Санхаре Юнусс
67'
67'
66'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
64'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
62'
Тактическая замена. Лерагер Лукас уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
62'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Калу Сэмьюэл
61'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
61'
61'
61'
Ле Таллек Дамьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
60'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
59'
59'
Бриан Джимми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
58'
58'
58'
57'
57'
Камано Франсуа из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
56'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Санхаре Юнусс из команды Бордо играет слишком грубо. Самбья Саломон оказался на газоне.
53'
Г О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье забивает с точки!
51'
ПЕНАЛЬТИ! - Пабло Кастро играет рукой в штрафной! Пабло Кастро вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
51'
Делор Анди из команды Монпелье делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Лерагер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Лерагер Лукас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
49'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
49'
48'
Хорошую попытку сделал Карамо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает пас партнеру.
47'
Матч возобновлен
47'
Судья подбегает и показывает Сабали Юссуф из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Конгре Даниэль из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
45'
45'
44'
Мендеш Педру II из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
44'
44'
43'
Матч возобновлен
42'
Камано Франсуа получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Скири Эйе получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
41'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Лаборд Гаэтан
41'
41'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Близко! Лаборд Гаэтан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
40'
Делор Анди из команды Монпелье делает пас партнеру.
38'
Камано Франсуа наказан за толчок Мендеш Педру II
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Матч возобновлен
33'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Мендеш Педру II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
33'
Судья свистит. Мендеш Педру II атаковал сзади соперника. Это Камано Франсуа заработал своей команде штрафной
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Карамо Янн из команды Бордо играет в стеночку с партнером по команде. Камано Франсуа это был.
29'
28'
27'
27'
Кунде Жюль наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
26'
Паленсия Серги из команды Бордо делает неудачный навес.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Скири Эйе из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Санхаре Юнусс заработал фол
24'
Лерагер Лукас из команды Бордо играет слишком грубо. Самбья Саломон оказался на газоне.
23'
23'
Делор Анди пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Кунде Жюль из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
20'
Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
20'
19'
18'
17'
Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Монпелье забивает головой!
17'
Костил Бенуа ошибается в защите.
17'
Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
15'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
14'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой слева.
14'
Сабали Юссуф из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
12'
11'
11'
Ласне Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
11'
Делор Анди из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
10'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
8'
7'
7'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
6'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Назначен штрафной. Пострадал Камано Франсуа, его свалил Мендеш Педру II.
5'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
4'
Агилар Рубен из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
4'
3'
2'
2'
Делор Анди из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
2'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
1'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Бордо
Монпелье
49.2% (90)
Ничья:
35% (64)
Бордо
15.8% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.3% (50)
1:0 Монпелье:
25.7% (47)
2:1 Монпелье:
19.7% (36)
1:2 Бордо:
9.3% (17)
0:0 Ничья:
3.8% (7)
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