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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
2:0
Конец матча
Бордо
0'
1:0
17' Гол
Лаборд Гаэтан
33' Желтая карточка
Мендеш Педру II
42' Желтая карточка
Скири Эйе
42' Желтая карточка
Камано Франсуа
47' Желтая карточка
Сабали Юссуф
50' Желтая карточка
Лерагер Лукас
2:0
53' Пенальти
Делор Анди
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
95'
Удар от ворот произведет Монпелье
95'
ШАНС! Паленсия Серги нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
93'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Бордо контролирует мяч.
91'
Монпелье контролирует мяч.
91'
Камано Франсуа из команды Бордо пасует в штрафную, но Лекомт Бенджамин выходит и ловит мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Бордо
90'
Шкулетич Петар не смог попасть в створ ударом издали
90'
Пабло Кастро бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
90'
Башич Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Аммур Янис
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Башич Тома
89'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Отавио Пассос нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Удар от ворот произведет Бордо
87'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Монпелье начинает контратаку
86'
Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
85'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
84'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Факундо Пирис из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
83'
Удар от ворот произведет Бордо
83'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
82'
Хороший удар издали нанес Шкулетич Петар, но отличный сейв сделал Костил Бенуа. Угловой.
82'
Монпелье контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Монпелье
81'
Камано Франсуа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
81'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
80'
Шкулетич Петар наказан за толчок Пабло Кастро
80'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
78'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
78'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
77'
Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Хороший удар издали нанес Камано Франсуа, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
77'
Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Сабали Юссуф уходит с поля и его заменяет Башич Тома
74'
Тактическая замена. Скири Эйе уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
Офсайд
73'
Карамо Янн из команды Бордо в офсайде
73'
Санхаре Юнусс мяч отрикошетил от ворот
73'
Паленсия Серги из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
73'
Скири Эйе наказан за толчок Паленсия Серги
72'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Монпелье
71'
Шанс! Санхаре Юнусс из команды Бордо пробил головой, но мимо
71'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Делор Анди наказан за толчок Паленсия Серги
70'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
68'
Скири Эйе наказан за толчок Санхаре Юнусс
67'
Бордо контролирует мяч.
67'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
66'
Монпелье контролирует мяч.
65'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Лерагер Лукас уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
62'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Калу Сэмьюэл
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
61'
Бордо контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Бордо
61'
Ле Таллек Дамьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
60'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Монпелье контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Монпелье
59'
Бриан Джимми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
58'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Монпелье
57'
Камано Франсуа из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
56'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
56'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
56'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
55'
Санхаре Юнусс из команды Бордо играет слишком грубо. Самбья Саломон оказался на газоне.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье забивает с точки!
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ! - Пабло Кастро играет рукой в штрафной! Пабло Кастро вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
51'
Делор Анди из команды Монпелье делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
50'
Лерагер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Лерагер Лукас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
Офсайд
49'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
49'
Бордо контролирует мяч.
48'
Хорошую попытку сделал Карамо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает пас партнеру.
47'
Матч возобновлен
Желтая карточка
47'
Судья подбегает и показывает Сабали Юссуф из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
48'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
48'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
47'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Бордо
46'
Конгре Даниэль из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Делор Анди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
45'
Ласне Пол из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Бордо контролирует мяч.
44'
Мендеш Педру II из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
44'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
43'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
43'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Камано Франсуа получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
42'
Скири Эйе получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
41'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Лаборд Гаэтан
41'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
41'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
41'
Бордо контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Близко! Лаборд Гаэтан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
40'
Делор Анди из команды Монпелье делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Камано Франсуа наказан за толчок Мендеш Педру II
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Монпелье
36'
Бордо контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Бордо контролирует мяч.
34'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Мендеш Педру II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Мендеш Педру II атаковал сзади соперника. Это Камано Франсуа заработал своей команде штрафной
32'
Бордо контролирует мяч.
31'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Карамо Янн из команды Бордо играет в стеночку с партнером по команде. Камано Франсуа это был.
29'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Монпелье контролирует мяч.
27'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Кунде Жюль наказан за толчок Ле Таллек Дамьен
26'
Паленсия Серги из команды Бордо делает неудачный навес.
25'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
24'
Скири Эйе из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Санхаре Юнусс заработал фол
Фол, нарушение
24'
Лерагер Лукас из команды Бордо играет слишком грубо. Самбья Саломон оказался на газоне.
23'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Делор Анди пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
22'
Кунде Жюль из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
21'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
21'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Удар от ворот произведет Бордо
20'
Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали
20'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Делор Анди из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
20'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
19'
Монпелье контролирует мяч.
18'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Монпелье забивает головой!
17'
Костил Бенуа ошибается в защите.
17'
Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Удар от ворот произведет Монпелье
15'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Карамо Янн из команды Бордо подал угловой слева.
14'
Сабали Юссуф из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Ласне Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
11'
Делор Анди из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
8'
Бордо контролирует мяч.
7'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
7'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
7'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Травма, повреждение
5'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Камано Франсуа, его свалил Мендеш Педру II.
5'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
4'
Агилар Рубен из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Монпелье контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Бордо
2'
Делор Анди из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
1'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Бордо
Монпелье
49.2% (90)
Ничья:
35% (64)
Бордо
15.8% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.3% (50)
Монпелье:
25.7% (47)
Монпелье:
19.7% (36)
Бордо:
9.3% (17)
Ничья:
3.8% (7)
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