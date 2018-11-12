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Стадион:
Швеция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - РОССИЯ

До начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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:
Прогнозы на матч Швеция - РОССИЯ
Швеция
31.4% (48)
Ничья:
35.9% (55)
РОССИЯ
32.7% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.1% (40)
Швеция:
16.3% (25)
РОССИЯ:
11.1% (17)
Швеция:
7.2% (11)
РОССИЯ:
5.2% (8)
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