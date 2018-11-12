Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - РОССИЯ

Стадион: Френдс Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - РОССИЯДо начала игры, которая состоится 20.11.2018, осталось 2 дня 21 час 35 минут.
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Прогнозы на матч Швеция - РОССИЯ
Швеция
31.4% (48)
Ничья:
35.9% (55)
РОССИЯ
32.7% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.1% (40)
2:1 Швеция:
16.3% (25)
1:2 РОССИЯ:
11.1% (17)
1:0 Швеция:
7.2% (11)
1:3 РОССИЯ:
5.2% (8)
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