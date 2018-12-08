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Стадион:
Черноморец Од
0:1
Второй тайм: 84'
Ворскла
0'
0:1
4' Гол
Чижов Александр
28' Желтая карточка
Чижов Александр
45' Желтая карточка
Остапенко Олег Олегович
84'
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Второй тайм
75'
Ворскла делает замену. Карека уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
46'
Черноморец Од делает замену. Чорний Артём уходит с поля, а Мусолитин Николай выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Остапенко Олег Олегович получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Чижов Александр получил желтую карточку от судьи
14'
Черноморец Од делает замену. Мищенко Андрей уходит с поля, а Остапенко Олег Олегович выходит на его замену.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Чижов Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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