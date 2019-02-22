Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6534
6' Желтая карточкаКонингс Джой
39' Желтая карточкаРуттен Морено
55' Желтая карточкаОсман Мо
71' Желтая карточкаВан ден Бёйс Дарио
82' Желтая карточкаNils Roeseler
0:1
83' ПенальтиОсман Мо
88' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 6534 болельщиков
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хераклес вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
93'
Как он промахнулся? Опоку Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
93'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
93'
Циборра Леннарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
92'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
92'
92'
Шанс! Уннерсталл Ларс из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
90'
Опоку Джонатан мяч отрикошетил от ворот
90'
Опоку Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
90'
90'
89'
Руттен Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кювас Брандлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
88'
Петерсон Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
88'
Безумный фол. Петерсон Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Руттен Морено
87'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
86'
86'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
85'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
85'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Пост Данни
85'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
85'
Млапа Пениэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
Тактическая замена. Сушич Тино-Свен уходит с поля и его заменяет Опоку Джонатан
82'
Нильс Реселер получил желтую карточку от судьи
82'
ПЕНАЛЬТИ - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дуарте Лерин.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
80'
Хорошую попытку сделал Ван Ойен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
ШАНС! Ван Ойен Петер вышел один-на-один с голкипером...
79'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Ойен Петер и Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло.
79'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
79'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
77'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
77'
76'
76'
75'
75'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
74'
Ван Брюген Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кювас Брандлей и Петерсон Кристофер из команды Хераклес.
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
73'
73'
72'
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
71'
Ван ден Бёйс Дарио получил желтую карточку от судьи
71'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
71'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
71'
ВВВ-Венло начинает контратаку
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
70'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
70'
Руттен Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Соуза Дабни наказан за толчок Йоостен Патрик
69'
68'
68'
Ван Ойен Петер не смог попасть в створ ударом издали
68'
ВВВ-Венло начинает контратаку
67'
Пост Данни наказан за толчок Кювас Брандлей
67'
67'
66'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
66'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
65'
Бласвих Янис не дал случится голу! Сушич Тино-Свен должен был забивать, но Бласвих Янис сделал отличный сейв
65'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
65'
65'
64'
64'
63'
63'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Пост Данни пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
62'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
62'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
61'
61'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
58'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
58'
58'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
57'
Опасность предотвращена - Россман Максимилиан из команды Хераклес вступил в отбор удачно
57'
Млапа Пениэль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
57'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Осман Мо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
55'
Безумный фол. Осман Мо грубо играет против соперника. Пострадал Кум Кристиан
54'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
54'
54'
53'
52'
52'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Соуза Дабни из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
51'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
50'
50'
49'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
48'
48'
47'
Кум Кристиан нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
47'
47'
Циборра Леннарт задерживает мяч рукой
47'
46'
ШАНС! Кум Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Назначен штрафной. Пострадал Йоостен Патрик, его свалил Россман Максимилиан.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
54'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
54'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
53'
52'
52'
Матч возобновлен
51'
Конингс Джой получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Конингс Джой получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Конингс Джой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
48'
48'
Дрост Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
48'
Конингс Джой из команды Хераклес делает пас партнеру.
48'
48'
47'
Ван Ойен Петер мяч отрикошетил от ворот
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
47'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
46'
46'
ШАНС! Йоостен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
45'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
45'
Отличные скиллы показывает Ван Ойен Петер, обводя своих соперников
44'
43'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
42'
42'
41'
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
39'
Руттен Морено получил желтую карточку от судьи
39'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Циборра Леннарт
39'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
38'
38'
38'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Пост Данни наказан за толчок Осман Мо
37'
37'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
36'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Пост Данни
36'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
35'
35'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
35'
34'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
34'
Циборра Леннарт из команды Хераклес играет слишком грубо. Руттен Морено оказался на газоне.
33'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Хераклес начинает контратаку
33'
Петерсон Кристофер возвращается на поле.
33'
32'
32'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Матч возобновлен
32'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Петерсон Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
30'
30'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
30'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
29'
Йоостен Патрик пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
28'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
28'
27'
27'
27'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
26'
Млапа Пениэль наказан за толчок Россман Максимилиан
26'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
24'
24'
24'
Выглядело как неплохой момент. Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
24'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
22'
Хороший удар издали нанес Петерсон Кристофер, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
22'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
21'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
21'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
21'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
20'
19'
19'
18'
18'
18'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
17'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
17'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
16'
15'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
15'
Хороший удар издали нанес Петерсон Кристофер, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
14'
12'
12'
12'
12'
Промес Джерольд получил травму и заменен. Ван Брюген Дамиан выходит на поле.
11'
Судья начинает матч
11'
Матч прерван
10'
Промес Джерольд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
7'
Промес Джерольд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Конингс Джой получил желтую карточку от судьи
6'
Безумный фол. Конингс Джой грубо играет против соперника. Пострадал Промес Джерольд
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Ральф
4'
Конингс Джой нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
3'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
3'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
2'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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