  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 6534
ВВВ-Венло
0:1
Конец матча
Хераклес
0'
6' Желтая карточка
Конингс Джой
39' Желтая карточка
Руттен Морено
55' Желтая карточка
Осман Мо
71' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
82' Желтая карточка
Nils Roeseler
0:1
83' Пенальти
Осман Мо
88' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 6534 болельщиков
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хераклес вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Удар от ворот произведет Хераклес
93'
Как он промахнулся? Опоку Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
Угловой
93'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
93'
Циборра Леннарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
92'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
92'
Удар от ворот произведет Хераклес
92'
Шанс! Уннерсталл Ларс из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
91'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Хераклес
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Угловой
90'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
90'
Опоку Джонатан мяч отрикошетил от ворот
90'
Опоку Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
90'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Руттен Морено нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кювас Брандлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Тактическая замена. Ван Ойен Петер уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
Желтая карточка
88'
Петерсон Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Петерсон Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Руттен Морено
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
86'
Удар от ворот произведет Хераклес
86'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
85'
ШАНС! Петерсон Кристофер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Пост Данни
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Меркель Александр
85'
Млапа Пениэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Сушич Тино-Свен уходит с поля и его заменяет Опоку Джонатан
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Осман Мо из команды Хераклес забивает с точки!
Желтая карточка
82'
Нильс Реселер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дуарте Лерин.
81'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Хераклес контролирует мяч.
80'
Хорошую попытку сделал Ван Ойен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
ШАНС! Ван Ойен Петер вышел один-на-один с голкипером...
79'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Ойен Петер и Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло.
79'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
79'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
Фол, нарушение
77'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
77'
Хераклес контролирует мяч.
76'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Хераклес контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет Хераклес
75'
ШАНС! Млапа Пениэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
74'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
74'
Ван Брюген Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кювас Брандлей и Петерсон Кристофер из команды Хераклес.
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
73'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Хераклес контролирует мяч.
73'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Осман Мо из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Хераклес контролирует мяч.
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
72'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
Желтая карточка
71'
Ван ден Бёйс Дарио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
71'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
71'
ВВВ-Венло начинает контратаку
70'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Удар от ворот произведет Хераклес
70'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
70'
Руттен Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Соуза Дабни наказан за толчок Йоостен Патрик
69'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Хераклес
68'
Ван Ойен Петер не смог попасть в створ ударом издали
68'
ВВВ-Венло начинает контратаку
Фол, нарушение
67'
Пост Данни наказан за толчок Кювас Брандлей
67'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
66'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Бласвих Янис не дал случится голу! Сушич Тино-Свен должен был забивать, но Бласвих Янис сделал отличный сейв
65'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
65'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
64'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Хераклес
63'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Пост Данни пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
Угловой
62'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
62'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
61'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Хераклес контролирует мяч.
Офсайд
58'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
58'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
57'
Опасность предотвращена - Россман Максимилиан из команды Хераклес вступил в отбор удачно
57'
Млапа Пениэль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
57'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
56'
Хераклес контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
55'
Осман Мо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Осман Мо грубо играет против соперника. Пострадал Кум Кристиан
Офсайд
54'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
54'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
53'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
52'
Хераклес контролирует мяч.
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Соуза Дабни из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
51'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
51'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
50'
Хераклес контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Хераклес
49'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
49'
Хераклес контролирует мяч.
48'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Кум Кристиан нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
47'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Циборра Леннарт задерживает мяч рукой
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
ШАНС! Кум Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Йоостен Патрик, его свалил Россман Максимилиан.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
54'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
54'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
53'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Хераклес контролирует мяч.
52'
Матч возобновлен
51'
Конингс Джой получил травму и заменен. Соуза Дабни выходит на поле.
51'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Конингс Джой получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Конингс Джой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Хераклес контролирует мяч.
49'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
48'
Дрост Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
48'
Конингс Джой из команды Хераклес делает пас партнеру.
48'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
48'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Ван Ойен Петер мяч отрикошетил от ворот
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
Угловой
47'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
ШАНС! Йоостен Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
45'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
45'
Отличные скиллы показывает Ван Ойен Петер, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
43'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
42'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
41'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Желтая карточка
39'
Руттен Морено получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Циборра Леннарт
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
38'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Хераклес контролирует мяч.
38'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Пост Данни наказан за толчок Осман Мо
37'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Пост Данни
36'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
35'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
35'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Циборра Леннарт из команды Хераклес играет слишком грубо. Руттен Морено оказался на газоне.
33'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Хераклес начинает контратаку
Травма, повреждение
33'
Петерсон Кристофер возвращается на поле.
33'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
32'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Матч возобновлен
32'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Петерсон Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
30'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
30'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
29'
Йоостен Патрик пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
28'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
28'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Хераклес контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
27'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кум Кристиан
24'
Удар от ворот произведет Хераклес
24'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
24'
Выглядело как неплохой момент. Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
22'
Хороший удар издали нанес Петерсон Кристофер, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
22'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
21'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
21'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
21'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
20'
Хераклес контролирует мяч.
20'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
20'
Осман Мо из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Хераклес контролирует мяч.
19'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
18'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Хераклес
18'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
17'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
17'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
16'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
16'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
15'
Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
15'
Хороший удар издали нанес Петерсон Кристофер, но отличный сейв сделал Уннерсталл Ларс. Угловой.
14'
Хераклес контролирует мяч.
12'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хераклес контролирует мяч.
12'
Хераклес контролирует мяч.
12'
Промес Джерольд получил травму и заменен. Ван Брюген Дамиан выходит на поле.
Первый тайм начался
11'
Судья начинает матч
Свисток
11'
Матч прерван
Травма, повреждение
10'
Промес Джерольд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Травма, повреждение
7'
Промес Джерольд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
6'
Конингс Джой получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Конингс Джой грубо играет против соперника. Пострадал Промес Джерольд
6'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
5'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Ральф
4'
Конингс Джой нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
3'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
3'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
2'
Хераклес контролирует мяч.
2'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
1'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Жеребьёвка Лиги Европы
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Паулиста А1
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация