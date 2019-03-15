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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 14735
Кальяри
2:1
Конец матча
Фиорентина
0'
34' Желтая карточка
Чигарини Лука
42' Желтая карточка
Кьеза Федерико
44' Желтая карточка
Чеппители Лука
1:0
52' Гол
Педру Жоау III
2:0
66' Гол
Чеппители Лука
76' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
2:1
88' Гол
Кьеза Федерико
90' Желтая карточка
Герсон Сантос
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
Желтая карточка
93'
Герсон Сантос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
92'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
91'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
91'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
89'
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89'
Удар от ворот произведет Фиорентина
89'
Фараго Паоло из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
88'
Герсон Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Кьеза Федерико изменил счет на табло!
88'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
88'
Герсон Сантос из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Фиорентина начинает контратаку
88'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
88'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
88'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
87'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Кальяри
86'
Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали
86'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
85'
Удар от ворот произведет Фиорентина
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Матч возобновлен
84'
Матч остановлен
84'
Кальяри контролирует мяч.
84'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Теро Сириль
83'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
83'
Муриэль Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Плохо сыграл Педру Жоау III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
82'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
82'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Фиорентина начинает контратаку
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Матч возобновлен
80'
Барелла Николо получил травму и заменен. Дейола Алессандро выходит на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Удар от ворот произведет Кальяри
79'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Падоин Симоне из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Бираги Кристиано заработал фол
77'
Матч возобновлен
Желтая карточка
76'
Паволетти Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
76'
Паволетти Леонардо задерживает мяч рукой
76'
Удар от ворот произведет Кальяри
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
75'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Муриэль Луис оказался на газоне.
75'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Педру Жоау III и попал в перекладину!
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Барелла Николо, и мяч снова в игре
74'
Кальяри начинает контратаку
74'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Каччаторе Фабрицио уходит с поля и его заменяет Падоин Симоне
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
71'
Фиорентина контролирует мяч.
71'
Тактическая замена. Нергор Кристиан уходит с поля и его заменяет Дабо Брайан
70'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
68'
Фиорентина контролирует мяч.
66'
Ликояннис Хараламбос сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГОООООЛ - Чеппители Лука Кальяри забивает ударом головой
66'
Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
66'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Хорошую попытку сделал Чеппители Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
65'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
65'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Педру Жоау III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
63'
Чигарини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
63'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
62'
Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
61'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Фиорентина
58'
Тактическая замена. Миральяс Кевин уходит с поля и его заменяет Симеоне Джованни
58'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
58'
Террачано Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
57'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
56'
Удар от ворот произведет Фиорентина
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
55'
Муриэль Луис из команды Фиорентина в офсайде
52'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Педру Жоау III из команды Кальяри забил гол! Легко это для такого игрока, как Педру Жоау III
52'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
51'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Террачано Пьетро ошибается в защите.
51'
Удар от ворот произведет Фиорентина
51'
Выглядело как неплохой момент. Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
49'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
49'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
48'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Матч возобновлен
46'
После штрафного удара,который нанес Ликояннис Хараламбос мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Паволетти Леонардо оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Офсайд
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
45'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
45'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
44'
Чеппители Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
42'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Миральяс Кевин наказан за толчок Пизакане Фабио
41'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Удар от ворот произведет Кальяри
40'
Бираги Кристиано не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
33'
Удар от ворот произведет Фиорентина
32'
Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
32'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
32'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Удар от ворот произведет Кальяри
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
29'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Миральяс Кевин
28'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
27'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
27'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Каччаторе Фабрицио нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
26'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
26'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
23'
Отличный пас сделал Фараго Паоло из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кальяри контролирует мяч.
22'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Фараго Паоло
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
20'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Фиорентина начинает контратаку
19'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
18'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Бираги Кристиано оказался на газоне.
17'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Кальяри
17'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
17'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
Фол, нарушение
14'
Фараго Паоло наказан за толчок Чеккерини Федерико
14'
Кальяри контролирует мяч.
13'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
12'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Кальяри контролирует мяч.
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Фиорентина начинает контратаку
Фол, нарушение
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Пизакане Фабио оказался на газоне.
11'
Муриэль Луис из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Фиорентина контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Фиорентина контролирует мяч.
8'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Чеккерини Федерико заработал фол
Фол, нарушение
6'
Педру Жоау III из команды Кальяри играет слишком грубо. Миленкович Никола оказался на газоне.
6'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Кальяри контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Фиорентина
2'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фиорентина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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