Стадион: Сарденья Арена Зрители: 14735
2:1
Конец матча
34' Желтая карточкаЧигарини Лука
42' Желтая карточкаКьеза Федерико
44' Желтая карточкаЧеппители Лука
1:0
52' ГолПедру Жоау III
2:0
66' ГолЧеппители Лука
76' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
2:1
88' ГолКьеза Федерико
90' Желтая карточкаГерсон Сантос
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
93'
Герсон Сантос получил желтую карточку от судьи
93'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
92'
91'
Кьеза Федерико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
91'
Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико, обводя своих соперников
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
90'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
89'
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89'
89'
Фараго Паоло из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
88'
Герсон Сантос сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Кьеза Федерико изменил счет на табло!
88'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
88'
Герсон Сантос из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
88'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
88'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
87'
87'
86'
Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали
86'
85'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Матч возобновлен
84'
Матч остановлен
84'
84'
83'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Теро Сириль
83'
83'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
83'
Муриэль Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Плохо сыграл Педру Жоау III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
82'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
81'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
80'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
80'
Матч возобновлен
80'
Барелла Николо получил травму и заменен. Дейола Алессандро выходит на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
79'
78'
78'
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Падоин Симоне из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Бираги Кристиано заработал фол
77'
Матч возобновлен
76'
Паволетти Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
76'
Паволетти Леонардо задерживает мяч рукой
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Муриэль Луис оказался на газоне.
75'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Педру Жоау III и попал в перекладину!
74'
Вратарь парирует удар, который нанес Барелла Николо, и мяч снова в игре
74'
Кальяри начинает контратаку
74'
73'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Каччаторе Фабрицио уходит с поля и его заменяет Падоин Симоне
72'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
71'
71'
Тактическая замена. Нергор Кристиан уходит с поля и его заменяет Дабо Брайан
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
68'
66'
Ликояннис Хараламбос сделал результативную передачу.
66'
ГОООООЛ - Чеппители Лука Кальяри забивает ударом головой
66'
Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
66'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Хорошую попытку сделал Чеппители Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
65'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
63'
Педру Жоау III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
63'
Чигарини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
62'
Бираги Кристиано пробил со штрафного прямо в стенку
61'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
60'
Герсон Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
58'
Тактическая замена. Миральяс Кевин уходит с поля и его заменяет Симеоне Джованни
58'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
58'
Террачано Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
57'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Муриэль Луис из команды Фиорентина в офсайде
52'
Каччаторе Фабрицио сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Педру Жоау III из команды Кальяри забил гол! Легко это для такого игрока, как Педру Жоау III
52'
51'
51'
ШАНС! Паволетти Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Террачано Пьетро ошибается в защите.
51'
51'
Выглядело как неплохой момент. Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
49'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
48'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
46'
46'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Матч возобновлен
46'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Террачано Пьетро
46'
После штрафного удара,который нанес Ликояннис Хараламбос мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Паволетти Леонардо оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина в офсайде
45'
45'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
45'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Чеппители Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
44'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
42'
41'
Миральяс Кевин наказан за толчок Пизакане Фабио
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
40'
Бираги Кристиано не смог попасть в створ ударом издали
39'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
33'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
33'
32'
Паволетти Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
32'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
32'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
29'
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Миральяс Кевин
28'
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
27'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
27'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Каччаторе Фабрицио нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
26'
26'
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
24'
Судья сигнализирует, что Фараго Паоло из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
23'
Отличный пас сделал Фараго Паоло из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
22'
22'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Чеккерини Федерико наказан за толчок Фараго Паоло
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
18'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Бираги Кристиано оказался на газоне.
17'
17'
17'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
14'
Фараго Паоло наказан за толчок Чеккерини Федерико
14'
13'
13'
12'
12'
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Пизакане Фабио оказался на газоне.
11'
Муриэль Луис из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
9'
9'
9'
8'
7'
6'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Чеккерини Федерико заработал фол
6'
Педру Жоау III из команды Кальяри играет слишком грубо. Миленкович Никола оказался на газоне.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
5'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
4'
4'
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
1'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Нергор Кристиан
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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